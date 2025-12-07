மாதம் ரூ.60,000 சம்பளம்! 10ஆம் வகுப்பு படித்தாலே போதும்.. இளைஞர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு!

SSC GD Constable 2025: மத்திய அரசு வேலைக்காக இளைஞர்கள் பலரும் காத்திருக்கின்றனர். இதற்கான தேர்வுகளுக்காவும் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் முயற்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான், அவர்களுக்காக பணியாளர் தேர்வு வாரியம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை (BSF), மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை (CISF), மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை (CRPF), சஷாஸ்திர சீமா பால் (SSB), இந்தோ-திபெத்திய எல்லைக் காவல் படை (ITBP), அசாம் ரைபிள்ஸ் மற்றும் செயலகப் பாதுகாப்புப் படை (SSF) உள்ளிட்ட 25,487 பணியிடங்கள் ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இதில் 2,020 பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை பணிக்கு 616 இடங்களும், மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை பணிக்கு 14,595 இடங்களும், மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை பணிக்கு 5,490 இடங்களும், சஷாஸ்திர சீமா பால் பணிக்கு 1,764 பணியிடங்களும், இந்தோ-திபெத்திய எல்லைக் காவல் படை பணிக்கு 1,293 இடங்களும், ஏஆர் பணிக்கு 1706 இடங்களும், எஸ்எஸ்எஃப் பணிக்கு 23 பணியிடங்களும் என மொத்தம் 25,487 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ள்து.
தகுதிகள்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது பொறுத்தவரை, கான்ஸ்டபிள் பதவிக்கு 18 வயது நிரந்திருக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக 23 வயது வரை உள்ளவர்கள் இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பபுவர்கள் இந்திய குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும். CAPF மற்றும் அசாம் ரைபிள்ஸில் காலியிடங்கள் மாநிலம், யூனியர் பிரதேசம் என்பது வாரியாக ஒதுக்கப்படுவதால், விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்துடன் தொடர்புடைய இருப்பிடச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு, உடல் திறன் தேர்வு, உடல் தரநிலை தேர்வு, மருத்துவ பரிசோதனை போன்ற அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தகுதி பெறுபவர்கள் மட்டுமே இறுதித் தேர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படுவார்கள். கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட 13 மொழிகளில் நடத்தப்படும்.
சம்பள விவரம்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாத ஊதியமாக ரூ.21,700 முதல் ரூ.69,100 வரை வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவர்கள் ssc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்ட விவரங்களை சரியாக நிரப்ப வேண்டும். அதன்பிறகு, கட்டணத்தை செலுத்தி விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.100 செலுத்த வேண்டும். இதில் பெண்கள், பட்டியல், பழங்குடி, முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் ஆகியோர் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க டிசம்பர் 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்த ஜனவரி 1ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். மேலும், விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள ஜனவரி 1ஆம் தேதி 10ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வு 2026 பிப்ரவரி, ஏப்ரல் மாதங்களில் நடைபெறலாம்.
மேலும் படிக்க: தமிழக பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்! இனி ரூ.10 லட்சம் வரை கடன் வாங்குவது ஈஸி.. அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ