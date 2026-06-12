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தவெக நிர்வாகி மீது பாலியல் புகார்! யாராக இருந்தாலும் நீக்கப்படுவர்-தாம்பரம் சரத் பேச்சு

சமீபத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியில், தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்யின் ரசிகையான பெண் ஒருவர் தவெக நிர்வாகியால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக புகார் எழ்ந்த செய்தி, அதிர்ச்சியை கிளப்பியது. இதற்கு, தவெக தரப்பிலிருந்து சற்றும் தாமதிக்காமல் ரியாக்‌ஷன் வந்துள்ளது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:21 PM IST
தவெக நிர்வாகி மீது பாலியல் புகார்! யாராக இருந்தாலும் நீக்கப்படுவர்-தாம்பரம் சரத் பேச்சு
Image Credit: Tambaram Sarathkumar | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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தவெக நிர்வாகி மீது பாலியல் புகார்! யாராக இருந்தாலும் நீக்கப்படுவர்-தாம்பரம் சரத்
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