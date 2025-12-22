English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இளைஞர்களுக்கு முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சொன்ன முக்கிய அட்வைஸ்!

இளைஞர்களுக்கு முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சொன்ன முக்கிய அட்வைஸ்!

சென்னையில் நடைபெற்ற சைக்ளோத்தான் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு ரேஸ் என்ற பெயரில் தாறுமாறாக பைக் ஓட்டுவது ஏற்புடையதல்ல என்று தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:07 PM IST
  • எலிஃபண்டைன் சர்க்யூட் நடத்திய சைக்ளோத்தான்.
  • டாக்டர் சைலேந்திர பாபு கலந்து கொண்டார்.
  • சுதா கொங்கரா டீசர்ட்டை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்.

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 7 இளம் பணக்காரர்கள்.. முதல் இடம் பிடித்த தமிழர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
India Young Billionaires
இந்தியாவின் டாப் 7 இளம் பணக்காரர்கள்.. முதல் இடம் பிடித்த தமிழர்! யார் தெரியுமா?
ரயில் கட்டணம் உயர்வு! ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு இவ்வளவா? அதிர்ச்சியில் பயணிகள்
camera icon7
Indian Railway
ரயில் கட்டணம் உயர்வு! ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு இவ்வளவா? அதிர்ச்சியில் பயணிகள்
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி...!
camera icon11
Pongal Gift
ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி...!
இளைஞர்களுக்கு முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சொன்ன முக்கிய அட்வைஸ்!

தமிழ்நாடு சைக்கிள் ஓட்டுதல் சங்கத்துடன் இணைந்து எலிஃபண்டைன் சர்க்யூட் நடத்திய சைக்ளோத்தான் நிகழ்வு சென்னை அடையாறு பகுதியில் நேற்று காலை நடைபெற்றது.  டாக்டர் சைலேந்திர பாபு, எலிஃபண்டைன் நிர்வாக இயக்குநர் திரு. ரமணன் பாலகங்காதரன் உடன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். கலா அறக்கட்டளையை சேர்ந்த 35 மதியிறுக்க (ஆட்டிசம்) நிலையினர் பங்கேற்றுள்ளனர், மேலும் அவர்களில் ஒருவரான 8 மாத கர்ப்பிணிப் பெண் தனது கணவருடன் டேன்டெம் பைக்கில் பங்கேற்றார். மேலும் நகரம் முழுவதும் சுமார் 400 மேற்பட்ட சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள் பங்கேற்று நிகழ்வை வெற்றிகரமாக முடித்தனர். தமிழ் திரையுலக முன்னணி இயக்குநர் சுதா கொங்கரா அவர்கள் சைக்ளோத்தான் டீசர்ட்டை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: பள்ளிகள் லீவ், கிறிஸ்துமஸ் எதிரொலி: இந்த சிறப்பு ரயிலில் ஏறினால்... தமிழ்நாட்டையே சுற்றலாம்!

டாக்டர் சைலேந்திர பாபு

இந்நிகழ்வினில் கலந்துகொண்ட டாக்டர் சைலேந்திர பாபு பகிர்ந்து கொண்டதாவது, மாரத்தான் சென்னையில் பரவலாக நடந்து வருகிறது. ஆனால் இப்போது முதல் முறையாக சைக்ளோத்தான் நடைபெறுகிறது. 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் சைக்கிள் ஒட்டுகிறார்கள். பெரிய மகிழ்ச்சி. மக்களின் அடிப்படை தேவை மனமகிழ்ச்சி தான் அது சைக்கிளிங்கில் கிடைக்கும். இதில் கலந்து கொள்ளும் போது பல இடங்களை பார்த்த திருப்தி கிடைக்கும். 50, 100 கிலோ மீட்டர் சைக்கிளிங் ஓட்டுபவர்கள் தினமும் எத்தனையோ பேரை சந்திப்பார்கள். அது மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரும். உற்சாகம் தரும். மேலும் இதன் மூலம் சாதனைகள் இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் நிகழும் அதற்காக இந்த சைக்களத்தான் நிகழ்வை நாம் கண்டிப்பாக ஆதரிக்க வேண்டும். 

உலக நாடுகளில் சைக்கிள் பந்தயம்

பைக் ஒரு தானியங்கி இயந்திரம், அதை ஓட்ட உடல் உழைப்பு தேவை இல்லை.  சைக்கிள் ஓட்ட உடல் பலம் தேவை, இளைஞர்கள் பைக் மோகத்தை விட்டு விட்டு சைக்ளோத்தானை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உண்மையான உடல் தகுதி யோடு இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு சைக்கிள் பந்தயம் தான். உலக நாடுகளில் பாரிஸில் 1800 கிலோமீட்டர் சைக்கிள் பந்தயம் ஆனது இருக்கிறது. லண்டனில் கிட்டத்தட்ட 1000 கிலோ மீட்டருக்கு மேல் சைக்கிள் ஓட்டக்கூடிய பந்தயங்கள் இருக்கிறது. அங்கு உள்ளவர்கள் அதற்கே தயாராக இருக்கிறார்கள். நமது ஊரில் நாம் இமய மலைக்கு காரில் செல்வதே பெரிய விஷயமாக பார்க்கிறோம். மூன்று நாள், நான்கு நாட்கள் என தொடர்ச்சியாக அவர்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவது அவர்களது மன உறுதியை காட்டுகிறது. அந்த வகையில் மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டுவதை விட சைக்கிளை ஓட்டுவதே நல்லது" என்று தெரிவித்தார்.

பைக் vs சைக்கிள்

"நீங்கள் ஒரு மோட்டார் பைக்கை வாங்கினால், நீங்கள் ஒரு நோயாளியாக மாறும் வாய்ப்பு அதிகம். விபத்துகள் மட்டுமின்றி, உடல் உழைப்பு இல்லாததால் வரும் நோய்களும் இதில் அடங்கும். ஆனால், நீங்கள் ஒரு சைக்கிளை வாங்கினால், நீங்கள் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதராக மாறுகிறீர்கள். எனது பணி ஓய்வுக்கு பிறகும் நான் சுறுசுறுப்பாக இருக்க காரணம் சைக்கிளிங் மற்றும் உடற்பயிற்சி தான். தினமும் காலையில் 100 கிலோமீட்டர் வரை சைக்கிள் ஓட்டுவது எனக்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது. உங்கள் பிள்ளைகள் கல்லூரிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், அவர்களுக்கு விலையுயர்ந்த மோட்டார் பைக்குகளை வாங்கி கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். அதற்கு பதிலாக நல்ல தரமான சைக்கிள்களை வாங்கிக் கொடுங்கள். இது அவர்கள் மனதிற்கும் உடலுக்கும் நல்லது" என்று மேலும் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க: சத்துணவு பிரிவில் வேலை! பெண்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு.. கை நிறைய சம்பளம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sylendra BabuyoungstersElephantine CircuitCyclothonChennai

Trending News