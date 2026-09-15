/டெண்டர் முறைகேடு: தாம்பரம் ஆணையர் பாலசந்தர் ஐஏஎஸ் மாற்றம் - தவெக அரசு அதிரடி

திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட இதுவரை ஆண்ட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக, ஊழலற்ற தூய்மையான நிர்வாகத்தை வழங்குவோம் என மக்களிடம் வாக்குக் கேட்டு, தனிப்பெரும் கட்சியாக வெறும் 2 ஆண்டுகளில் உருவெடுத்து ஆட்சியைப் பிடித்தது, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக முன்னேற்றக் கழகம்.
இநநிலையில், ஒரு டெண்டர் முறைகேடு குறித்த பகீர் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இது தமிழ்நாடு அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. சிலைகளைத் திறந்து வைத்துவிட்டு, அதன்பிறகு அந்தப் பணிகளுக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டதாக அறப்போர் இயக்கம் ஆதாரங்களுடன் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கீழ் செயல்படும் தாம்பரம் மாநகராட்சியில், சட்ட விதிகளை அப்பட்டமாக மீறி ஒட்டுமொத்தமாக 45 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களில் இந்த கூட்டுச்சதி அரங்கேறியிருப்பதாக அறப்போர் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராம் வெங்கடேசன் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
அறப்போர் இயக்கம் அளித்த புகாரின்படி, கடந்த ஜூலை 29ஆம் தேதி பெருங்களத்தூர் மேம்பால ரவுண்டானா பகுதியில் 27 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் அசோக சக்கரத் தூண் சிலை மற்றும் சிட்லபாக்கம் ஏரி பகுதியில் 18 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான 'நீரை சேமிப்போம்' சிலை ஆகியவை இரண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காகத் திறந்து வைக்கப்பட்டன.
அமைச்சர் சரத்குமார் மற்றும் தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தர் ஐஏஎஸ் ஆகியோர் இணைந்து இந்தச் சிலைகளைத் திறந்து வைத்ததற்கான பதிவுகள், அவர்களது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கங்களிலேயே பகிரப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் வேடிக்கை என்னவென்றால், ஜூலை 29ஆம் தேதியே அனைத்துப் பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு சிலைகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், அந்தப் பணிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ டெண்டரே ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதிதான் கோரப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி வரை ஒப்பந்ததாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும், டெண்டர் எடுத்த பிறகு இரண்டு மாத காலத்திற்குள் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் (TCMC) டெண்டர் சட்ட விதியை அப்பட்டமாக மீறி, டெண்டர் கோரப்படும் முன்பே கூட்டுசதி செய்து பணிகளை முடித்து திறப்பு விழா செய்துள்ள மிகப்பெரிய முறைகேட்டை அறப்போர் இயக்கம் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை வழங்குவோம் என… pic.twitter.com/eaebPAKc5v— Arappor Iyakkam (@Arappor) September 15, 2026
இந்த சட்டவிரோத ஒதுக்கீட்டை முறைப்படுத்தவும், பணிகளை முன்கூட்டியே முடித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்யவும் தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தர் ஐஏஎஸ் கண்துடைப்பிற்காக போலி டெண்டர்களை தமிழ்நாடு அரசின் டெண்டர் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர் என குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
பணிகள் முடிந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகும் ஏற்கனவே பேசி முடிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு இந்த 45 லட்சம் ரூபாய் பணிகளை ஒதுக்க கூட்டுச்சதி செய்துள்ளதாக அறப்போர் இயக்கம் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது.
இந்த இரண்டு டெண்டர்களுக்கான நிதி ஏலங்கள் ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி அன்று திறக்கப்பட வேண்டிய நிலையில், இன்று வரை இணையதளத்தில் அவை To be opened" என்ற நிலையிலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்; பங்கேற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள், டெண்டரில் வெற்றி பெற்றவர் யார் என்ற விவரங்களை மக்களிடம் இருந்து மறைக்கவே அதிகாரிகள் இவ்வாறு செய்துள்ளனர் என்றும் அறப்போர் இயக்கம் குற்றஞ்சாட்டியது.
அதேநேரத்தில், கடந்த 4 மாதங்களில் தாம்பரம் மாநகராட்சி வெளியிட்ட 565 டெண்டர்களில் 309 டெண்டர்கள் (சுமார் 54.69%) இதே போல இணையதளத்தில் திறக்கப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அறப்போர் இயக்கம், ஒரே ஒரு டெண்டர் மட்டுமே இறுதி நிலையை (AOC) அடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
இது தாம்பரம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளிப்படைத்தன்மையின்றி, முறையான டெண்டர் நடைமுறைகளை திட்டமிட்டு புறக்கணிப்பதை காட்டுவதாகவும் அறப்போர் இயக்கம் குற்றஞ்சாட்டி இருந்தது. இது அதிகார துஷ்பிரயோகம், நம்பிக்கை துரோகம் மற்றும் டெண்டர் சட்டங்களை அப்பட்டமாக மீறும் குற்றச் செயல் என்றும் சாடி உள்ளது.
இது தொடர்பாகத் தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தரை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் மீதும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீதும் துறைசார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் வழக்குப்பதிவு செய்து, பணப்பட்டுவாடாவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார். அதேநேரத்தில் ஒப்பந்ததாரரை கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கவும், டெண்டரில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்படவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சென்னையை அடுத்த தாம்பரத்தில் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலசந்தர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார். ஆவடி மாநகராட்சி ஆணையர் சரண்யா, தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பணியை கூடுதலாக கவனிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று அறப்போர் இயக்கம் தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தர் ஐஏஎஸ் அவர்கள் மீது கொடுத்த டெண்டர் முறைகேடு புகாரின் அடிப்படையில் அவர் காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். இந்த முதற்கட்ட நடவடிக்கையை அறப்போர் இயக்கம் வரவேற்கிறது.— Arappor Iyakkam (@Arappor) September 15, 2026
அரசு சம்பந்தப்பட்ட பொது ஊழியர்கள் அனைவரின்… pic.twitter.com/2AdrVs3M9H
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கையை அறப்போர் இயக்கமும் வரவேற்றுள்ளது. அதேநேரத்தில், அரசு சம்பந்தப்பட்ட பொது ஊழியர்கள் அனைவரின் மீதும் துறை ரீதியான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும்; கிரிமினல் நடவடிக்கையும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு ஒப்பந்ததாரரை கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்தி உள்ளது.