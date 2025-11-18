ரயில் முன் பாய்ந்து மரணம்! அரசு ஊழியரின் விபரீத முடிவு..ஷாக் காரணம்..

Tambaram Transport Workshop Supervisor Suicide : சென்னை, தாம்பரம் அரசுப் போக்குவரத்துப் பணிமனையில் சூப்பர்வைசராகப் பணியாற்றி வந்த ஊழியர் ஒருவர், உயர் அதிகாரிகளின் காழ்ப்புணர்ச்சியால் ஏற்பட்ட துறை ரீதியான நடவடிக்கைகளால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி, காட்டாங்குளத்தூர் அருகே ரயிலில் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விபரீத முடிவு எடுத்த அரசு ஊழியர்!
விபரீத முடிவு எடுத்த அந்த ஊழியர், தனது முடிவை எடுப்பதற்கு முன்னர், சென்னை காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கும், தனது நெருங்கிய சக ஊழியர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் மற்றும் வாட்ஸ் அப் மூலமாக தனது மன உளைச்சலையும், தற்கொலை முடிவையும் தெரிவித்து விட்டுச் சென்றுள்ளார்.
அந்த சூப்பர்வைசர், பணி ரீதியான கடமைகளைச் செய்து வந்த நிலையில், உயர் அதிகாரிகளில் சிலர் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இவர் மீது குறிவைத்துத் துறை ரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்ததாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் காரணமாக அவர் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி, வேறு வழியின்றி தற்கொலை செய்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. தற்கொலை செய்து கொண்ட சூப்பர்வைசர், தனது மரணத்திற்கு முன்னால், காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு (DGP) மின்னஞ்சல் மூலமாக ஒரு விரிவான தற்கொலைக் கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடிதம்:
தனது பண பலன்கள் (Service Benefits) அனைத்தும் எந்தத் தடையும் இன்றி தனது குடும்பத்தினரைச் சென்று சேர வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிட்டு ஒரு கடிதத்தை எழுதி வைத்து விட்டுச் சென்றுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து அறிந்த ரயில்வே காவல்துறையினர் காட்டாங்குளத்தூரில் அவரது உடலை மீட்டுப் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். உயிரிழந்த ஊழியர் அனுப்பிய மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் வாட்ஸ் அப் செய்திகளை வைத்து, காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஊழியரின் தற்கொலைக்குக் காரணமானதாகக் கூறப்படும் போக்குவரத்துத் துறை உயர் அதிகாரிகளிடமும் விசாரணை நடத்தப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
