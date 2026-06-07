/டாம்கோ : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணபிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

TAMCO Loan Scheme 2026: தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TAMCO) மூலமாக, சிறுபான்மையின மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு கடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டங்களின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுயதொழில் தொடங்கி வருமானம் ஈட்டுவதற்கான செயல்பாடுகளுக்கு மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் தனிநபர் கடன், சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான சிறுதொழில் கடன், கைவினைக் கலைஞர்களுக்கான சிறப்பு விசாத் கடன் மற்றும் மாணவர்களுக்கான கல்விக்கடன் ஆகியவை கரூர் மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இத்திட்டங்களின் கீழ் தகுதி பெறுவதற்கு இரண்டு விதமான ஆண்டு வருமான வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டம் 1-ன் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் பயனாளிகளின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கிராமம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் ரூ.3,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். திட்டம் 1-ன் கீழ் நன்மைகளைப் பெற முடியாதவர்கள் திட்டம் 2-ன் கீழ் பயன்பெறலாம்; இதற்கு குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.8,00,000/- வரை இருக்கலாம் என கரூர் மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1. தனிநபர் கடன் திட்டம்
திட்டம் 1: ஆண்டுக்கு வெறும் 6% வட்டி விகிதத்தில், அதிகபட்சமாக ரூ. 20,00,000/- வரை கடன் பெறலாம்.
திட்டம் 2: ஆண்களுக்கு 8% வட்டியிலும், பெண்களுக்குச் சலுகையாக 6% வட்டி விகிதத்திலும், அதிகபட்சமாக ரூ. 30,00,000/- வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது.
2. கைவினைக் கலைஞர்களுக்கான 'விராசத்' கடன் திட்டம்
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள சிறுபான்மையின கைவினைப் பொறியாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான மூலப்பொருட்கள், உபகரணங்கள், கருவிகள் அல்லது இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்காக இக்கடன் வழங்கப்படுகிறது.
வட்டி விகிதம்: ஆண்களுக்கு 5% வட்டி, பெண்களுக்கு 4% வட்டி மட்டுமே.
அதிகபட்ச கடன் அளவு: ரூ. 10,00,000/- வரை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
3. சுய உதவிக் குழுக் கடன்
திட்டம் 1: குழுவில் உள்ள நபர் ஒருவருக்கு ஆண்டுக்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் ரூ. 1,00,000/- வரை கடன் கிடைக்கும்.
திட்டம் 2: ஆண்களுக்கு 10% வட்டியிலும், பெண்களுக்கு 8% வட்டி விகிதத்திலும் நபர் ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 1,50,000/- வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது.
4. மாணவ, மாணவிகளுக்கான கல்விக் கடன்
அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் இளங்கலை, முதுகலை தொழிற்கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி (Professional & Technical Courses) பயிலும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு இக்கடனுதவி பெரும் வரப்பிரசாதமாகும்.
திட்டம் 1: மிகக் குறைந்த அளவாக 3% வட்டி விகிதத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ. 20,00,000/- வரை வழங்கப்படுகிறது.
திட்டம் 2: மாணவர்களுக்கு 8% வட்டியிலும், மாணவியர்களுக்கு 5% வட்டி விகிதத்திலும் அதிகபட்சமாக ரூ. 30,00,000/- வரை கல்விக்கடன் வழங்கப்படுகிறது.
கரூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கிறித்துவர், இஸ்லாமியர்கள், புத்த மதத்தினர், சீக்கியர்கள், பார்சியர்கள் மற்றும் ஜெயின் ஆகிய சிறுபான்மையின மக்கள் தங்களின் கடன் விண்ணப்பங்களை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப் பெறும் இடங்கள்:
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள 'மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம்'.
மண்டல கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம்.
மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அல்லது அதன் கிளைகள்.
நகர கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி அலுவலகங்கள்.
பொதுமக்கள் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களுடன், வங்கி கோரும் உரிய ஆவணங்களை இணைத்து அங்கேயே சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
சமர்ப்பிக்க வேண்டிய முக்கிய ஆவணங்களின் பட்டியல்:
தொழில் மற்றும் சுயஉதவிக் குழுக்கடன் பெற:
சிறுபான்மையின மதச் சான்றிதழ், சாதி சான்றிதழ், வருமான சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை அல்லது இருப்பிடச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை மற்றும் நீங்கள் செய்யவிருக்கும் தொழில் குறித்த திட்ட அறிக்கை.
கல்விக் கடன் பெற:
மாணவரின் சிறுபான்மையின மதச் சான்றிதழ், சாதி சான்றிதழ், பெற்றோர்/குடும்ப வருமான சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, கல்லூரி வழங்கும் உண்மைச் சான்றிதழ், கல்விக்கட்டணம் செலுத்திய அசல் ரசீதுகள் மற்றும் முந்தைய வகுப்புகளின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள்.
கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய சிறுபான்மையின மக்கள் அனைவரும் இந்த அரசுத் திட்டத்தினை அதிக அளவில் பயன்படுத்தி, பொருளாதார ரீதியாகப் பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு. சி.முத்துக்குமரன், இ.ஆ.ப. அவர்கள் தனது செய்தி குறிப்பில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.