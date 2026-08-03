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போயஸ் கார்டனில் வன்னி அரசு... ரஜினி வாழ்த்து - சந்திப்பில் என்ன சொன்னார்?

Rajini - Vanni Arasu : சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, நடிகர் ரஜினிகாந்தை அவரது போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் இன்று சந்தித்தார். அப்போது ரஜினிகாந்த் வன்னி அரசுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:08 PM IST
போயஸ் கார்டனில் வன்னி அரசு... ரஜினி வாழ்த்து - சந்திப்பில் என்ன சொன்னார்?
Image Credit: Vanni Arasu - Rajinikanth | Image Source : X/@VanniTamizhVCK

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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