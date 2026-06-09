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எஸ்பிஐ தேர்வுக்கு அப்ளை பண்ணீட்டிங்களா? கடைசி தேதி வந்தாச்சு... மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.!

SBI Apprentice Job Vacancy: எஸ்.பி.ஐ வங்கி நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 7,150 அப்ரண்டீஸ் காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி விரைவில் முடியவுள்ளதால் தகுதியும், ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் விரைவில் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

Written ByMathan
Published: Jun 09, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:35 PM IST
எஸ்பிஐ தேர்வுக்கு அப்ளை பண்ணீட்டிங்களா? கடைசி தேதி வந்தாச்சு... மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.!
Image Credit: SBI Apprentice Job

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Mathan

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