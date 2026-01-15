ஜனநாயகன் விவகாரம்: மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி - உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

Jana Nayagan Case, Supreme Court: ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழை வழங்கக் கோரி, தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Jana Nayagan Case: உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பான வழக்கை விசாரிக்க எங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றும் வழக்கில் தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. ஜனநாயகன் வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலேயே அணுக உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. வரும் ஜன. 20ஆம் தேதி ஜனநாயகன் திரைப்படம் தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வர இருக்கிறது.
நடிகர் விஜய் நடிப்பில், ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், கேவிஎன் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி ஜனவரி 9ஆம் தேதி அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. திரைப்படத்தில் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் விதமாக காட்சிகள் இருப்பதாக கூறி படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்ட பின்னரும், படம் மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
Jana Nayagan Case: இதுவரை நடந்தது என்ன?
தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழை வழங்க வேண்டும் என ஜனவரி 9ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நிதிபதி உத்தரவிட்டார். ஆனால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அமர்வில் மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்தது. தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு தடை பிறப்பித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, பொங்கலுக்கு பின் இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்படும் என உத்தரவிட்டது.
பொங்கல் பண்டிகைக்குள் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை வெளியிட வேண்டும் என்பதற்காகவே படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம், இந்த வழக்கை உடனடியாக விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தது. மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியமும் இந்த மனுவின் மீது உத்தரவு பிறப்பிக்கும் முன் தங்களின் வாதத்தையும் கேட்க வேண்டும் என கேவியட் மனுவையும் தாக்கல் செய்திருந்தது. ஆனால், இந்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுப்பதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டது. அந்த வகையில், இன்று மனு மீதான விசாரணையில் இதை விசாரிக்க தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றும் இந்த விவகாரத்தில் உயர் நீதிமன்றத்தையே அணுகலாம் என்றும் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதனால், ஜனநாயகன் திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவில்லை. வரும் ஜன. 20ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளிக்கும் உத்தரவுக்கு பிறகே ஜனநாயகன் திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்பது தெரியவரும். ஜனவரி கடைசி வாரத்திலோ அல்லது பிப்ரவரி மாதத்திலோ ஜனநாயகன் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.
