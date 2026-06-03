Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ரூ.40,000 வரை ஆரம்பச் சம்பளம்! BE படித்த இளைஞர்களுக்கு TAHDCO இலவச வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி

ரூ.40,000 வரை ஆரம்பச் சம்பளம்! BE படித்த இளைஞர்களுக்கு TAHDCO இலவச வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி

TAHDCO Free Training: மெக்கானிக்கல், EEE பட்டதாரியா நீங்க? உங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறது தாட்கோவின் இலவச CAD, CAM பயிற்சி! ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு இலவச CAD/CAM பயிற்சி, மாதச் சம்பளம் ₹25,000+.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:38 PM IST
ரூ.40,000 வரை ஆரம்பச் சம்பளம்! BE படித்த இளைஞர்களுக்கு TAHDCO இலவச வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி
Image Credit: TAHDCO Free Training (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கோவை சிறுமி வழக்கு: ஸ்ட்ரெச்சரில் வந்த கார்த்தி..3 நாள் காவலுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி!
coimbatore murder14 min ago
2
BSNL20 min ago
3
IRCTC35 min ago
4
Manisha Koirala39 min ago
5
Ramanathapuram52 min ago