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டெண்டர் முறைகேடு: தாம்பரம் ஆணையர் பாலசந்தர் ஐஏஎஸ் மாற்றம் - தவெக அரசு அதிரடி

தாம்பரத்தில் சிலைகள் திறந்துவைத்துவிட்டு அதன்பின்னர் டெண்டர் கோரப்பட்டதாக அறப்போர் இயக்கம் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தது. இந்நிலையில், தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலசந்திரன் ஐஏஎஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 15, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:33 PM IST
டெண்டர் முறைகேடு: தாம்பரம் ஆணையர் பாலசந்தர் ஐஏஎஸ் மாற்றம் - தவெக அரசு அதிரடி
Image Credit: Tamabaram Corporation Commissioner Transfer | Images Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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டெண்டர் முறைகேடு: தாம்பரம் ஆணையர் பாலசந்தர் ஐஏஎஸ் மாற்றம் - தவெக அரசு அதிரடி
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