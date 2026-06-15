Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /டாம்கோ லோன் : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

டாம்கோ லோன் : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

டாம்கோ நிறுவனத்தின் மூலம் சிறுபான்மையினர்களுக்கு கடன் வழங்கும் திட்டம் மூலம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:19 PM IST
டாம்கோ லோன் : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: TAMCO Loan Scheme

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தொடர்ந்து தள்ளிப்போகும் சங்கீதா-விஜய் விவாகரத்து வழக்கு! மீண்டும் ஒன்று சேர முடிவு
Sangeetha4 min ago
2
TAMCO Loan7 min ago
3
Vanni Arasu11 min ago
4
Tamil Nadu government jobs31 min ago
5
TN Govt54 min ago