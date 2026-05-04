தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தாம்பரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tambaram Election Result 2026: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள தாம்பரம் (Tambaram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 11:10 AM IST

மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
தாம்பரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வன்னியர்களும் ஆதி திராவிடர்களும் பெரும்பான்மை சமூகங்களாக உள்ளன. இவர்களை தவிர முதலியார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். சேலையூர், சிட்லபாக்கம், தாம்பரம் கிழக்கு ஆகிய பகுதிகளில் ஐடி ஊழியர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்றனர். இந்தத் தொகுதி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. 

தாம்பரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தாம்பரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

தாம்பரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கிருத்திகா தேவி

அதிமுக (AIADMK): சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தமிழ்செல்வி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சரத்குமார்

தாம்பரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 4,41,657
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,18,944
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,22,601
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 112 

தாம்பரம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.92% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

தாம்பரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ். ஆர். ராஜா (திமுக) - 1,16,840 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: டி. கே. எம் சின்னையா (அதிமுக) - 80,016 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்:  இளங்கோ சிவா (மநீம) - 22,530 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்:  சுரேஷ்குமார் (நாதக) - 19,494 வாக்குகள்

தாம்பரம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தாம்பரம் தொகுதியில் 59.92 % வாக்குகள் பதிவாகின.

செங்கல்பட்டு  மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

