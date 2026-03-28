சுந்தர் சி vs பிடிஆர்? மதுரை மத்தியில் அமர்களம் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் சர்பிரைஸ்

Sundar C : தமிழ் திரைப்பட உலகில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் சுந்தர் சி, தமிழ்நாடு அரசியலில் அதிகாரப்பூர்வமாக என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார். வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் வேட்பாளராக களம் காண இருக்கிறார். இந்த அறிவிப்பை புதிய நீதிக்கட்சியின் தலைவர் ஏ.சி.சண்முகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதற்கு சுந்தர் சி மனைவியும், பாஜகவின் முக்கிய முகமாக இருக்கும் குஷ்பூ மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி
வரும் சட்டப்பேவை தேர்தலில் ஏ.சி.சண்முகத்தின் புதிய நீதிக் கட்சி அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளது. அக்கட்சிக்கு இரு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து ஏசி சண்முகம் கொடுத்த அறிவிப்பில், அதிமுக ஒரு தொகுதியும், பாஜக ஒரு தொகுதியும் தங்களுக்கு ஒதுக்கியுள்ளதாகவும், அதிமுக ஒதுக்கிய தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்திலும், பாஜக ஒதுக்கும் தொகுதியில் தாமரை சின்னத்திலும் போட்டி என தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, மதுரை மத்திய தொகுதியை அதிமுக, புதிய நீதி கட்சிக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. இதனை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த ஏசி சண்முகம், இந்த தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் திரைப்பட இயக்குநர் சுந்தர் சி போட்டியிடுவார் என அறிவித்துள்ளார்.
குஷ்பூ வரவேற்பு
இதன் மூலம் அரசியல் களத்தில் சுந்தர் சி அதிகாரப்பூர்மாக என்ட்ரியாகியுள்ளார். அவருக்கு மனைவி குஷ்பூ வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர் சி போட்டியிடுவது குறித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கும் பதிவில், " இயக்குநரும் நடிகருமான சுந்தர் சி, மதுரையிலிருந்து புதிய நீதி கட்சியின் வேட்பாளராக அரசியலில் களமிறங்குகிறார். இவர் என்டிஏ கூட்டணியின் சார்பில், அதிமுகவின் இரட்டைஇலை சின்னத்தில் போட்டியிடவுள்ளார்.
தனது மறைந்த தந்தை சிதம்பரம் பிள்ளை, தனது 94 வயதுத் தாயார் ஆகியோரின் ஆசியுடனும், குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் துணையுடனும், அவர் உங்கள் ஆதரவை நாடுகிறார். ஏசி சண்முகம் வழிகாட்டுதலிலும், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவுடனும், பாஜக மாநிலத் தலைவர் சகோதரர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் என்டிஏ கூட்டணியைச் சேர்ந்த அனைத்துத் தலைவர்கள், தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் ஆகியோரின் துணையுடனும், தான் எப்போதும் மக்களுக்கான ஒருவராகத் திகழ்ந்தது போலவே, இப்போதும் மக்களுக்கான ஒருவராகவே இருந்து வெற்றி பெறுவதாக சுந்தர் சி உறுதியளிக்கிறார்.
அவருடைய வாழ்க்கைத்துணையாகிய நான், மிகுந்த பெருமிதத்துடன் இங்கு நிற்கிறேன். கடந்த 30 ஆண்டுகளாகத் தமிழக மக்களைத் தனது கலைப்பணிகள் மூலம் மகிழ்வித்து வந்த இவர், தன்னை இன்றைய நிலைக்கு உயர்த்திய அந்த மக்களுக்குத் தனது மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை வழங்குவார் என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன். அவருக்கு உங்கள் அன்பு, ஆதரவு மற்றும் நம்பிக்கையைத் தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம்." என கூறியுள்ளார்.
மதுரை மத்திய தொகுதி : பிடிஆர் vs சுந்தர் சி
இப்போது மதுரை மத்திய தொகுதியில் திமுகவின் மூத்த அமைச்சர்களில் ஒருவராக இருக்கும் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இருக்கிறார். கடந்த இரண்டு முறையும் இந்த தொகுதியில் இருந்து அவர் எம்எல்ஏ-வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருகிறார். இந்த முறையும் இந்த தொகுதியிலேயே அவர் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி திமுக வேட்பாளராக பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அறிவிக்கப்பட்டால், அவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் வேட்பாளராக சுந்தர் சி இருப்பார். இருவரும் தமிழகம் நன்கு அறிந்த முகங்களாக இருப்பதால், இப்போதே இந்த தொகுதி மீது ஸ்டார் அந்தஸ்தும், கவனம் பெறும் தொகுதியாகவும் மாறியுள்ளது.
