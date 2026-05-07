தமிழக அரசியலில் கிளைமாக்ஸ் திருப்பம்: விஜய் ஆட்சியமைக்கட்டும் - ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

MK Stalin : தமிழக அரசியலில் கிளைமாக்ஸ் திருப்பமாக விஜய் ஆட்சியமைக்கட்டும் என தெரிவித்திருக்கும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், 6 மாதம் எந்த அரசியல் நெருக்கடியையும் கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் கூறியுள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 7, 2026, 07:14 AM IST
MK Stalin : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி மூன்று நாட்களாகியும், அடுத்த முதலமைச்சர் யார்? என்ற கேள்விக்கு இன்னும் விடை கிடைக்காமல் தமிழக அரசியல் களம் போர்க்களமாகக் காட்சியளிக்கிறது. 108 இடங்களை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், ஆட்சியமைக்கத் தேவையான மெஜாரிட்டியைத் திரட்டப் போராடி வரும் நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத ஒரு கருத்தை வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்.

மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்துள்ள விளக்கம்

புதன்கிழமை காலை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மு.க. ஸ்டாலின், தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து மிக நிதானமாகவும், அதே சமயம் அதிரடியாகவும் பேசினார். அவர் கூறியதாவது: "தமிழகத்தில் ஒரு நிலையான ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதே திமுக-வின் விருப்பம். தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தவெக தலைவர் விஜய் அவர்கள் தாராளமாக ஆட்சியமைக்கட்டும். உடனடியாக ஒரு அரசியல் நெருக்கடியையோ அல்லது இடைத்தேர்தலையோ கொண்டு வந்து மக்களைச் சிரமப்படுத்த நாங்கள் விரும்பவில்லை. 

எனவே, விஜய் ஆட்சியமைத்தால் அடுத்த ஆறு மாத காலத்திற்கு திமுக அவருக்கு எந்த முட்டுக்கட்டையும் போடாது, அமைதியாக இருந்து அரசின் செயல்பாடுகளைக் கவனிப்போம்." என கூறினார். ஸ்டாலினின் இந்த அறிவிப்பு, தவெக தரப்பிற்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதே நேரத்தில், இது விஜய்யின் செயல்பாடுகளை மக்கள் மன்றத்தில் உரசிப் பார்க்க ஸ்டாலின் கொடுத்திருக்கும் ஒரு ‘டெஸ்ட் பீரியட்’ என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

ஸ்டாலினின் நிபந்தனை

ஆட்சியை ஒப்படைக்கும் தருணத்திலும், தனது அரசின் முக்கியத் திட்டங்கள் நிறுத்தப்படக் கூடாது என்பதில் ஸ்டாலின் உறுதியாக உள்ளார். குறிப்பாக, பள்ளி மாணவர்களுக்கான இலவச காலை உணவுத் திட்டம் மற்றும் பெண்களுக்கான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ஆகியவற்றை புதிய அரசு தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

விஜய்யின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்துப் பேசிய அவர், “பெண்களுக்கு ரூ.2,500 தருவோம் என்று விஜய் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். தமிழகத்தின் தற்போதைய நிதி நிலைமையில் இது மிகப்பெரிய சவால். அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவது கடினம் என்றாலும், குறைந்தபட்சம் நாங்கள் கொடுத்து வந்த ரூ.1,000 ரூபாயையாவது அவர்கள் குறைக்காமல் கொடுக்க வேண்டும். அதேபோல, ஆண்டுக்கு 6 இலவச சிலிண்டர் போன்ற திட்டங்கள் நடைமுறைக்குச் சாத்தியமா என்று தெரியவில்லை. அவர்கள் சொன்னதைச் செய்தால் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிதான்!” என்று தெரிவித்தார்.

நள்ளிரவில் நடந்த அதிரடி: கான்வாய் பாதுகாப்பு வாபஸ் ஏன்?

ஒருபுறம் ஸ்டாலினின் ஆதரவுப் பேச்சு இருக்க, மறுபுறம் விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பு குறைக்கப் பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தனிப்பெரும் கட்சியின் தலைவர் என்ற முறையில் விஜய்க்கு முதலமைச்சருக்கு இணையான 4 கான்வாய் வாகனங்கள் மற்றும் 50 போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் ஆளுநரைச் சந்தித்து வந்த பின், நள்ளிரவில் திடீரென அந்தப் பாதுகாப்புகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டன.

ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரங்களின்படி, "இன்னும் முறைப்படி முதலமைச்சராகப் பதவியேற்காத ஒருவருக்கு இவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பு கான்வாய் எப்படி வழங்கப்பட்டது?" என்று ஆளுநர் அர்லேகர் கேள்வி எழுப்பியதே இதற்குக் காரணம் எனச் சொல்லப்படுகிறது. தற்போது விஜய் தனது தனிப்பட்ட வாகனத்தில் பயணம் செய்து வருவது அவரது தொண்டர்களிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேஜிக் நம்பர் 118: விஜய்க்கு காத்திருக்கும் அந்த 6 பேர் யார்?

தவெக 108 இடங்களை வென்றுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி தனது 5 இடங்களை ஆதரவாக வழங்கியுள்ளது. இருப்பினும், விஜய்யின் பலம் 113 ஆக மட்டுமே உள்ளது. ஆட்சியமைக்கத் தேவையான 118 என்ற மேஜிக் நம்பரைத் தொட இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.

இதில் மற்றொரு சிக்கலும் உள்ளது, விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் வென்றுள்ளதால், ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டியிருக்கும். அப்போது தவெக-வின் பலம் 107 ஆகக் குறையும். இந்தச் சூழலில் காங்கிரஸ் ஆதரவையும் சேர்த்து 112 உறுப்பினர்களே உள்ளனர். ஆளுநர் அர்லேகர், "வெறுமனே தனிப்பெரும் கட்சி என்று சொன்னால் போதாது, 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் முழுமையான ஆதரவுப் பட்டியலை வழங்கினால் மட்டுமே ஆட்சியமைக்க அழைக்க முடியும்" என்று கறாராகக் கூறிவிட்டார். இதனாலேயே, இன்று மே 7 ஆம் தேதி நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடக்கவிருந்த பதவியேற்பு விழா ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக - அதிமுக ரகசிய உடன்படிக்கையா?

இதற்கிடையே, தவெக ஆட்சியமைக்காமல் தடுக்க அதிமுகவுக்கு திமுக வெளியில் இருந்து ஆதரவு தரப்போகிறது என்ற ஒரு வதந்தியும் காட்டுத்தீயாகப் பரவியது. ஆனால், ஸ்டாலினின் இன்றையப் பேச்சு அந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது போல் அமைந்துள்ளது. "விஜய் ஆட்சியமைக்கட்டும்" என்று அவர் கூறியதன் மூலம், பந்து இப்போது ஆளுநர் மற்றும் விஜய் ஆகிய இருவரின் பக்கமே உள்ளது.

திராவிடக் கட்சிகளின் 50 ஆண்டுகால ஆதிக்கத்திற்குப் பிறகு, ஒரு புதிய மாற்று சக்தியாக விஜய் அரியணையில் அமர்வாரா அல்லது குதிரை பேர அரசியலில் சிக்கி ஆட்சியமைக்கும் கனவு தள்ளிப்போகுமா என்பது அடுத்த 48 மணிநேரத்தில் தெரிந்துவிடும். ஸ்டாலின் கொடுத்திருக்கும் இந்த '6 மாத கால கெடு' என்பது விஜய்க்கு ஒரு வரமா அல்லது சவாலா என்பதை அவரது நிர்வாகத் திறமையே தீர்மானிக்கும். தமிழகமே இப்போது கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையையே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

