/போயஸ் கார்டனில் வன்னி அரசு... ரஜினி வாழ்த்து - சந்திப்பில் என்ன சொன்னார்?

Rajinikanth Wished Minister Vanni Arasu : தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் வரலாற்றில் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் மிக முக்கியமானதாக அமைந்துள்ளது. 1967, 1977 ஆகிய சட்டப்பேரவை தேர்தல்களை காட்டிலும் மிக தனித்துவமான தேர்தலாக 2026 தேர்தல் அமைந்தது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி சுமார் 2 ஆண்டுகளிலேயே அதன் தலைவரும், நடிகருமான விஜய் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடித்து, தற்போது முதலமைச்சராகிவிட்டார்.
கைவசம் 107 தொகுதிகளே இருந்தாலும் பிற கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று தவெக தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தது. 1952ஆம் ஆண்டில் ராஜாஜி முதலமைச்சரான போது, மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் முதல் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தது. அதற்கு பின் அமைந்த கூட்டணி ஆட்சி இதுதான்.
அதிலும் சிறப்பு என்னவென்றால், தவெகவின் கூட்டணி ஆட்சியில் அங்கம் வகிக்கும் அனைத்தும் கட்சிகளும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டவை ஆகும். காங்கிரஸ் (5), விசிக (2), இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் (2), சிபிஐ (2), சிபிஐஎம் (2) உள்ளிட்ட 13 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைந்தது.
இதில் சிபிஐ, சிபிஐஎம் தவிர மற்ற அனைத்து கட்சிகளும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் 2 அமைச்சர்களுக்கும், விசிக சார்பிலும் ஐயூஎம்எல் சார்பிலும் தலா 1 அமைச்சர்களும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளன. சிபிஐ, சிபிஐஎம் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருவதாக மட்டுமே கூறியது. இவர்கள் தவெக அரசை விமர்சித்தும் வருகிறார்கள்.
கூட்டணி கட்சிகளின் அமைச்சர்களில் பெரிதும் கவனம் ஈர்ப்பவர் சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசுதான். எளிய பின்னணியில் இருந்தும், ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்தும் மேலெழுந்து வந்து தற்போது எளிய மக்களுக்கான அமைச்சராய் அவர் செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் பதவியேற்ற முதல் பலதரப்பட்ட மக்களை அவர் தனது அலுவலகத்திலேயே சந்தித்துள்ளார்.
அவரை பார்க்க அப்பாயிண்ட்மண்ட் நடைமுறைகள் ஏதுமின்றி, அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வரும் அனைவரையும் அவர் நேரில் சந்தித்து குறைகளை கேட்கிறார். மேலும் தொடர்ந்து அவரது துறை சார்ந்து பல்வேறு ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதையும் அவரது சமூக வலைதளப் பக்கங்களை பார்த்தாலும் தெரிந்துகொள்ள முடியும். சுறுசுறுப்புமிக்க அமைச்சராக வன்னி அரசு திகழ்கிறார் என்பது நெட்டிசன்கள், அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருத்தாக உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் அமைச்சர் வன்னி அரசை நேரில் சந்தித்து, அவரது அரசியல் பணியை வெகுவாக பாராட்டியிருக்கிறார். இதுகுறித்து அமைச்சர் வன்னி அரசு அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அமைச்சர் வன்னி அரசின் பதிவில், "திரை உலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து இன்று வாழ்த்துகள் பெற்றேன். சமூகநீதித்துறை அமைச்சராக பதவி ஏற்றதும் சூப்பர் ஸ்டாரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற விரும்பினேன். இப்போது தான் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. 'நிறைய மக்களுக்கு செய்யுங்கள்... வாழ்த்துகள்' என வாழ்த்தி அனுப்பினார்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர்களின் புகைப்படங்களையும் அதில் இணைத்திருந்தார்.
#வாழ்த்து— வன்னி அரசு (@VanniTamizhVCK) August 3, 2026
திரை உலகின் Super star திருமிகு.@rajinikanth அவர்களை சந்தித்து
இன்று வாழ்த்துகள் பெற்றேன்.
சமூகநீதித்துறை அமைச்சராக பதவி ஏற்றதும் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற விரும்பினேன்.
இப்போது தான் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது.
“நிறைய மக்களுக்கு செய்யுங்கள்… pic.twitter.com/eeQpBvyhWn
முன்னதாக, விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதும் X தளத்தில் ரஜினி அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் விமான நிலையத்தில் ஒருவர் விஜய் முதலமைச்சரானது குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு பதில் அளிக்காமல் சென்றார். இதனால், விஜய் முதலமைச்சரானதில் ரஜினிக்கு பொறாமை இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டது.
இதனை முற்றிலும் மறுத்து ரஜினி விளக்கம் அளித்தார். விஜய் முதலமைச்சராவதில் துளி அளவும் தனக்கு பொறாமை இல்லை என பேசியிருந்தார். தான் அரசியலிலேயே இல்லாத நிலையில், விஜய் மேல் என்ன பொறாமை வரப்போகிறது என்றும் அவர் பதில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். மேலும் விஜய் நல்லது செய்வார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றும் பேசியிருந்தார்.
அதேபோல், முதலமைச்சரான பின்னர் விஜய், ரஜினிகாந்தை இதுவரை சந்திக்கவில்லை. சினிமாவில் தனக்கு குருவாக விஜய் எப்போதுமே ரஜினியை முன்னிறுத்தி வந்துள்ளார். அப்படியிருக்க, அரசியல் வருகைக்கு பின்னர் இருவரும் சந்தித்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது பெரும் கவனத்தை பெற்றது.
இந்தச் சூழலில், முதல்வர் விஜய்யின் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள கூட்டணி கட்சி அமைச்சரான வன்னி அரசை ரஜினி சந்தித்திருப்பது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.