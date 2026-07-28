/”மானிய விலையில் சோலார் பேனல்”.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் முக்கிய தகவல்!

சென்னை கிண்டி ஐஐடி (IIT) வளாகத்தில் இயங்கி வரும் எரிசக்தி ஆய்வகம் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகளை, எரிசக்தி துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின்போது ஆய்வகத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு முறைகள் குறித்து ஐஐடி பேராசிரியர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கள் அமைச்சருக்கு விரிவாக விளக்கமளித்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், வரும் நாட்களில் பொதுமக்கள் வீடுகளில் மானிய விலையில் சோலார் பேனல்களை பொருத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சோலார் மின் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புதிய செயலி ஒன்று உருவாக்கப்பட உள்ளது. இந்தச் செயலி மூலமாகவே புதிய சோலார் மின் இணைப்பு பெறுவது, மின் உற்பத்தி செய்வது மற்றும் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தை மின்வாரியத்திற்கு வழங்குவது போன்ற சேவைகளை எளிதாக மேற்கொள்ள முடியும். இதற்காக பசுமை எரிசக்தி துறையில் விரிவான கொள்கைத் திட்டம் தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சோலார் பேனல்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் மின்சாரத்தை சேமித்து வைக்க 'பேட்டரி பேக்கப்' முறையை நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காகவே ஐஐடியில் மின் சேமிப்பு கலன்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பசுமை எரிசக்தி துறையில் விதிகளை மீறி பல்வேறு குளறுபடிகளும் முறைகேடுகளும் அரங்கேறியதாக அமைச்சர் குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், 'மத்திய அரசின் கூற்று தவறானது' மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசு தன்னிச்சையாக எந்தவொரு கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ள உச்சநீதிமன்றம் அனுமதிக்கவில்லை. "கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள எந்தத் தடையும் இல்லை" என மத்திய அரசு கூறுவது தவறான கருத்தாகும்.
அணைகட்டும் முயற்சியைத் தடுப்பது குறித்து முதல்வர் தொடர்ச்சியாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். கர்நாடக முதலமைச்சரைத் தமிழக முதலமைச்சர் நேரில் சந்திப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடுவார்.
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை எந்தவொரு நிகழ்விலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலாவதாக பாடப்பட வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இதில் ஆளுநர் மாளிகையின் வழிகாட்டுதல்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில்கூட அவரவர் மாநில மொழிப் பாடல்களுக்கே முதலிடம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்தார்.