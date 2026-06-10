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‘வேணும்னா என் தோள் மேல கை வச்சுக்கோங்க’... பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட ரேபிடோ ஓட்டுநருக்கு மண்டை உடைப்பு...

Rapido Driver Harassed Women: தாம்பரம் அருகே, ரேபிடோவில் சென்ற இளம்பெண்ணை பாலியல் சீண்டல் செய்ததாகக் கூறி, அந்த பெண்ணின் நண்பர்கள் ரேபிடோ ஓட்டுநரை பயங்கரமாக தாக்கி அவரது மண்டை உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.https://zeenews.india.com/tamil/topics/harrasment

Written ByMathan
Published: Jun 10, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:31 PM IST
‘வேணும்னா என் தோள் மேல கை வச்சுக்கோங்க’... பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட ரேபிடோ ஓட்டுநருக்கு மண்டை உடைப்பு...
Image Credit: Rapido Driver Women Assault

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