தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் முக்கியமான தொகுதி ஸ்ரீவைகுண்டம். இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 216வது தொகுதியாகும். தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள இந்த தொகுதி, விவசாயத்தை பிரதானமாகக் கொண்டதாகும். அரசியல் ரீதியாக இத்தொகுதி பல்வேறு சமூக மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தையும், சரிசமமான வாக்கு பலத்தையும் கொண்ட ஒரு களமாகும்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீவைகுண்டம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): ஊர்வசி அமிர்தராஜ் (தற்போதைய எம்எல்ஏ) (திமுக கூட்டணியில்)
அதிமுக (ADMK): சண்முகநாதன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சண்முகசுந்தரம்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சரவணன்
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,05,728
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,08,535
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 5
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,14,268
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 81.04% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 8% அதிகம்).
ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஊர்வசி அமிர்தராஜ் (காங்கிரஸ்) - 76,843 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.பி.சண்முகநாதன் (அதிமுக) - 59,471 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சுப்பையா - 12,706 வாக்குகள்
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் 73.62% வாக்குகள் பதிவாகின.
