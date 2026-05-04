தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

srirangam election result 2026 : ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 05:32 AM IST
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
'கர' திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
srirangam election result 2026 : திருச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீரங்கம் (Srirangam), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 139வது தொகுதியாகும். உலகப்புகழ் பெற்ற ரங்கநாதர் ஆலயம் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஒரு புனிதத்தலமாகும். ஆன்மீகம் மற்றும் விவசாயம் செழித்த இத்தொகுதி, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நட்சத்திர தொகுதியாகவும் அறியப்படுகிறது.

ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026 ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடந்து முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீரங்கம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): எஸ். துரைராஜ்

அதிமுக (AIADMK): ஆர். மனோகரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தர்மராஜ்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ். ரமேஷ்

ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,83,862

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,38,420 (தோராயமாக)

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,45,430 (தோராயமாக)

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12

ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் சுமார் 82.5% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்மீக நகரமான ஸ்ரீரங்கத்தில் இந்த முறை இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் வாக்குப்பதிவு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளது.

ஸ்ரீரங்கம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எம். பழனியாண்டி (திமுக) - 1,13,904 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கு.ப. கிருஷ்ணன் (அதிமுக) - 93,989 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: கே. செல்வராதி - 17,911 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்: சாருபாலா ஆர். தொண்டைமான் - 3,487 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 19,915 வாக்குகள்

ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் 76.29% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

