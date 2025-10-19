விமானப்படை அதிகாரி துப்பாக்கியால் சுட்டு விபரீத முடிவு! காரணம் என்ன?

Sulur Air Force Officer Shoots Himself : கோவை மாவட்டம் சூலூரில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான படைத்தளம் அமைந்துள்ளது. இங்கு போர் விமானங்கள், பயிற்சி விமானங்கள் மற்றும் விமானப் பழுதுபார்க்கும் மையமும் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியா முழுவதிலிருந்தும் பல்வேறு நிலைகளில் வீரர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று (அக்.19ஆம் தேதி) அதிகாலை 6 மணிக்கு விமானப்படை அதிகாரி ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சூலூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில் போலீசார் விமானப்படைத்தளத்திற்குச் சென்று முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தினர். இறந்தவரின் பெயர் சானு என்பதும், பாலக்காட்டைச் சேர்ந்த இவர் 'கார்ப்பரல்' (Corporal) எனும் நிலை அதிகாரியாகப் பணியாற்றியதும் தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும், சம்பவ இடத்தில் காவல்துறையின் தடய அறிவியல் அதிகாரிகள் வந்து தடயங்களைப் பரிசோதனை செய்து வருகின்றனர். முதற்கட்டமாக விமானப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்திய பின்னர், வழக்கு மாவட்ட காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்படும். அதன் பிறகு சூலூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, உயிரிழந்தவரின் சடலத்தைப் பெற்று உடற்கூறு ஆய்வு செய்த பின்னர் உறவினர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படும் என போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
விமானப்படைத்தளத்திற்குள் வீரர் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டு இறந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியானதால், தளப் பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது. உயிரிழந்த விமானப்படை அதிகாரி, ஏன் தன்னை தானே சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பது குறித்து தற்போது விசாரணை நடந்து வருகிறது.
