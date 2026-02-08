English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தாட்கோ இலவசப் பயிற்சி 2026: நெல்லை, ஈரோடு மாணவர்களுக்கு சென்னையில் தங்கிப் படிக்க வாய்ப்பு!

தாட்கோ இலவசப் பயிற்சி 2026: நெல்லை, ஈரோடு மாணவர்களுக்கு சென்னையில் தங்கிப் படிக்க வாய்ப்பு!

TAHDCO free training : TAHDCO மூலம் SC, ST இளைஞர்களுக்குச் சென்னையில் இலவசத் தங்குமிடத்துடன் கூடிய AI, உணவு சேவை மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு பயிற்சிகள். 10th, 12th தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 8, 2026, 11:55 AM IST
  • தாட்கோ இலவச பயிற்சி லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு
  • ஈரோடு, நெல்லை மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • சென்னையில் தங்கி பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பு

Trending Photos

அசாம், மேகாலயாவுக்கு 6 நாள் டூர்! ரொம்ப கம்மி செலவு தான்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
அசாம், மேகாலயாவுக்கு 6 நாள் டூர்! ரொம்ப கம்மி செலவு தான்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீடு - ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ், எச்டிஎப்சி வங்கிகளுடன் புதிய ஒப்பந்தம்
camera icon11
Govt employees
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீடு - ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ், எச்டிஎப்சி வங்கிகளுடன் புதிய ஒப்பந்தம்
அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
DA hike
அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
மலையேற்றம் ரொம்ப பிடிக்குமா...? ஈஸியாக மலையேற சூப்பர் வாய்ப்பு - எங்கு தெரியுமா?
camera icon8
Trekking
மலையேற்றம் ரொம்ப பிடிக்குமா...? ஈஸியாக மலையேற சூப்பர் வாய்ப்பு - எங்கு தெரியுமா?
தாட்கோ இலவசப் பயிற்சி 2026: நெல்லை, ஈரோடு மாணவர்களுக்கு சென்னையில் தங்கிப் படிக்க வாய்ப்பு!

TAHDCO free training : தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு திறன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு (Muttple Sd Training and Placement Program) பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளது.இந்த அறிவிப்புகளை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

தாட்கோ அறிவிப்பு

தற்போது தாட்கோ சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு உலக தர உணவு சேவை மற்றும் சூழலியல் சுற்றுலா திறன்பயிற்சி (Global Food & Beverage Service Eco- Tourism), உயர் தொழில்நுட்ப Al பயிற்சி (Advanced Artificial Intelligence(AI)), ஆடை வடிவமைப்பு (ம) மேலாண்மை திறன் பயிற்சி (Apparel & Designing Management) மற்றும் அழகுக்கலை மற்றும் சிகை அலங்கார மேலாண்மை திறன் (Glam and Cosmetology Salon Management) ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்படவுள்ளது.

என்னென்ன பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும்?

இப்பயிற்சியில் சேர ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இனத்தை சார்ந்தவர்களாகவும், உலக தர உணவு சேவை மற்றும் சூழலியல் சுற்றுலா திறன்பயிற்சி (Global Food, Beverage Service Eco- Tourism), உயர் தொழில்நுட்ப AI பயிற்சி (Advanced Artificial Intelligence(AI)), போன்ற பயிற்சிகளுக்கு 18 முதல் 25 வயது வரை உள்ளவர்களாகவும் கல்வி தகுதியாக பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை திறன் பயிற்சி (Apparel & Designing Management) மற்றும் அழகுக்கலை (ம) சிகை அலங்கார CLOGUITGÓT GOLD SD UA(Glam and Cosmetology Salon Management) GUNGST பயிற்சிகளுக்கு 18 முதல் 40 வயது வரை உள்ளவர்களாகவும் கல்வி தகுதியாக பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். 

உணவு மற்றும் தங்கும் இடம் இலவசம்

இப்பயிற்சியினை முழுமையாக முடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் வேலை வாய்ப்பிற்கு வழி வகை செய்யப்படும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். இப்பயிற்சியினை பெற தாட்கோ இணையதளமான (www.tahdco.com) என்ற முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சிக்கான கால அளவு மூன்று மாதங்கள் ஆகும். மேலும் சென்னையில் உள்ள விடுதியில் தங்கி படிக்கும் வசதி மற்றும் உணவுக்கான செலவினம் தாட்கோ மூலமாக வழங்கப்படும்.

வழங்கப்படும் பயிற்சி விவரங்கள்:

1. உயர்தொழில்நுட்ப AI (Advanced Artificial Intelligence):

கல்வித் தகுதி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

வயது வரம்பு: 18 முதல் 25 வயது வரை

2. உலகத் தர உணவு சேவை மற்றும் சூழலியல் சுற்றுலா (Global Food & Beverage Service Eco-Tourism):

கல்வித் தகுதி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

வயது வரம்பு: 18 முதல் 25 வயது வரை

3. ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை (Apparel & Designing Management):

கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

வயது வரம்பு: 18 முதல் 40 வயது வரை

4. அழகுக்கலை மற்றும் சிகை அலங்கார மேலாண்மை (Glam and Cosmetology Salon Management):

கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

வயது வரம்பு: 18 முதல் 40 வயது வரை

முக்கியத் தகுதிகள் மற்றும் சலுகைகள்:

இனம்: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.

வருமானம்: குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

பயிற்சி காலம்: 3 மாதங்கள்.

வசதிகள்: சென்னையில் தங்கிப் படிப்பதற்கான விடுதி வசதி மற்றும் உணவுச் செலவுகள் முழுவதையும் தாட்கோ (TAHDCO) ஏற்கும்.

வேலைவாய்ப்பு: வெற்றிகரமாகப் பயிற்சியை முடிப்பவர்களுக்கு அரசுச் சான்றிதழ் மற்றும் 100% வேலைவாய்ப்புக்கான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படும்.

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி

ஈரோடு மாவட்டத்தினர்: தாட்கோ மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், 6-வது தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், ஈரோடு. தொலைபேசி: 0424-2259453)

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தினர்: திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள தாட்கோ அலுவலகத்தை அணுகலாம்.

மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீடு - ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ், எச்டிஎப்சி வங்கிகளுடன் புதிய ஒப்பந்தம்

மேலும் படிக்க | TN Govt Jobs: 426 கௌரவ விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் - நாளை மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TAHDCO free training 2026SC ST free training Tamil NaduTAHDCO AI trainingTAHDCO fashion designing courseTamil Nadu government skill training

Trending News