ஆளுநரிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி.. காரணம் என்ன? அவரே சொன்ன பதில்!

Governor RN Ravi: நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக  32 வது பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜீன்ஜோசப் என்ற மாணவி ஆளுனரிடம் பட்டத்தை வாங்காமல், துணைவேந்தரிடம் வாங்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 13, 2025, 02:32 PM IST

ஆளுநரிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி.. காரணம் என்ன? அவரே சொன்ன பதில்!

Manonmaniam Sundaranar University: நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக  32 வது பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜீன்ஜோசப் என்ற மாணவி ஆளுனரிடம் பட்டத்தை வாங்காமல், துணைவேந்தரிடம் வாங்கி உள்ளார். தமிழ்நாட்டிற்கு ஒன்றும் செய்யாத ஆளுநரிடம் நான் ஏன் பட்டம் வாங்க வேண்டும் என அந்த மாணவி கூறி இருக்கிறார். 

திருநெல்வேலி - தென்காசி சாலையில் அமைந்துள்ளது மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கழைக்கழகம். இந்த பல்கலைகழகத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) 32 வது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, துணை வேந்தர் சந்திரசேகர், உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் பேராசியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். 

நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அனைத்து மாணவிகளுக்கு பட்டத்தை வழங்கி வந்தார். இந்த நிலையில், மேடைக்கு வந்த மாணவி ஜீன் ஜோசப் என்பவர், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்து துணைவேந்தர் சந்திரசேகரிடம் பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டு சென்றார். ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அருகில் வந்து நிற்கும்படி கோரிக்கை விடுத்தும், அவரின் அழைப்பை மாணவி ஜீன் ஜோசப் கண்டுகொள்ளவில்லை. இந்த சம்பவம் பல்கலைகழக வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேட்டி அளித்த அந்த மாணவி, நான் திராவிட சிந்தாந்த்தை பின்பற்றுபவள். தமிழுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் ஒன்று செய்யாத ஆளுநரிடம் நான் ஏன் பாட்டம் வாங்க வேண்டும் என கூறி இருக்கிறார். மாணவி ஜீன் ஜோசப்பின் கணவர் நாகர்கோவில் மாநகர துணை செயலாளராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Governor RN RaviManonmaniam Sundaranar UniversityTIRUNELVELINellai

