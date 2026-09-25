/Super El Nino 2026: தமிழகத்தில் 3 புயல்கள்? சென்னைக்கு நவம்பரில் கனமழை எச்சரிக்கை!

2026 ஆம் ஆண்டு வானிலை ரீதியாக மிகவும் மாறுபட்ட ஆண்டாக இருக்கிறது என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர். குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு சூப்பர் எல் நினோ தாக்கம் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், வழக்கமான வானிலை முறைகளில் இருந்து மாறுபட்ட சூழல்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் வங்கக்கடல் மற்றும் வட இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் சுமார் 3 புயல்கள் உருவாகக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் மற்றும் அவரது குழுவினர், 2026 ஆம் ஆண்டின் வடகிழக்கு பருவமழை குறித்த விரிவான ஆய்வை சென்னை ரைன்ஸ் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர். MEM 2026 கணிக்க முடியாத ஆண்டு என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வில், இந்த ஆண்டு பருவமழையை முன்கூடியே துல்லியமாக க்ணிப்பதில் பல்வேறு சவால்கள் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பசிபிக் பெருங்கடலில் ஏற்படும் கடல் வெப்பநிலை மாற்றங்கள் உலகின் பல்வேறூ பகுதிகளின் வானிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அதில் முக்கியமான ஒன்றாக எல் நினோ பார்க்கப்படுகிறது.
பொதுவாக எல் நினோ நிலவும் ஆண்டுகளில் தமிழகத்திற்கு, குறிப்பாக சென்னை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களுக்கு வடகிழக்கு பருவமழை சாதகமாக அமையும் வாய்ப்பு இருப்பதாக முந்தைய ஆண்டுகளின் வானிலை நிலவரங்கள் காட்டுகின்றன. ஆனால் 2026ம் ஆண்டில் எல் நினோவின் தாக்கம் வழக்கமான கால அளவை தாண்டி வடகிழக்கு பருவமழை காலத்திலும் நீடிக்கக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழகத்திற்கு வழக்கமான அளவில் மழை கிடைக்குமா அல்லது பசிபிக் பெருங்கடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மழையின் தன்மையை மாற்றுமா என்பதை இப்போதே உறுதியாக கூற முடியாத நிலை உள்ளதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு பருவமழையை கணிப்பதில் மற்றொரு முக்கிய காரணியாக MJO எனப்படும Madden - Julian Oscillation காற்று அலைகள் பார்க்கப்படுகின்றன. இந்த காற்று அலைகள் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் இருந்து பசிபிக் பெருங்கடல் நோக்கி நகரும் தன்மை கொண்டவை. ஆனால், தற்போது அவற்றின் நகர்வு வழக்கமான நிலையில் இல்லாமல் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் மீண்டும் மீண்டும் தேங்கும் சூழல் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் MJO-வின் இந்த நிலை தொடர்ந்தால், இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் வங்கக்கடலில் வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகும் செயல்முறையில் தாமதம் அல்லது மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். இதுவும் வடகிழக்கு பருவமழையின் தன்மையை முன்கூடியே கணிப்பதில் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் ஒன்றாக கூறப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் வட இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சுமார் 3 புயல்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக தற்ல்போதைய வானிலை மதிப்பீடுகள் குறிப்பிடுவதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்த புயல்கள் எப்போது உருவாகும், அவற்றின் நகர்வு எப்படி இருக்கும், தமிழகத்தில் அவற்றின் தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பது போன்ற விஷயங்களை இப்போதே துல்லியமாக கணிக்க முடியாது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையில் நவம்பர் மாதம் அதிக மழையை பெறக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மழை தொடர்ந்து சீரான முறையில் பெய்யாமல், குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவில் கொட்டித் தீர்க்கும் வகையில் இருக்கலாம் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, பல நாட்களில் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் அல்லது குறுகிய நேரத்தில் அதிக அளவில் பெய்யும் சூழல் உருவாகலாம். இதுபோன்ற தீவிர மழை நிகழ்வுகள் சென்னையில் நீர்த்தேக்கம் மற்றும் வெள்ள அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். இதனால் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சென்னையின் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் பிற முக்கிய உட்கட்டமைப்புகளை முன்கூட்டியே தயார் நிலையில் வைத்திருப்பது அவசியம் என ஆய்வில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மொத்தத்தில், 2026-ம் ஆண்டின் வடகிழக்கு பருவமழை வழக்கமான மழைப்பொழிவு முறையைப் பின்பற்றுமா என்பது தெளிவாக இல்லாத நிலையில், எல் நினோ, MJO மற்றும் வங்கக்கடலில் உருவாகக்கூடிய புயல்கள் ஆகியவை தமிழகத்தின் மழை நிலவரத்தை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.