மகனை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களே.. பொன்னான திட்டம் - சூப்பர் தகவல்

Ponmagan savings scheme : நாடு முழுவதும் பெண் குழந்தைகளுக்காக பல்வேறு சேமிப்பு திட்டங்கள் இருக்கின்றன. மத்திய அரசு கூட செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் (சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா) என்ற ஒரு திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. இத்திட்டம் தொடங்கி ஜனவரி 22 ஆம் தேதியுடன் 10 ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து 11வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக, மத்திய அரசு செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு நாடு முழுவதும் உள்ள பெண் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் ஆண் குழந்தைகளுக்காக பொன் மகன் சேமிப்பு திட்டம் குறித்து பலரும் கேள்விபட்டிருக்கவில்லை.
பெற்றோர்கள் இத்திட்டம் குறித்து அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பெற்றோர்கள் பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டத்தில் சேமிக்கலாம். எனவே, இத்திட்டம் குறித்து சில அடிப்படை தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம். பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டத்தில் கணக்கு தொடங்குவது எப்படி?, எங்கு தொடங்குவது, இத்திட்டத்துக்கான வட்டி விகிதம் என்ன? என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம்
ஆண் குழந்தைகளுக்கான ‘பொன்மகன் பொதுவைப்பு நிதி திட்டத்தை செப்டம்பர் 2015-ல் தொடங்கப்பட்டது. இது ஒரு அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்பு திட்டமாகும். இத்திட்டம் ஆண் குழந்தைக்காக மட்டுமே செயல்படுத்தப் பட்ட திட்டமாகும். இதில், தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவர்கள் சேர முடியும்.
பொன்மகன் பொதுவைப்பு நிதி திட்டம் அம்சங்கள்:
- 10 வயதுக்குட்பட்ட மைனர் சிறுவனின் சார்பாக பெற்றோர் அல்லது guardian கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புத்தொகை ரூ. 500 மற்றும் அதிகபட்ச வருடாந்திர வைப்புத்தொகை ரூ. 1.5 லட்சம்.
- பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டத்தின் தற்போதைய வட்டி விகிதம் 7.6% ஆகும்.
- திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 15 ஆண்டுகள். இந்தத் திட்டத்தில் முதிர்வு காலம் 15 ஆண்டுகள் என்றாலும், அடுத்த 5 ஆண்டுகளை தொகுப்புகளாக அதிகரித்துக் கொள்ளலாம்.
- சம்பாதித்த வட்டி உட்பட முழுத் தொகையும் மேஜர் ஆனவுடன் ஆண் குழந்தைக்கு வழங்கப்படும்.
அதிக வட்டி விகிதம் மற்றும் நீண்ட முதிர்வு காலம் திட்டம் என்பதால் பொன்மகன் பொதுவாய்ப்பு நிதி திட்டம், தங்கள் மகனின் எதிர்காலத்திற்காக சேமிக்க விரும்பும் பெற்றோருக்கு ஒரு நல்ல வழி.
பொன்மகன் பொதுவைப்பு கணக்கை தொடங்குவது எப்படி?
1. தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவர்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள போஸ்ட் ஆபீஸூக்கு செல்லவும்.
2. பொன்மகன் திட்டத்திற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை கேட்டு நிரப்பவும்.
3. குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் அடையாளச் சான்று போன்ற தேவையான ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
4. ஆரம்ப வைப்புத்தொகை ரூ. 500
5. கணக்கு திறக்கப்பட்டு குழந்தைக்கு பாஸ்புக் வழங்கப்படும்.
எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?
பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம் ஒரு எளிய மற்றும் எளிதாக திறக்கக்கூடிய சேமிப்பு திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் மாதம் 1,000 ரூபாய் வீதம்,வருடத்திற்கு 12,000 ரூபாய் முதலீடு செய்தால், வட்டி விகிதம் 7.6%. அதனடிப்படையில் 15 ஆண்டுகள் இத்திட்டத்தில் 1,80,000 ரூபாய் முதலீடு செய்தால் 3,47,441 ரூபாய் முதலீடு வட்டியாக கிடைக்கும். மொத்தத்தில் முதிர்வு தொகை 5,27,446 ரூபாய் கிடைக்கும்.
