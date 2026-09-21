/சென்னையில் Starbucks-ன் உலகளாவிய திறன் மையம்! 800 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு..

அமெரிக்காவை தலைமை இடமாக கொண்டிருக்கிறது, Starbucks. இந்த நிறுவனத்தை உலகளவில் சந்தைப்படுத்தும் பொருட்டு, சென்னையில் உலகளாவிய திறன் மேம்பாட்டு மையம் (Global Capability Centre GCC) அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனத்துடன், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதல் அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அமெரிக்காவை சேர்ந்த Starbucks நிறுவனம், இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 500 கஃபே-வை வைத்துள்ளது. டாடா கன்ஸ்யூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறுவனத்துடனான கூட்டு முயற்சியின் மூலமாக,இந்த கஃபேக்களை ஸ்டார்பக்ஸ் வைத்துள்ளது.
800 தொழில்நுட்ப நிபுணர்களுக்கு உயர் ஊதிய வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், சென்னையில் உலகளாவிய திறன் மையத்தை நிறுவ முன் வந்திருக்கிறது. இந்த நிறுவனம், இந்தியாவில் முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் தன்னுடைய உலகளாவிய திறன் மையத்தை நிறுவ முன்வந்திருக்கிறது. இந்தியாவில் தன்னுடைய சில்லறை வணிக கூட்டு நிறுவனமான Tata Consumer Products நிறுவனத்திடமிருந்து, இந்த நிறுவனமானது தனித்து இயங்கும்.
இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் போது, ஸ்டார்பக்ஸ் காபி நிறுவனத்தின் தலைமை தொழில்நுட்ப அலுவலர் ஆனந்த் வரதராஜன் பேசினார். அப்போது, பேசிய அவர், இந்தியாவை நாங்கள் மிகவும் முக்கியான நாடாக பார்ப்பதாகவும், சென்னையில் திறமையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஏராளமாக இருக்கும் நிலையில், இவ்வல்லுநர்கள் பணியில் சேரும் நிருவனங்களில் நீண்ட காலம் பணியில் தொடர்வதும், தமிழ்நாட்டிலுள்ள சிறந்த உட்கட்டமைப்பும், தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஊக்கமும், புதிய தீர்வுகளை காணவும், வணிகத்தை வளர்க்கவும் உதவும் என்று தெரிவித்தார்.
இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட பின்னர், முதல்-அமைச்சர் விஜய் ஸ்டார்பக்ஸ் காபி நிறுவனம் தன்னுடைய உலகளாவிய மையத்தை சென்னையில் அமைப்பது, எங்களுக்கு பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று கூறினார். மேலும், உலக புகழ்பெற்ற இத்தகைய பெரிய நிறுவனம் நம்முடைய மாநிலத்தின் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை, நம்முடைய இளைஞர்களின் திறமைக்கு கிடைத்த சான்றாகும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். இந்த முதலீடு, இதுபோன்ற உயர்நிறுவனங்கள் வருவதற்கு தமிழ்நாடு ஒரு சிறந்த இடம் என்பதை நிரூபிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
We just brewed something strong.— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) September 21, 2026
Tamil Nadu x Starbucks, a partnership blended to perfection. Delighted to welcome Starbucks GCC to Tamil Nadu.
Our Government today signed an MoU with Starbucks to establish its Global Capability Centre in Chennai, in presence of Hon'ble Chief… pic.twitter.com/pqt5ZCJbX7
தமிழ்நாட்டிலுள்ள திறமையான இளைஞர்களுக்கு, பல புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதோடு, ஸ்டார்பக்ஸ் காபி நிறுவனத்துடனான இப்பணம், நீண்ட காலம் வெற்றிகரமாக தொடர தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.