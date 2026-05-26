/”இடைத்தேர்தலில் கைக்கோர்க்கும் ஸ்டாலின் - எடப்பாடி பழனிசாமி”.. மெகா பிளான்! முழு விவரம்

MK Stalin - Edappadi Palaniswami Alliance: அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜினாமா செய்து த.வெ.க-வில் இணைந்த பரபரப்பான சூழலில், வரவிருக்கும் தேர்தலில் மு.க.ஸ்டாலினும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் கைகோர்த்து ஒன்றாகப் போட்டியிடுவார்கள் என்று த.வெ.க நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியுள்ளார்.
Tamil Nadu Politics Latest News: தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்துக் கொண்டே செல்கிறது. நேற்று (மே 25) திங்கட்கிழமை அதிமுகவிலிருந்து விலகிய 3 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் 15 எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்வார்கள் என கூறப்படுகிறது. இதனால் தமிழகம் மிகப்பெரிய இடைத்தேர்தலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
இந்தச் சூழலில், த.வெ.க.வின் முக்கிய நிர்வாகியும் தமிழக விளையாட்டு துறை அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனா சென்னையில் நேற்று (மே 25) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளைக் கிளப்பும் வகையிலான பல்வேறு கருத்துகளையும் விமர்சனங்களையும் அவர் முன்வைத்தார்.
அவர் கூறியதாவது, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது பதவியை துறந்துவிட்டு திமுகவில் இணைந்தால் அதை வேண்டுமானால் 'குதிரை பேரம்' என கூறலாம். ஆனால், தவெகவில் இணைந்தவர்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்துதான் முறைப்படி கட்சியில் இணைந்தனர். நான் தலைமைச் செயலகத்தை கட்சி அலுவலகமாக மாற்றவில்லை.
ஒரு கட்சியின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் மற்றொரு கட்சியில் இணைவது சட்டப்படி 'குதிரை பேரம்' ஆகாது. த.வெ.க.வில் இணைந்த அந்த 3 மக்கள் பிரதிநிதிகள் மீதும் எவ்வித குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லை. அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாகவே கட்சியில் இணைந்துள்ளனர்.
வரவிருக்கும் தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமியும், மு.க. ஸ்டாலினும் கைகோர்த்து, ஒன்றாக இணைந்துதான் தேர்தலைச் சந்திப்பார்கள். இந்தத் தேர்தல் கூட்டணியை நான் மீண்டும் உறுதிபட தெரிவிக்கிறேன்.
பாஜக மற்றும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து, மக்களின் தீர்ப்புக்கு எதிரான ஒரு ஆட்சியை உருவாக்கவே திமுக முயன்றது என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
திமுகவின் தோல்விக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் மகனான உதயநிதியும், மருமகன் சபரீசனுமே முக்கியக் காரணம். அனைத்துத் துறைகளிலும் ஊழல் செய்து, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தலா ரூ. 30 கோடி வரை வாரி இறைத்தும் அவர்களால் வெற்றி பெற முடியவில்லை.
சாதி, மதம் மற்றும் பண பலத்தைக் கொண்டு நடத்தப்படும் பழைய பாணி அரசியலை மக்கள் முற்றிலுமாகப் புறக்கணித்துவிட்டனர். சாதி, சமய பேதமற்ற ஒரு நல்லாட்சிக்கே மக்கள் தற்போது வாக்களித்துள்ளனர்.
அதிமுகவின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் அனைவரையும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அன்போடு வரவேற்கிறது. எங்கள் தலைவர் விஜய் அவர்கள் எப்போதுமே எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் அண்ணாவின் கொள்கைகளை முன்னிலைப்படுத்தி வருவதால், அவர்களின் உண்மையான தொண்டர்களை ஏற்பதற்கு த.வெ.க. என்றும் தயாராகவே இருக்கிறது என்று ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
தேர்தல் முடிந்து தவெக பெரும்பான்மைக்காக மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுக்காக பேசி வந்தபோது, திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், வரும் தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முக ஸ்டாலின் ஆகியோர் கைக்கோர்ப்பார்க்ள் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறி இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்து உள்ளது.