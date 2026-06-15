/டாம்கோ லோன் : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

டாம்கோ நிறுவனத்தின் மூலம் சிறுபான்மையினர்களுக்கு கடன் வழங்கும் திட்டத்துக்கு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா அறிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்களான தனிநபர் கடன், சுய உதவி குழுக்களுக்கான சிறுதொழில் கடன், கைவினை கலைஞர்களுக்கு கடன், கல்வி கடன் திட்டம் ஆகிய செயல்படுத்தப்படுகிறது.
திட்டம் 1-ன் கீழ் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் நகர்ப்புறம், கிராமப்புறத்திற்கு ரூ.3,00,000/-க்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். திட்டம் 2-ன் கீழ் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.8,00,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். திட்டம் 1-ன் கீழ் தனிநபர் கடன் ஆண்டிற்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.20,00,000/-மும், திட்டம் 2-ன் கீழ் ஆண்களுக்கு 8% ,பெண்களுக்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.30,00,000/- கடன் வழங்கப்படுகிறது.
கைவினை கலைஞர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 5% பெண்களுக்கு 4% வட்டி விகிதத்தில் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.10,00,000/-வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது. சுய உதவிக் குழுக்கடன் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.1,00,000/- ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படுகிறது. சிறுபான்மையினர் மாணவ / மாணவியகள் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் இளங்கலை / முதுகலை தொழிற்கல்வி / தொழில் நுட்பக் கல்வி பயில்பவர்களுக்கு அதிகப் பட்சமாக ரூ.20,00,000/-வரையில் 3% வட்டி விகிதத்திலும் கடன் வழங்கப்படுகிறது.
திட்டம் 2-ன் கீழ் தனிநபர் கடன் ஆண்களுக்கு 8% பெண்களுக்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.30,00,000/-மும் கைவினை கலைஞர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 6% பெண்களுக்கு 5% வட்டி விகிதத்தில் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.10,00,000/- மும் சுய உதவிக் குழுக் கடன் கலைஞர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 10% பெண்களுக்கு 8% வட்டி விகிதத்திலும் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.1,50,000/-மும் சிறுபான்மையினர் மாணவ / மாணவியர்கள் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் இளங்கலை / முதுகலை தொழிற்கல்வி / தொழில் நுட்பக் கல்வி பயில்பவர்களுக்கு அதிகப்பட்சமாக மாணவர்களுக்கு 8% மாணவியர்களுக்கு 5% வட்டி விகிதத்திலும் ரூ.30,00,000/- வரையிலும் கல்வி கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
மதத்திற்கானசான்று, ஆதார் அட்டை, வருமான சான்று, உணவு பங்கீடு அட்டை அல்லது இருப்பிட சான்று, கடன் பெறும் தொழில் குறித்த விவரம் / திட்ட அறிக்கை, ஓட்டுநர் உரிமம் (போக்குவரத்து வாகனங்கள் கடன் பெறுவதற்காக இருந்தால் மட்டும்) மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகோரும் இதர ஆவணங்களுடன் இணைத்து மனுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
கல்விகடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது பள்ளி மாற்று சான்றிதழ், உண்மைச் சான்றிதழ் (Bonafide Certificate) கல்விக் கட்டணங்கள் செலுத்திய இரசீது / செலான் மற்றும் மதிப்பெண் சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்களின் ஒளிப்பட நகல்களையும் சமர்பிக்கவேண்டும். எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கிறித்துவ, இஸ்லாமிய, சீக்கிய, புத்த, பார்சி மற்றும் ஜெயின் ஆகிய சிறுபான்மையினர்கள் கடன் விண்ணப்பங்களை பெற்று அதனை பூர்த்தி செய்து உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
கடன் மனுக்களுடன் சார்ந்துள்ள மதத்திற்கான சான்று, ஆதார் அட்டை, வருமான சான்று, உணவு பங்கீடு அட்டை அல்லது இருப்பிடச் சான்று,கடன் பெறும் தொழில் குறித்த விவரம் / திட்ட அறிக்கை, ஓட்டுநர் உரிமம் (போக்குவரத்து வாகனங்கள் கடன் பெறுவதற்காக இருந்தால் மட்டும்) மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகோரும் இதர ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
கல்வி கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது பள்ளி மாற்று சான்றிதழ், உண்மைச் சான்றிதழ் (Bonafide Certificate), கல்விக் கட்டணங்கள் செலுத்திய இரசீது / செலான் மற்றும் மதிப்பெண் சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்களின் ஒளிப்பட நகல்களையும் சமர்பிக்க கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிறுபான்மையின மக்கள் இத்திட்டத்தினை பயன்படுத்திக் கொள்ள கீழ்க்கண்ட விவரப்படி லோன் மேளாக்கள் நடத்தப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர், லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 16.06.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆவடி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 19.06.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பூவிருந்தவல்லி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 23.06.2026,
லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஊத்துக்கோட்டை, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 25.06.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பொன்னேரி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 03.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கும்மிடிப்பூண்டி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 07.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருத்தணி, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 10.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆர்.கே.பேட்டை, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 14.07.2026, லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பள்ளிப்பட்டு, லோன் மேளா நடத்தப்படும் நாள்: 17.07.2026.