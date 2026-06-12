/தவெக நிர்வாகி மீது பாலியல் புகார்! யாராக இருந்தாலும் நீக்கப்படுவர்-தாம்பரம் சரத் பேச்சு

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியில் உள்ள, முதல்வர் விஜய்யின் ரசிகை ஒருவர், பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கட்டதாக தகவல்கள் பரவின. இதனை, தவெக எம்.எல்.ஏ மறைக்க் முயன்றதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதையடுத்து பல்வேறு எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இதற்கு கடும் கண்டனங்களாஐ தெரிவித்து வந்தனர். இந்த விமர்சனங்களுக்கு, சமீபத்தில் தவெக தரப்பிலிருந்து தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது. அவர்கள் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், ஸ்ரீவைகுண்டம் விவகாரத்தில் புகார் பெறப்பட்ட உடனேயே அதிரடியாக கைது செய்து சிறையிலடைத்து, விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்ததை நாடே அறியும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
“ஸ்ரீவைகுண்டம் விவகாரத்தில் புகார் பெறப்பட்ட உடனே அதிரடியாகக் கைது செய்து, சிறையிலடைத்து, விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்ததை நாடே அறியும். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்கவே இயலாது. காரணம், இது மக்கள் விரும்பும் முதல்வரான நம் வெற்றித் தலைவரின் அரசு. இன்னும் சொல்லப் போனால் இது மாடர்ன் மனுநீதிச் சோழன் அரசு. தப்பு செய்தவர் யாராக இருந்தாலும், எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவது உறுதி. அதே சமயத்தில் குற்றத்தில் சம்பந்தப்படாதவர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் நியாயமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதும் உறுதி” என்பது குறிப்பிடப்பட்டது.
மேலும், “நியாயமான நீதியை வழங்காமல் மனசாட்சியைக் குப்பையில் வீசிவிட்டு, குப்புறப் படுத்துக் கிடந்த பவளவிழா பாப்பா அரசன்று இந்த அரசு. உண்மை என்பது உப்புக்குக்கூட இந்த உதறல்நிதியிடம் இருக்காது என்பது உயர்தனி உண்மை. இருந்தாலும் அண்ணா பல்கலைக்கழகக் கொடூரச் சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட சதிகாரர் ‘யாரந்த சார்?’ என்று இப்போதாவது அல்லது எப்போதாவது உளறல்நிதி, உண்மைநிதியாகப் பேசத் தயாரா?” என்றும் கேள்வி கேட்டிருந்தனர்.
“பொள்ளாச்சி படுபயங்கரச் சம்பவத்தில் பச்சோந்தி போல நிறம் மாறி, நீதியைக் குழிதோண்டிப் புதைத்த தீர்ந்துபோன சக்தி போலவா நமது அரசு இருக்கிறது? இல்லவே இல்லை.
பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளை நமது அரசு ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்ளாது என்பது மக்களுக்கும் நன்றாகவே தெரியும். மக்களுக்கு நமது அரசின் மீது இருக்கும் இந்த நல்ல புரிதலைப் பார்த்து, தாங்க முடியாத பொறாமையில்தான் தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும் புகைச்சல் விட ஆரம்பித்துள்ளன” என்று குறிப்பிடப்பட்டது.
தொடர்ந்து, “அறிவாலயத்தில் எழுதப்படும் அறிக்கைக்குக் கண்ணை மூடிக்கொண்டு, தவளை போலத் தாவித் தாவித் தவழ்ந்துபோய் தத்தோம் ததிங்கினத்தோம் இசைக்கிறது தீர்ந்துபோன சக்தி.
அறிவாலய மியூசிக்கிற்கு அடிமையாகி, உடான்ஸ் டான்ஸ் ஆடும் ஆளாக மாறி, மக்கிப்போன தீர்ந்துபோன சக்தியும், தீர்ந்துபோன சக்தியின் தீம் மியூசிக்கிற்குக் கீபோர்ட் வாசிக்கும் கிறுக்குநிதியும் பொறாமையில் புகை விட்டுப் பொய்ப்புலம்பல் புகார் வாசிப்பது ஏனென்று மக்களுக்கே தெரியும்.
ஆட்சி அதிகாரம் பறிபோன ஆத்திரத்தில் இருக்கும் சித்தரஞ்சன் சாலையின் சிநேகத்தால் சிலுவம்பாளையத்திலும் கபீம் குபீம் காமெடி அரசியல் மற்றும் காண்டு அரசியலின் கதறல் சத்தம் கேட்பது வாடிக்கையாகி விட்டது. மே 4ஆம் தேதியில் இருந்து இவர்களின் இயல்பும் இரவுபகலும் தலைகீழாக மாறிவிட்டதால் தடுமாற்றத்தில் தவறான தகவல்களையே தந்துகொண்டுள்ளனர். இப்படியே செய்துகொண்டிருந்தால், இவர்கள் இருவரின் கூப்புக்காலம் கூடிக்கொண்டே போகும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை” என குறிப்பிடப்பட்டது.
தாம்பரம் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ சரத்குமார், இன்று ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த போது அவரிடம் தவெகவினர் பாலியல் ரீதியாக ஒரு பெண்ணை துன்புறுத்தியது குறித்தும், மாநிலத்தில் நடக்கும் குற்றச்செயல்கள் குறித்தும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அவர், “யாராக இருந்தாலும் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்படுவர். கட்சித்தலைவர், அதற்கான பணிகளை செய்வார். எந்த நிர்வாகி தப்பு செய்தாலும், காவல் துறையும் அதற்கேற்ற நடவடிக்கையை எடுக்கும். தலைவர் ஆட்சியில் எந்த நிர்வாகி தவறு செய்தாலும், அரசு அவர்கள் மேல் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும்” என்று கூறியிருந்தார்.