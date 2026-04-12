நெல் ஊக்கத்தொகை விவகாரம்: ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி!

விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் நெல் ஊக்கத்தொகையை மத்திய அரசு நிறுத்தச் செல்லியதாக மு.க. ஸ்டாலின் கூறிய நிலையில், அதற்கு மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 12, 2026, 09:47 PM IST
  • விவசாயிகளுக்கு நெல் ஊக்கத்தொகையை நிறுத்த மத்திய அரசு கடிதம் என மு.க. ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
  • இந்த நிலையில், ஸ்டாலின் சுயநல அரசியல் செய்கிறார் என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறி உள்ளார்
  • மேலும் அவரின் குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானது என பதிலடி கொடுத்துள்ளார்

தஞ்சாவூரில் நடந்த தேர்தல் பிரசாரக் கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது, தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் நெல் ஊக்கத்தொகையை நிறுத்த சொல்லி மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பி உள்ளது. இது தமிழக விவசாயிகளை வாழ்வாதாரத்தை சிதைக்கும் செயல், தமிழர் என சொல்லிக்கொள்ளும் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தமிழக விவசாயிகளுக்கு துரோகம் செய்துக்கொண்டிருக்கிறார் என கூறி குற்றம் சாட்டினார். 

குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3500 

மேலும் பேசிய ஸ்டாலின் விவசாயிகளுக்கு உறுதிமொழி அளித்தார். அவர் மத்திய அரசின் தடையையும் மீறி, நெல் கொள்முதல் விலையை குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3500 ஆக உயர்த்தி தமிழக அரசு வழங்கும் என தெரிவித்தார். அதேபோல் விவசாயிகளின் உழைப்பை சுரண்ட நினைப்பவர்களுக்கு மக்கள் தேர்தலில் பாடம் புகட்டுவார்கள் என கர்ஜித்தார். 

இந்த நிலையில், மு.க. ஸ்டாலினின் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார். அவர் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சுமத்தியுள்ள குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான, அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட,  தமிழக விவசாயிகளை திசைதிருப்பும் நோக்கில் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திரிபு  என கூறி உள்ளார். 

நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி 

இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், நெல் சாகுபடிக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டாம் என்று மத்திய அரசு  தமிழகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சுமத்தியுள்ள குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான, அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட,  தமிழக விவசாயிகளை திசைதிருப்பும் நோக்கில் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திரிபு என்பது தெளிவாகிறது. 

தேசிய முன்னுரிமைகளுடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்

தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்ட தகவல், மாநில அரசுகள் வழங்கும் ஊக்கத்தொகை கொள்கைகளை தேசிய முன்னுரிமைகளுடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆலோசனையே ஆகும்.

தொலைநோக்கு பார்வை 

மத்திய அரசின் இந்த ஆலோசனை, பயிர் பல்வகைப்படுத்துதலை (Crop Diversification) ஊக்குவித்தல் மற்றும் பருப்பு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள் போன்றவற்றில் சுயசார்பு அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையாகும். இதன் மூலம், உள்நாட்டுத் தேவை அதிகமாக உள்ள பயிர்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து, அதிக லாபத்தைப் பெற வழிவகை செய்யப்படும்.

ஸ்டாலின் செய்யும் சுயநல அரசியல் 

குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு (MSP) மேல் ஊக்கத்தொகை அல்லது போனஸ் அறிவிப்பது என்பது எப்போதும் மாநில அரசுகளின் தனிப்பட்ட அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது. அந்த அதிகாரத்தை யாரும் பறிக்கவில்லை. முதல்வர் ஸ்டாலின், தேச நலனில் அக்கறை கொண்டு ஆக்கப்பூர்வமாகச் செயல்படுவதற்குப் பதிலாக, தங்களின் குறுகிய சுயநல அரசியல் ஆதாயத்திற்காகத் திட்டமிட்டுத் திசைதிருப்பும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

தேசம் தீர்வுகளைத் தேடும்போது, திமுக சர்ச்சைகளை உருவாக்குகிறது. மத்திய அரசு ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்பை நல்கும்போது, திமுக அதைத் தேர்தல் அரசியலுக்காகச் சுரண்டப் பார்க்கிறது. அரசியலமைப்புச் சட்டப்படி உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒரு முதலமைச்சருக்கு இத்தகைய நடத்தை அழகல்ல. தமிழக விவசாயிகள் தங்கள் கவலைகளையே வாக்குகளுக்காக ஆயுதமாக்கும் அரசை அல்ல, மாறாக தங்கள் வாழ்வாதார முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்கும் அரசையே எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

விவசாயிக்காக NDA கூட்டணி சோர்வின்றி பணியாற்றும்

எந்தக் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள ஒவ்வொரு விவசாயிக்காகவும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) அரசு சோர்வின்றித் தொடர்ந்து பணியாற்றும். இத்தகைய திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட  பிரச்சனைகளால் நாங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்க மாட்டோம். இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார்.

