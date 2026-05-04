தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 203வது தொகுதியாகும். உலகப்புகழ் பெற்ற ஆண்டாள் கோவில் இங்குதான் அமைந்துள்ளது. தமிழக அரசின் முத்திரையில் உள்ள கோபுரம் இந்த ஆண்டாள் கோவில் கோபுரமே ஆகும். பால்கோவா இனிப்புக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மிகவும் பெயர் பெற்றது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (Congress): செல்வபெருந்தகை (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அஇஅதிமுக (AIADMK): கே.பழனி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே.தென்னரசு
நாதக (NMK) : சிந்து
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 224122
ஆண் வாக்காளர்கள்: 108936
பெண் வாக்காளர்கள்: 115147
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 39
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.97% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: செல்வபெருந்தகை (இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்) - 115,353 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே. பழனி (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 104,474 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: த புஷ்பராஜ் - 22,034 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: தணிகைவேல் - 8,870 வாக்குகள்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் 74.14% வாக்குகள் பதிவாகின.
