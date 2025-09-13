English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

40 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் குடிநீர் இல்லாமல் தவிப்பு; விரைவில் தீர்வு: மாநில மனித உரிமை ஆணையம்

பாபநாசம் அருகே 40 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் குடிநீர் வசதி இல்லாமல் தவித்து வரும் மக்களுக்கு விரைவில் தீர்வு கிடைக்கும் என மாநில மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினர் கண்ணதாசன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:09 PM IST
  • கிராம மக்கள் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
  • திருப்பணிபுரம் மலை கிராமத்தில் நேரடியாக ஆய்வு செய்தார்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ToR அப்டேட், ஊதிய உயர்வின் முழு அட்டவணை இதோ
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ToR அப்டேட், ஊதிய உயர்வின் முழு அட்டவணை இதோ
குருவின் பார்வையால் கோடீஸ்வர யோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ யோகம்!
camera icon6
Guru
குருவின் பார்வையால் கோடீஸ்வர யோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ யோகம்!
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
camera icon8
SBI
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
கோடி கோடியாக கொட்டி வீடு கட்டிய நடிகை ஜான்வி கபூர்!
camera icon7
Janhvi Kapoor house
கோடி கோடியாக கொட்டி வீடு கட்டிய நடிகை ஜான்வி கபூர்!
40 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் குடிநீர் இல்லாமல் தவிப்பு; விரைவில் தீர்வு: மாநில மனித உரிமை ஆணையம்

நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே வனப்பகுதிக்குள் மணிமுத்தாறு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட 8வது வார்டில் சுமார் 168 ஏக்கர் பரப்பளவு பட்டா நிலத்தில் திருப்பணிபுரம் என்ற மலைக் கிராமம் அமைந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த கிராமத்தில் தற்போது 27 குடும்பத்தினர் தங்களது நிலத்தில் இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். எலுமிச்சை நார்த்தை, தேங்காய் காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை விளைவித்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பிற மாநிலங்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றனர். இவர்கள் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக மின்சார வசதி இல்லாமல் சோலார் பேனல்களை அமைத்து அதன் மூலமாக தங்கள் வீடுகளில் ஒரிரு பல்புகளை மட்டும் இரவு நேரங்களில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

எனவே மூன்று தலைமுறைக்கு மேலாக குடிநீர் ,மின்சாரம், முறையான சாலை வசதி ஏதும் இல்லை எனவும், அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தர வனத்துறையினர் தடையாக இருப்பதாகவும் கூறி திருப்பணிபுரம் கிராம மக்கள் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இப்பகுதி மக்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் செய்து கொடுக்க முடியுமோ அந்த வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என ஆணையம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் உத்தரவிட்டது. அதன் பெயரில் மின்வாரிய அதிகாரிகள் சமீபத்தில் இங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இருப்பினும் தற்போது வரை அங்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படாத சூழலில் நேற்று இந்த வழக்கு விசாரணை மீண்டும் நடைபெற்றது அப்போது ஆணைய உறுப்பினர் கண்ணதாசனிடம் இது தொடர்பாக மக்கள் முறையிட்டனர்

இதையடுத்து கண்ணதாசன் இன்று திருப்பணிபுரம் மலை கிராமத்தில் நேரடியாக ஆய்வு செய்தார் இந்த ஆய்வின் போது வனத்துறை துணை இயக்குனர் சேரன்மகாதேவி சார் ஆட்சியர் ஆயுஷ் குப்தா மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர். கரடு முரடான பாதைகளுக்கு மத்தியில் வனத்துறையின் ஜீப்பில் ஆணைய உறுப்பினர் கண்ணதாசன் உட்பட அதிகாரிகள் பயணித்து திருப்பணிப்புரம் கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தனர்

 

அங்கே மக்களின் வீடுகளை நேரடியாக ஆய்வு செய்து அவர்களின் குறைகளை கண்ணதாசன் கேட்டறிந்தார். அப்போது தங்களுக்கு மின் இணைப்பு தருவதில் வனத்துறை தடையாக இருப்பதாகவும் சாலை வசதி உட்பட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வனத்துறை மறுப்பதாகவும் பொதுமக்கள் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தனர்

இதையடுத்து அதிகாரிகளிடம் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு என்னென்ன வசதிகள் செய்து கொடுக்க முடியுமோ அவை அனைத்தையும் உடனே செய்து கொடுக்கும்படி ஆணைய உறுப்பினர் அறிவுறுத்தினார் அதை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், ஏற்கனவே அளித்த மனு மீது நடவடிக்கை இல்லை என இங்குள்ள மக்கள் முறையீட்டனர். இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தேன் எனவே இங்குள்ள மக்களுக்கு மின் இணைப்பு உள்பட அனைத்து வசதியும் கிடைக்கும் என நம்பிக்கை உள்ளது.

விரைவில் மின்சாரம் குடிநீர் வருவதற்கான சூழல் அமைந்துள்ளது. மலைப்பாதை என்பதால் பாதை வசதி செய்து கொடுப்பது என்பது கடினமான நீண்ட கால திட்டம் ஆகும். நிச்சயமா 40 ஆண்டுகால பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என நம்புகிறேன் என தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | விஜய் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வாய்ப்பு! வெளியான முக்கிய தகவல்!

மேலும் படிக்க | விஜய் சனிக்கிழமை மட்டும் பிரச்சாரம் செய்வது ஏன்? காரணத்தை சொன்ன நிர்மல் குமார்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
State Human Rights CommissionLong CrisisElectricity Crisiswater crisis

Trending News