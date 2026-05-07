  • இந்த 4 திட்டங்களை மட்டும் நிறுத்திவிடாதீர்கள் - விஜய்க்கு ஸ்டாலின் உருக்கமான வேண்டுகோள்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முதல் புதுமைப் பெண் திட்டம் வரை 4 முக்கிய திட்டங்களை நிறுத்திவிட வேண்டாம் என விஜய்க்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 7, 2026, 11:38 AM IST
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களைப் பிடித்து தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ள சூழலில், புதிய அரசு பொறுப்பேற்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த தருணத்தில், 4 முக்கிய திட்டங்களை நிறுத்திவிட வேண்டாம் என விஜய்க்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். தனது ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட காலை உணவுத் திட்டம், மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் ஆகிய நான்கு மக்கள் நலத் திட்டங்களை எக்காரணம் கொண்டும் நிறுத்திவிடக் கூடாது என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். 

காலை உணவுத் திட்டம்

தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் ஊட்டச்சத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கொண்டு வரப்பட்டது முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம். பசியோடு இருக்கும் குழந்தையால் பாடத்தில் கவனம் செலுத்த முடியாது என்ற உயரிய நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், உலக அளவில் பாராட்டுகளைப் பெற்றது. ஆட்சி மாறினாலும், லட்சக்கணக்கான ஏழைக் குழந்தைகளின் பசியாற்றும் இந்தத் திட்டம் தடைபடக் கூடாது என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். 

  தமிழ்நாடு அரசு திட்டங்கள் உதவித்தொகை
1 கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 மாதம்
2 புதுமைப்பெண் திட்டம் ரூ.1000 மாதம்
3 தமிழ் புதல்வன் திட்டம் ரூ.1000 மாதம்
4 காலை உணவுத் திட்டம் பள்ளிகளில் காலை உணவு

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை

திமுக அரசின் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்று கருதப்படுவது மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம். மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் இத்திட்டம் குறித்துப் பேசிய ஸ்டாலின், விஜய் அவர்கள் தனது தேர்தல் அறிக்கையில் மாதம் ரூ.2,500 வழங்குவதாகக் கூறியுள்ளார். நடைமுறையில் எல்லா குடும்பங்களுக்கும் இவ்வளவு பெரிய தொகையை வழங்குவது நிதி ரீதியாக சாத்தியமற்றது. எனவே, தேர்தல் வாக்குறுதிக்காகக் காத்திருக்காமல், இப்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ.1,000 ரூபாயையாவது தடையின்றி வழங்க வேண்டும்,”எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

புதுமைப் பெண் திட்டம்

அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து உயர்கல்விக்குச் செல்லும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் இத்திட்டம், தமிழகத்தில் பெண் கல்வியறிவை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தியது. மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவுத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இதனைத் தொடர்வதன் மூலம், இடைநிற்றலைத் தடுத்து பல ஆயிரம் பெண் பட்டதாரிகளை உருவாக்க முடியும் என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்

மாணவர்களுக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில், அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து கல்லூரி செல்லும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தையும் ஸ்டாலின் தனது பட்டியலில் சேர்த்துள்ளார். பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மாணவர்கள் தங்கள் கல்விச் செலவுகளைத் தாங்களே கவனித்துக்கொள்ள இது பேருதவியாக உள்ளது.

ஆட்சி மாற்றத்தின் போது வழக்கமாக முந்தைய அரசின் திட்டங்கள் கிடப்பில் போடப்படும் அல்லது பெயர் மாற்றப்படும். ஆனால், இந்த நான்கு திட்டங்களும் நேரடியாக அடித்தட்டு மக்களின் பொருளாதாரத்தோடு தொடர்புடையவை. எனவே, இத்திட்டங்களை தொடர வேண்டும் என முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், விரைவில் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ள விஜய்க்கு உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

