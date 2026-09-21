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சென்னையில் Starbucks-ன் உலகளாவிய திறன் மையம்! 800 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு..

சென்னையில், ஸ்டார்பக்ஸ் உலகளாவிய திறன் மையம் அமைப்பதற்கான ஒப்புதலை, தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வழங்கியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 21, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:08 PM IST
சென்னையில் Starbucks-ன் உலகளாவிய திறன் மையம்! 800 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு..
Image Credit: Chennai GCC Starbucks | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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