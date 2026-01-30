திருப்பத்தூருக்கு இனிப்பான செய்தி! படிக்காத பெண்களுக்கும் ரூ.10 லட்சம் மானிய கடன்

Tirupathur loan: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் சொந்த தொழில் செய்து லட்சாதிபதியாக வேண்டும் என்ற கனவில் இருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி அரசிடமிருந்து வெளியாகியுள்ளது. 10 லட்சம் ரூபாய் மானியத்துடன் கூடிய தொழில் கடனை இப்போதுபெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தை முறையாக பயன்படுத்தும் பெண்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் மானியம் கிடைக்கும். எனவே, இத்திட்டத்துக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கல்லாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
திருப்பத்தூர் பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்
தமிழ்நாடு அரசு, தொழில்முனைவோராவதில் ஆர்வம் கொண்ட பெண்கள், குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியாகவும் சமுக ரீதியாகவும் பெண்களின் பங்கு மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், மாநிலத்தின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்திற்கும், பெண்கள் தங்கள் சொந்த தொழிலை தொடங்க தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் ( Tamil Nadu Women Entrepreneurship Empowerment Scheme) 2025-2026 அடுத்துவரும் 5 ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சம் மகளிரை தொழில் முனைவோராக உயர்த்திடும் நோக்குடன் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
10 லட்சம் தொழில் கடன் + மானியம்
இத்திட்டத்தின் கீழ் தொழில்முனைவோராவதில் ஆர்வம் கொண்ட பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு தொழில் முனைவோர் பயிற்சி மற்றும் தொழில் திறன் சார் பயிற்சியும் வழங்கி அதிகபட்சம் ரூ.10.00 இலட்சம் திட்ட மதிப்பீட்டில் புதிய உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வியாபார தொழில் துவங்க வங்கிகள் மூலம் வழங்கப்பட்டு, 25% அரசு மானியத்துடன் அதிகபட்சம் ரூ.2.00 இலட்சம் மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
என்னென்ன தொழில்கள் தொடங்கலாம்?
இத்திட்டத்தின் மூலம் உற்பத்தி, சேவை, உணவு பதப்படுத்துதல், சில்லறை விற்பனை ஜவுளி, வேளான் சார்ந்த தொழில்கள் (நேரடி விவசாயம், கால்நடை பராமரிப்பு தொடர்பான தொழில்கள் தவிர்த்து) மூலம் ஒரு இலட்சம் புதிய பெண் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குவதுடன், பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் சமூக- பொருளாதார முன்னேற்றமடையவும் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் 3 இலட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், குறு. சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களில் பெண்களின் பங்கு அதிகரிக்கவும் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
பெண்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதிகள்
இத்திட்டத்தின்கீழ் தொழில் செய்ய, தமிழ்நாட்டில் நிரந்தர இருப்பிடமாகக் கொண்ட 18 வயது முதல் 55 வயது வரையிலான பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் யாவரும் இத்திட்டத்தில் பயன் பெறலாம். இத்திட்டத்திற்கு அடிப்படை கல்வி தகுதி மற்றும் குடும்ப ஆண்டு வருமான வரம்பு இல்லை.
தேவையான ஆவணங்கள்
இத்திட்டத்தில் பயன் பெற பயனாளிகள் தங்களின் குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, மொபைல் எண், வங்கிக் கணக்கு புத்தகம், திட்ட இயந்திர தளவாடங்களின் உத்தேச விலைப்பட்டியலுடன் www.msmeonline.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
எங்கு விண்ணப்பிப்பது?
எனவே, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தொழில் செய்ய ஆர்வமும் தேவையும் உள்ள பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் அனைவரும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெருமாறு திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் விவரங்களுக்கு பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், எண்.86/5, எழில் நகர், திருப்பத்தூர் அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவும் (04179-299099) தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மற்ற மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாமா?
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். ஆனால், உங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் இது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளாரா? என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள். தேவைப்பட்டால் அரசு அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாக சென்று விசாரிக்கவும்.
மேலும் படிக்க | இலவச லேப்டாப் கல்லூரி மாணவர்கள் யாரெல்லாம் பெறலாம் - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட பட்டியல்
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசுப் பணி! தமிழ் வழியில் பயின்றவர்களுக்கு குட்நியூஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ