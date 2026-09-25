Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Super El Nino 2026: தமிழகத்தில் 3 புயல்கள்? சென்னைக்கு நவம்பரில் கனமழை எச்சரிக்கை!

Super El Nino 2026: தமிழகத்தில் 3 புயல்கள்? சென்னைக்கு நவம்பரில் கனமழை எச்சரிக்கை!

2026ம் ஆண்டின் வடகிழக்கு பருவமழை வழக்கத்தை விட மாறுபட்டதாக இருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எல் நினோ மற்றும் MJO தாக்கத்தால் சென்னையில் நவம்பரில் திடீர் கனமழை மற்றும் வெள்ள அபாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written ByR Balaji
Published: Sep 25, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:50 PM IST
Super El Nino 2026: தமிழகத்தில் 3 புயல்கள்? சென்னைக்கு நவம்பரில் கனமழை எச்சரிக்கை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜெம் வீரமணி வழக்கு..வாயத்தொறங்க ஸ்டாலின் சார்! கர்ஜித்த CM விஜய்..
2
3
4
5