/வேலூரில் TABCEDCO லோன் முகாம்! தொழில் கடன் பெற வாய்ப்பு - இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்

வேலூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தவும், சுயதொழில் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இதற்காக, தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில் வங்கி கிளை வாரியாகச் சிறப்பு கடன் மேளா நடத்தப்படவுள்ளது. இக்கடன் மேளாவில் பங்கேற்று பயன்பெற விரும்பும் பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய கடன் திட்டங்கள், தகுதிகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறைகள் குறித்து விரிவாக கீழே காண்போம்.
இச்சிறப்பு கடன் மேளா வரும் 13 ஆம் தேதி நாளை வியாழக்கிழமை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வேலூர் (தலைமையிடம்), பாரதி நகர் (சத்துவாச்சாரி, வேலூர்), குடியாத்தம் மற்றும் கே.வி.குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கி வரும் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் கூட்டுறவு சங்கக் கிளைகளில் இக்கடன் மேளா நடைபெறும். பொதுமக்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள கூட்டுறவு வங்கிக் கிளைகளை அணுகி இச்சேவையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இக்கடன் மேளாவில் தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்குக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் பல்வேறு வகையான கடன் உதவிகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
தனிநபர் தொழில் கடன்: சிறு வணிகம், வியாபாரம், கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பு, விவசாயம் மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு போன்ற சுயதொழில்கள் தொடங்குவதற்கும் அதை விரிவாக்கம் செய்வதற்கும் இக்கடன் வழங்கப்படுகிறது.
சுயஉதவிக் குழு கடன்: மகளிரின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தவும், குழுவாக இணைந்து சுயதொழில்களை ஊக்கப்படுத்தவும் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்குக் கடனுதவி அளிக்கப்படுகிறது.
கல்வி கடன்: தொழிற்கல்வி மற்றும் பட்டப்படிப்பு பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் உயர்கல்விச் செலவுகளுக்காக இக்கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
இக்கடன் மேளாவில் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அல்லது சீர்மரபினர் பிரிவைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 60 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் அரசு நிர்ணயித்துள்ள வரம்பிற்குள் (ரூ. 3,00,000 முதல் ரூ. 5,00,000 வரை) இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு நபருக்கு மட்டுமே கடன் உதவி வழங்கப்படும்.
கடன் மேளாவிற்குச் செல்லும் போது விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் இருப்பிடச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றைத் தவறாமல் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
அத்துடன் ரேஷன் கார்டு, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆகியவற்றை இணைக்க வேண்டும். தொழில் கடன்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் திட்ட அறிக்கை / விலைப்பட்டியலையும், கல்வி கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் கல்லூரிச் சான்றிதழ் மற்றும் கட்டண விவரங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இக்கடன் மேளாவிற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://tabcedco.net வாயிலாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அல்லது மேளா நடைபெறும் நாான்று சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவு வங்கி கிளைகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் நேரில் சென்றும் இலவசமாக விண்ணப்பங்களைப் பெற்று பூர்த்தி செய்து வழங்கலாம்.