English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மகனை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களே.. பொன்னான திட்டம் - சூப்பர் தகவல்

மகனை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களே.. பொன்னான திட்டம் - சூப்பர் தகவல்

Ponmagan savings scheme : செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டத்தைப்போலவே, ஆண் குழந்தைகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 27, 2026, 03:31 PM IST
  • பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம்
  • ஆண் குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு திட்டம்
  • பெற்றோர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்

Trending Photos

டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...
camera icon7
Team India
டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
தை 13 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 13 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பத்ம விருதுகள் 2026: தமிழகத்தில் யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும்? லிஸ்ட் இதோ!
camera icon7
Padma Awards 2026
பத்ம விருதுகள் 2026: தமிழகத்தில் யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும்? லிஸ்ட் இதோ!
மகனை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களே.. பொன்னான திட்டம் - சூப்பர் தகவல்

Ponmagan savings scheme : நாடு முழுவதும் பெண் குழந்தைகளுக்காக பல்வேறு சேமிப்பு திட்டங்கள் இருக்கின்றன. மத்திய அரசு கூட செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் (சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா) என்ற ஒரு திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. இத்திட்டம் தொடங்கி ஜனவரி 22 ஆம் தேதியுடன் 10 ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து 11வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக, மத்திய அரசு செல்வமகள் சேமிப்பு  திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு நாடு முழுவதும் உள்ள பெண் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் ஆண் குழந்தைகளுக்காக பொன் மகன் சேமிப்பு திட்டம் குறித்து பலரும் கேள்விபட்டிருக்கவில்லை. 

Add Zee News as a Preferred Source

பெற்றோர்கள் இத்திட்டம் குறித்து அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பெற்றோர்கள் பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டத்தில் சேமிக்கலாம். எனவே, இத்திட்டம் குறித்து சில அடிப்படை தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம். பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டத்தில் கணக்கு தொடங்குவது எப்படி?, எங்கு தொடங்குவது, இத்திட்டத்துக்கான வட்டி விகிதம் என்ன? என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம்

ஆண் குழந்தைகளுக்கான ‘பொன்மகன் பொதுவைப்பு நிதி திட்டத்தை செப்டம்பர் 2015-ல் தொடங்கப்பட்டது. இது ஒரு அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்பு திட்டமாகும். இத்திட்டம் ஆண் குழந்தைக்காக மட்டுமே செயல்படுத்தப் பட்ட திட்டமாகும். இதில், தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவர்கள் சேர முடியும்.

பொன்மகன் பொதுவைப்பு நிதி திட்டம் அம்சங்கள்:

- 10 வயதுக்குட்பட்ட மைனர் சிறுவனின் சார்பாக பெற்றோர் அல்லது guardian கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புத்தொகை ரூ. 500 மற்றும் அதிகபட்ச வருடாந்திர வைப்புத்தொகை ரூ. 1.5 லட்சம்.
- பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டத்தின் தற்போதைய வட்டி விகிதம் 7.6% ஆகும்.
- திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 15 ஆண்டுகள். இந்தத் திட்டத்தில் முதிர்வு காலம் 15 ஆண்டுகள் என்றாலும், அடுத்த 5 ஆண்டுகளை தொகுப்புகளாக அதிகரித்துக் கொள்ளலாம்.
- சம்பாதித்த வட்டி உட்பட முழுத் தொகையும் மேஜர் ஆனவுடன் ஆண் குழந்தைக்கு வழங்கப்படும்.

அதிக வட்டி விகிதம் மற்றும் நீண்ட முதிர்வு காலம் திட்டம் என்பதால் பொன்மகன் பொதுவாய்ப்பு நிதி திட்டம், தங்கள் மகனின் எதிர்காலத்திற்காக சேமிக்க விரும்பும் பெற்றோருக்கு ஒரு நல்ல வழி. 

பொன்மகன் பொதுவைப்பு கணக்கை தொடங்குவது எப்படி?

1. தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவர்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள போஸ்ட் ஆபீஸூக்கு செல்லவும்.
2. பொன்மகன் திட்டத்திற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை கேட்டு நிரப்பவும்.
3. குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் அடையாளச் சான்று போன்ற தேவையான ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
4. ஆரம்ப வைப்புத்தொகை ரூ. 500
5. கணக்கு திறக்கப்பட்டு குழந்தைக்கு பாஸ்புக் வழங்கப்படும்.

எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம் ஒரு எளிய மற்றும் எளிதாக திறக்கக்கூடிய சேமிப்பு திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் மாதம் 1,000 ரூபாய் வீதம்,வருடத்திற்கு 12,000 ரூபாய் முதலீடு செய்தால், வட்டி விகிதம் 7.6%. அதனடிப்படையில் 15 ஆண்டுகள் இத்திட்டத்தில் 1,80,000 ரூபாய் முதலீடு செய்தால் 3,47,441 ரூபாய் முதலீடு வட்டியாக கிடைக்கும். மொத்தத்தில் முதிர்வு தொகை 5,27,446 ரூபாய் கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்கும் பொன்மகன் திட்டத்தை கேள்விப்பட்டு இருக்கீங்களா?

மேலும் படிக்க  | பெண் குழந்தைகளுக்கு புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசம்! முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Ponmagan Savings SchemeBoy child savings schemePost officeSavings Scheme

Trending News