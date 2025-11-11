மாதம் ரூ.70,000 சம்பளம்.. ஏர்போர்ட்டில் வேலை - தமிழக அரசு தரும் சூப்பர் வாய்ப்பு

TAHCO Free Airport Job Training 2025: தமிழக அரசு இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வகையில், பல்வேறு திறன்சார்ந்த பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி அவர்களை தயார்ப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பணிபுரிய விரும்புபவர்களுக்கு தமிழக அரசு சூப்பரான வாய்ப்பை கொடுக்கிறது.
TAHCO Free Airport Job Training: விமான நிலைய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி
அதாவது, தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ) ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின சார்ந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்த இளைஞர்களுக்கு சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பணிபுரிய சர்வதேச விமான போக்குவரத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட (IATA-CANADA) நிறுவனத்தால் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளது.
தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ) நிறுவனமானது ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சி திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது விமான நிலைய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சிகளையும் வழங்குகிறது. இது முழுக்க முழுக்க கட்டணமில்லா பயிற்சி மட்டுமே.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலமாக கேபின் க்ரூவ் (Cabin Crew), விமான நிலைய பயணிகள் சேவை அடிப்படை பயிற்சி, (Air Cargo Introductory+ DGR) பயணியர் சேவை மற்றும் பயணசீட்டு முன்பதிவு அடிப்படை பயிற்சி, (Passenger Ground Services + Reservation Ticketing) போக்குவரத்து அடிப்படை பயிற்சி, (Foundation in Travel and Tourism) மற்றும் போன்ற பணிகளுக்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். மேற்கண்ட பணிகளுக்கு பயிற்சிகளுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கி வேலைவாய்ப்பு பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
TAHCO Free Airport Job Training: என்னென்ன தகுதிகள்
இப்பயிற்சியினை பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின சார்ந்த 18 முதல் 23 வயது நிரம்பி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அல்லது பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். குடும்ப வருமானம் ஆண்டிற்கு ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும் இப்பயிற்சிக்கான கால அளவு ஆறு மாதமும், விடுதியில் தங்கி படிக்க வசதியும், பயிற்சிக்கான செலவீன தொகையை தாட்கோவால் ஏற்கப்படும். இப்பயிற்சியினை முழுமையாக முடிக்கும் பட்சத்தில் IATA- International Air Transport Association-Canada சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
TAHCO Free Airport Job Training: மாதம் ரூ.70,000 வரை ஊதியம்
மேலும், பயிற்சி சான்றிதழ் உள்ளவார்கள் தனியார் விமான ឈប់ (Indigo, Airlines, Spice Jet, Go First, Air India), ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிறுவனங்களிலும், நட்சத்திர விடுதிகளிலும், சொகுசு கப்பல் மற்றும் சுற்றுலா துறையிலும் வேலைவாய்ப்பு பெறலாம். ஆரம்பகால மாதாந்திர ஊதியமாக ரூ.20,000 முதல் ரூ.22,000 வரை பெற முடியும். பின்னர் திறமைக்கேற்றவாறு பதவி உயர்வின் அடிப்படையில் ரூ.50,000 முதல் ரூ.70,000 வரை சம்பளம் வழங்கப்படலாம்.
TAHCO Free Airport Job Training: எப்படி பயிற்சியில் சேருவது?
இப்பயிற்சியில் பதிவு செய்வதற்கு www.tahdco.com என்ற தாட்கோ இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம். இந்த இணையதளம் மூலம் உங்கள் விவரங்கள், கல்வித்தகுதி போன்ற விவரங்களை உள்ளிட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மேலும் படிக்க: உங்க வீட்ல மின்கட்டணம் அதிகரித்துள்ளதா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரொம்ப கம்மியாகும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ