தாட்கோ இலவச பயிற்சி 2026: 100% வேலைவாய்ப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

tahdco free training 2026 : தமிழகத்தில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (TAHDCO) அதிரடியான இலவசத் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளை அறிவித்துள்ளது. சென்னை மட்டுமல்லாது திருச்சி, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விண்ணப்பிக்கலாம். ஏற்கனவே இந்த பயிற்சி குறித்து தாட்கோ, ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர், நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்ட நிலையில், சென்னை, பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட சில மாவட்டத்தினருக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளனர்.
இப்பயிற்சியின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், சென்னையில் தங்கிப் படிக்க இலவச விடுதி மற்றும் உணவு வசதி வழங்கப்படுவதோடு, பயிற்சியின் முடிவில் முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
பயிற்சிகளும் தகுதிகளும்
தாட்கோ நிறுவனம் தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து உலகத்தரம் வாய்ந்த 4 விதமான பயிற்சிகளை வழங்குகிறது. அவை பின்வருமாறு:
1. உயர்தொழில்நுட்ப AI பயிற்சி
எதிர்காலத் தொழில்நுட்பமான செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் கால்பதிக்க இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு.
கல்வித் தகுதி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25 வயது வரை.
2. உலகத் தர உணவு சேவை மற்றும் சூழலியல் சுற்றுலா
சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறையில் சர்வதேசத் தரத்திலான பயிற்சியைப் பெறலாம்.
கல்வித் தகுதி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25 வயது வரை.
3. ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
ஆடை வடிவமைப்புத் துறையில் சுயதொழில் அல்லது வேலைவாய்ப்பு பெற விரும்புவோருக்கான பயிற்சி.
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 40 வயது வரை.
4. அழகுக்கலை மற்றும் சிகை அலங்கார மேலாண்மை
நவீன அழகுக்கலை நுணுக்கங்களைக் கற்றுத் தரும் சிறப்புப் பயிற்சி.
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 40 வயது வரை.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான பொதுவான தகுதிகள்
விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்கண்ட தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
- ஆதிதிராவிடர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினர் (ST) வகுப்பைச் சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
- குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3,00,000/- (மூன்று லட்சம்) க்குள் இருக்க வேண்டும்.
- தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசு வழங்கும் சலுகைகள்
தாட்கோ மூலம் வழங்கப்படும் இந்தப் பயிற்சிகள் முற்றிலும் இலவசம் என்பதுடன் கூடுதலாகப் பல சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன:
மூன்று மாத காலப் பயிற்சி: அனைத்துப் பயிற்சிகளும் 3 மாத கால அளவில் முடிக்கப்படும்.
இலவச தங்கும் வசதி: சென்னையில் உள்ள விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் வசதி உண்டு.
இலவச உணவு: பயிற்சிக் காலம் முழுவதும் உணவுக்கான செலவினத்தைத் தாட்கோ நிறுவனமே ஏற்கும்.
அரசுச் சான்றிதழ்: பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
வேலைவாய்ப்பு: பயிற்சி முடித்தவுடன் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெற உரிய வழிகாட்டல்கள் செய்யப்படும்.
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மாவட்ட அலுவலகங்கள்
தகுதியுள்ள இளைஞர்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள தாட்கோ மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
சென்னை: மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள தாட்கோ அலுவலகம்.
ஈரோடு: 6-வது தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம். (தொலைபேசி: 0424-2259453)
திருநெல்வேலி: மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத் தாட்கோ அலுவலகம்.
இதர மாவட்டங்கள்: திருச்சி, செங்கல்பட்டு, பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள தாட்கோ அலுவலகங்களை அணுகலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
தாட்கோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tahdco.com என்ற முகவரிக்குச் செல்லவும்.
"Skill Development Training" அல்லது "திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி" என்ற இணைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
தேவையான சான்றிதழ்கள்கான சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ், கல்விச் சான்றிதழ் பதிவேற்றி விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
அரசு வழங்கும் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, நவீனத் தொழில்நுட்பங்களைக் கற்று, பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும். குறைந்த காலப் பயிற்சியில் கைநிறையச் சம்பளத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பைப் பெற இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.
