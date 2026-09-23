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டாம்கோ லோன் முகாம் : வேலூர் மாவட்ட மக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

TAMCO Loan : சிறுபான்மையினருக்குத் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் கடன் உதவி முகாம் வேலூர் மாவட்டத்தில நடைபெறும் தேதியை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 23, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:58 PM IST
டாம்கோ லோன் முகாம் : வேலூர் மாவட்ட மக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: TAMCO Loan Camp Vellore

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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