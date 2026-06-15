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டாப்செட்கோ கடன்: திருவள்ளுர் மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.25 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

TABCEDCO Loan Scheme: டாப்செட்கோ கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தவர் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:31 PM IST
டாப்செட்கோ கடன்: திருவள்ளுர் மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.25 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: TABCEDCO Loan Scheme

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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