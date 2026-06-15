/டாப்செட்கோ கடன்: திருவள்ளுர் மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.25 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

TABCEDCO Loan Scheme: பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் தங்களது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக சாத்தியக் கூறுள்ள சிறுதொழில்கள் மற்றும் வியாபாரம் செய்ய தனிநபர் கடன் மற்றும் குழுக்கடன் திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் கடன் உதவி வழங்கி வருகிறது.
விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரபினர் இனத்தவராக இருத்தல் வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே கடனுதவி வழங்கப்படும்.
தனிநபர் கடன் திட்டத்தின் கீழ் சிறு வர்த்தகம் / வணிகம், விவசாயம் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் மரபு வழி சார்ந்த தொழில்கள் செய்வதற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 இலட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டி விகிதம் ரூ.1.25 இலட்சம் வரை 7% மற்றும் ரூ.1.25 இலட்சம் முதல் ரூ.15.00 இலட்சம் வரை 8%. கடனைத் திரும்ப செலுத்தும் காலம் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை. குழுக்கடன் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் சிறுதொழில் / வணிகம் செய்வதற்கு ஒருவருக்கு அதிக பட்சமாக ரூ.1.25 இலட்சம் வரையும் குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 இலட்சம் வரையும் ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
கடனைத் திரும்ப செலுத்தும் காலம் 3 ஆண்டுகள். சுய உதவிக்குழு துவங்கி ஆறு மாதங்கள் பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும். திட்ட அலுவலர் (மகளிர்திட்டம்) அவர்களால் தரம் (Grading) செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 20 உறுப்பினர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இரு பாலருக்கான சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் இக்கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உறுப்பினராக உள்ளவர்களுக்கு ஒரு கறவை மாட்டிற்கு ரூ.60,000/- வீதம் 2 கறவை மாடுகள் வாங்க அதிகபட்சம் ரூ.1,20,000/- வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7%. திரும்ப செலுத்தும் காலம் 3 ஆண்டுகள். மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளிலும் கடன் விண்ணப்பம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும் இக்கழக இணையதள முகவரியில் (www.tabcedco.tn.gov.in) பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்பப் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து சாதி, வருமானம் மற்றும் பிறப்பிடச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கிகோரும் ஆவண நகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த மக்கள் இத்திட்டத்தினை பயன்படுத்திக் கொள்ள கீழ்க்கண்ட விவரப்படி லோன் மேளாக்கள் நடத்தப்படும்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர், லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 16.06.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆவடி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 19.06.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பூவிருந்தவல்லி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 23.06.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஊத்துக்கோட்டை, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 25.06.2026,
லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பொன்னேரி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 03.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கும்மிடிப்பூண்டி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 07.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருத்தணி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 10.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆர்,கே.பேட்டை, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 14.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பள்ளிப்பட்டு. லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 17.07.2026.
எனவே, இம்மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் கடன் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து பயன் பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி.ச.கவிதா,இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.