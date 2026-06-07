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டாம்கோ : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணபிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

TAMCO Loan Scheme 2026: டாம்கோ மூலம் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 07, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:55 AM IST
டாம்கோ : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணபிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: TAMCO Loan Scheme 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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