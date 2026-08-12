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வேலூரில் TABCEDCO லோன் முகாம்! தொழில் கடன் பெற வாய்ப்பு - இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்

வேலூரில் டாப்செட்கோ லோன் முகாம் வியாழக்கிழமை நடக்க உள்ளது. இது குறித்த முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 12, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:51 AM IST
வேலூரில் TABCEDCO லோன் முகாம்! தொழில் கடன் பெற வாய்ப்பு - இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்
Image Credit: TABCEDCO Loan Camp in Vellore

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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வேலூரில் TABCEDCO லோன் முகாம்! தொழில் கடன் பெற வாய்ப்பு - இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்
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