தாட்கோ இலவசப் பயிற்சி 2026: நெல்லை, ஈரோடு மாணவர்களுக்கு சென்னையில் தங்கிப் படிக்க வாய்ப்பு!

TAHDCO free training : தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு திறன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு (Muttple Sd Training and Placement Program) பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளது.இந்த அறிவிப்புகளை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
தாட்கோ அறிவிப்பு
தற்போது தாட்கோ சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு உலக தர உணவு சேவை மற்றும் சூழலியல் சுற்றுலா திறன்பயிற்சி (Global Food & Beverage Service Eco- Tourism), உயர் தொழில்நுட்ப Al பயிற்சி (Advanced Artificial Intelligence(AI)), ஆடை வடிவமைப்பு (ம) மேலாண்மை திறன் பயிற்சி (Apparel & Designing Management) மற்றும் அழகுக்கலை மற்றும் சிகை அலங்கார மேலாண்மை திறன் (Glam and Cosmetology Salon Management) ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்படவுள்ளது.
என்னென்ன பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும்?
இப்பயிற்சியில் சேர ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இனத்தை சார்ந்தவர்களாகவும், உலக தர உணவு சேவை மற்றும் சூழலியல் சுற்றுலா திறன்பயிற்சி (Global Food, Beverage Service Eco- Tourism), உயர் தொழில்நுட்ப AI பயிற்சி (Advanced Artificial Intelligence(AI)), போன்ற பயிற்சிகளுக்கு 18 முதல் 25 வயது வரை உள்ளவர்களாகவும் கல்வி தகுதியாக பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை திறன் பயிற்சி (Apparel & Designing Management) மற்றும் அழகுக்கலை (ம) சிகை அலங்கார CLOGUITGÓT GOLD SD UA(Glam and Cosmetology Salon Management) GUNGST பயிற்சிகளுக்கு 18 முதல் 40 வயது வரை உள்ளவர்களாகவும் கல்வி தகுதியாக பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
உணவு மற்றும் தங்கும் இடம் இலவசம்
இப்பயிற்சியினை முழுமையாக முடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் வேலை வாய்ப்பிற்கு வழி வகை செய்யப்படும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். இப்பயிற்சியினை பெற தாட்கோ இணையதளமான (www.tahdco.com) என்ற முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சிக்கான கால அளவு மூன்று மாதங்கள் ஆகும். மேலும் சென்னையில் உள்ள விடுதியில் தங்கி படிக்கும் வசதி மற்றும் உணவுக்கான செலவினம் தாட்கோ மூலமாக வழங்கப்படும்.
வழங்கப்படும் பயிற்சி விவரங்கள்:
1. உயர்தொழில்நுட்ப AI (Advanced Artificial Intelligence):
கல்வித் தகுதி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25 வயது வரை
2. உலகத் தர உணவு சேவை மற்றும் சூழலியல் சுற்றுலா (Global Food & Beverage Service Eco-Tourism):
கல்வித் தகுதி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25 வயது வரை
3. ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை (Apparel & Designing Management):
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 18 முதல் 40 வயது வரை
4. அழகுக்கலை மற்றும் சிகை அலங்கார மேலாண்மை (Glam and Cosmetology Salon Management):
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 18 முதல் 40 வயது வரை
முக்கியத் தகுதிகள் மற்றும் சலுகைகள்:
இனம்: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
வருமானம்: குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பயிற்சி காலம்: 3 மாதங்கள்.
வசதிகள்: சென்னையில் தங்கிப் படிப்பதற்கான விடுதி வசதி மற்றும் உணவுச் செலவுகள் முழுவதையும் தாட்கோ (TAHDCO) ஏற்கும்.
வேலைவாய்ப்பு: வெற்றிகரமாகப் பயிற்சியை முடிப்பவர்களுக்கு அரசுச் சான்றிதழ் மற்றும் 100% வேலைவாய்ப்புக்கான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படும்.
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி
ஈரோடு மாவட்டத்தினர்: தாட்கோ மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், 6-வது தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், ஈரோடு. தொலைபேசி: 0424-2259453)
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தினர்: திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள தாட்கோ அலுவலகத்தை அணுகலாம்.
