/‘வேணும்னா என் தோள் மேல கை வச்சுக்கோங்க’... பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட ரேபிடோ ஓட்டுநருக்கு மண்டை உடைப்பு...

Rapido Driver Harassed Women: செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் அஸ்தினாபுரம் பகுதியில் வசித்து வரும் பிரவீன்குமார் என்பவர் பல்லாவரத்தில் மூக்குக் கண்ணாடி கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். பட்டதாரியான இவர் காலை முதல் மாலை வரை கடையில் வேலை செய்து வரும் நிலையில், மாலை நேரத்திற்கு மேல் பகுதி நேரமாக ரேபிடோ ஓட்டுநராக வேலை செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில் வழக்கம்போல் நேற்று மாலை கடையை மூடிவிட்டு அடுத்த பகுதி நேர வேலையான ரேபிடோ வேலையை செய்துக் கொண்டிருந்தார்.
பிரவீன்குமார் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய செல்போனுக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. அதில் ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் இருந்து குரோம்பேட்டைக்கு வாடகைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வந்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அவர் இருந்த இடத்தில் இருந்து ஈக்காட்டுத்தாங்கலுக்கு தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார்.
அங்கு சென்று பார்த்தபோது, அவருக்கு மொபைலில் காட்டிய இடத்தில் நின்றுக் கொண்டிருந்த 22 வயது மதிக்கத்தக்க இளம்பெண் இரண்டு பெரிய பைகளுடன் நின்றுக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது அவரிடம் இருந்து ஒரு பையை வாங்கி இருசக்கர வாகனத்தின் முன்புறம் வைத்துக் கொண்ட நிலையில், அந்த பெண் பின்புறம் அமர்ந்துக் கொண்டு மற்றொரு பையை அவர் வைத்துக் கொண்டுள்ளார்.
குரோம்பேட்டை நோக்கி ரேபிடோ ஓட்டுநர் நவீன்குமார் தனது இருசக்கர வாகனத்தை இயக்கிய நிலையில், அந்த பெண்ணிடம் ‘உங்களுக்கு அமர்வதற்கு வசதியாக இல்லையென்றால் என் தோள்மீது கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள்’ எனக் கூறியுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி வாகனத்தை இயக்கியவாறே அந்த பெண்ணின் தொடையை தொட்டு பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் உடனடியாக குரோம்பேட்டையில் இருக்கும் தனது ஆண் நண்பர்களிடம் ரேபிடோ ஓட்டுநரின் அநாகரிக செயல் குறித்து தெரிவித்துள்ளார். அதன்பிறகு அந்த பெண் குரோம்பேட்டை வந்தவுடன் அழுதுக்கொண்டே வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அந்த நபரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டுள்ளார்.
நவீன்குமார் குரோம்பேட்டையி இருந்து புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே அவருக்கு புதிய தொலைப்பேசி எண்ணிலிருந்து அழைப்பு வந்துள்ளது. அந்த அழைப்பை எடுத்து பேசிய அவர், எதிர்முனையில் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணின் ஆண் நண்பர்கள் பேசியுள்ளனர். அவர்கள் பேசியதாவது, ‘எனது தோழியிடம் நீங்கள் பாலியல் சீண்டல் செய்தது தொடர்பாக உங்களிடம் பேச வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறியுள்ளார்’. இவரும் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்ற நிலையில், அங்கு அந்த இளம்பெண்ணுடன் தயார் நிலையில் இருந்த 5 ஆண் நண்பர்கள் நவீன்குமாரை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக 5 பேர் சேர்ந்து தாக்கியதில் நவீன்குமாருக்கு தலை, கை, கால், முகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக அவரை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தலையில் படுகாயமடைந்த நிலையில் அவருக்கு சுமார் 6 தையல்கள் போடப்பட்டன. இது குறித்து தகவல் அறிந்து மருத்துவமனைக்கு விரைந்த தாம்பரம் போலீஸார் அந்த இளைஞரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் தான் ரேபிடோ ஓட்டுநராக பணிபுரிவதாகவும், என்னுடன் ரேபிடோவில் வந்த இளம்பெண்ணை நான் பாலியல் தொந்தரவு செய்ததாகக் கூறி என்னை அவரது ஆண் நண்பர்கள் அடித்து மண்டை உடைத்ததாகவும் தெரிவித்தார். ரேபிடோ ஓட்டுநரான நவீன்குமார் உண்மையில் அந்த பெண்ணை பாலியல் தொந்தரவு செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் தனிப்பட்ட பிரச்சனையா? என்ற கோணத்தில் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட அந்த இளைஞர்களை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.