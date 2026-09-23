/டாம்கோ லோன் முகாம் : வேலூர் மாவட்ட மக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

TAMCO Loan : வேலூர் மாவட்டத்தில் சிறுபான்மையின மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TAMCO) மூலமாகச் சிறப்பு கடன் உதவி முகாம்கள் நடைபெற உள்ளன. இத்தகவலை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் லீலா அலெக்ஸ் வெளியிட்டுள்ளார். இம்முகாமில் தொழில் தொடங்குதல், கைவினைத் தொழில் மற்றும் உயர்கல்வி தேவைகளுக்காக பல்வேறு கடன் திட்டங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
வேலூர் மாவட்டம், ஊசூரில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் வருகிற 06.10.2026 அன்று இக்கடன் உதவி முகாம் நடைபெற உள்ளது. அன்றைய தினம் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை பொதுமக்கள் நேரில் சென்று விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம்.
இம்முகாமில் சிறுபான்மையின மக்களுக்காக நான்கு முக்கிய பிரிவுகளில் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன:
தனிநபர் கடன்: சுயதொழில் தொடங்குவதற்கும், பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் வழங்கப்படும்.
குழுக்கடன்: மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கள் மற்றும் தொழில் குழுக்களுக்குத் தேவையான நிதி உதவி.
விராசத்கடன்: கைவினைஞர்களின் திறனை ஊக்குவிக்க குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வழங்கப்படுகிறது.
கல்விக்கடன்: அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் தொழிற்கல்வி, வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த படிப்புகள் மற்றும் பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
விண்ணப்பதாரர் கண்டிப்பாக சிறுபான்மையின வகுப்பைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3,00,000 (மூன்று லட்சம்) அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருத்தல் அவசியம்.
விண்ணப்பதாரரின் வயது வரம்பு 18 முதல் 60 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
முக்கிய நிபந்தனையாக, ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே இக்கடன் உதவி வழங்கப்படும்.
பொது / இதர கடன்களுக்கு: சாதிச் சான்று, வருமானச் சான்று, பிறப்பிடச் சான்று, குடும்ப அட்டை, வங்கிக் கணக்கு புத்தக நகல், ஆதார் அட்டை, திட்ட தொழில் அறிக்கை மற்றும் வங்கி கோரும் ஆவண நகல்கள்.
கல்விக் கடனுக்கு: Bonafide சான்றிதழ், கல்விக் கட்டணங்கள் செலுத்திய ரசீது, மதிப்பெண் சான்றிதழ் மற்றும் வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்.
வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய சிறுபான்மையின மக்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உரிய ஆவணங்களுடன் முகாமில் கலந்துகொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.