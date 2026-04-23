  • ஸ்டாலின் vs அஜித்: தேர்தல் களத்தில் அரங்கேறிய ட்விஸ்ட்! முதலமைச்சர் சொன்ன அந்த ‘நன்றி’! திடீர் பரபரப்பு!

ஸ்டாலின் vs அஜித்: தேர்தல் களத்தில் அரங்கேறிய ட்விஸ்ட்! முதலமைச்சர் சொன்ன அந்த ‘நன்றி’! திடீர் பரபரப்பு!

Why CM Stalin Thanks Actor Ajith: தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் வாக்களிக்க துபாயில் இருந்து விரைந்து வந்த நடிகர் அஜித், திருவான்மியூரில் முதல் ஆளாகத் தனது வாக்கைப் பதிவு செய்தார். செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு "மாற்றம் தேவையில்லை" என அவர் அளித்த பதிலுக்கு, முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது நன்றியையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 23, 2026, 10:44 AM IST

ஸ்டாலின் vs அஜித்: தேர்தல் களத்தில் அரங்கேறிய ட்விஸ்ட்! முதலமைச்சர் சொன்ன அந்த ‘நன்றி’! திடீர் பரபரப்பு!

TN Eletion Ajith Kumar Vote - CM Stalin Thanks: தமிழகத்தில் தற்போது தேர்தல் திருவிழா களைகட்டியுள்ளது. ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றுவதில் பொதுமக்களுக்கு முன்னோடியாகத் திகழும் திரைப்பிரபலங்கள், காலையிலேயே வாக்குச்சாவடிகளில் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், 'வலிமை' நாயகன் நடிகர் அஜித் குமார் இன்று ஆற்றிய செயல் மற்றும் அவர் தெரிவித்த கருத்து தற்போது சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவி வருகிறது.

திருவான்மியூரில் முதல் ஆளாக நின்ற 'ஏகே': துபாயில் இருந்து விரைந்த பின்னணி

திரைப்படப் பணிகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், கார் பந்தயங்களில் சர்வதேச அளவில் கவனம் செலுத்தி வரும் நடிகர் அஜித், தற்போது வெளிநாடுகளில் அதிக நேரத்தைச் செலவிட்டு வருகிறார். இருப்பினும், தனது ஜனநாயகக் கடமையைத் தவறவிடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்த அவர், இதற்காகவே நேற்றைய தினம் துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தார்.

இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பே, அதாவது காலை 6.40 மணிக்கே சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்குத் தனது மனைவி ஷாலினியுடன் அஜித் வருகை தந்தார். பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகவும், ரசிகர்கள் கூட்டத்தைத் தவிர்க்கவும் அவர் முன்கூட்டியே வந்து காத்திருந்தது அங்கிருந்தோரை நெகிழ்ச்சியடையச் செய்தது. வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதும், வரிசையில் நின்று முதல் ஆளாக தனது வாக்கைப் பதிவு செய்தார்.

மாற்றம் தேவையில்லை -விவாதத்தைக் கிளப்பிய அஜித்தின் ஒற்றை வரி

வாக்களித்துவிட்டு வெளியே வந்த அஜித்திடம், அங்கிருந்த செய்தியாளர்கள் "இந்தத் தேர்தலில் மாற்றம் வேண்டுமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு மிக நிதானமாக பதிலளித்த அஜித், "மாற்றம் தேவையில்லை" என்று சுருக்கமாகவும் ஆணித்தரமாகவும் கூறிவிட்டுச் சென்றார்.

அரசியல் களத்தில் பொதுவாக 'மாற்றம்' என்பது ஆளும் அரசுக்கு எதிரான சொல்லாகப் பார்க்கப்படும் நிலையில், அஜித்தின் இந்த பதில் தற்போதைய ஆட்சி நிர்வாகத்தின் மீதான அவரது திருப்தியைக் குறிப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலினின் ரியாக்ஷன்: "அஜித்துக்கு எனது நன்றி"

சென்னை எஸ்.ஐ.இ.டி (SIET) கல்லூரியில் தனது வாக்கைப் பதிவு செய்த தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அஜித்தின் கருத்து குறித்து அவரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த முதல்வர்

"மாற்றம் தேவையில்லை என அஜித் நல்ல கருத்தைத்தான் சொல்லியிருக்கிறார். அவருக்கு எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்." என்று புன்னகையுடன் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மக்கள் அனைவரும் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும், நீங்கள் அளிக்கும் வாக்கு என்பது வெறும் அடையாளம் அல்ல, அது "தமிழகத்தைக் காக்கும் கேடயம்" என்றும் உணர்ச்சிகரமாகப் பேசினார்.

இணையத்தில் டிரெண்டாகும் 'Ajith' மற்றும் 'Stalin'

அஜித்தின் இந்த நேர்மையான கருத்தும், அதற்கு முதலமைச்சர் காட்டிய முதிர்ச்சியான வரவேற்பும் தற்போது இணையத்தில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. அஜித்தின் ரசிகர்கள் "எங்கள் தலைவன் எப்போதும் தெளிவானவர்" என கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழக அரசியலில் திரை நட்சத்திரங்களின் கருத்துக்கள் எப்போதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. அந்த வகையில் அஜித்தின் இந்த ஒற்றை வரி பதில், இந்தத் தேர்தல் களத்தில் ஒரு திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

ஜனநாயகத்தில் ஒவ்வொரு வாக்காளரின் கருத்தும் மதிக்கப்பட வேண்டியது. நடிகர் அஜித் ஒரு குடிமகனாகத் தனது நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியதும், அதை ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் ஏற்று நன்றி தெரிவித்திருப்பதும் ஆரோக்கியமான அரசியல் பண்பாட்டைக் காட்டுகிறது. தமிழகம் யாரைத் தேர்ந்தெடுக்கப்போகிறது என்பது வாக்கு எண்ணிக்கை நாளில் தெரிந்துவிடும்.

