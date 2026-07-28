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”மானிய விலையில் சோலார் பேனல்”.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் முக்கிய தகவல்!

பொதுமக்கள் வீடுகளில் மானிய விலையில் சோலார் பேனல்களை பொருத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 28, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:12 PM IST
”மானிய விலையில் சோலார் பேனல்”.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் முக்கிய தகவல்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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