11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1500 - முக்கிய அப்டேட்

Tamil Eligibility Test : தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டு 11 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் 1500 ரூபாய் வழங்கும் தமிழ் மொழித் திறனறிவு தேர்வுக்கு திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க, விண்ணப்பங்களை அண்மையில் வெளியிட்டது. இதற்கு மாணவ, மாணவிகள் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட காலவகாசத்துக்குள் விண்ணப்பித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு அடுத்த மாதம் 11 ஆம் தேதி சனிகிழமை தேர்வு நடக்க உள்ளது. இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற, மாணவ, மாணவிகள் என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இது தொடர்பாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்ட அறிவிப்பிலேயே பாடப்பிரிவுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் அறிவியல், கணிதம் சார்ந்த ஒலிம்பியாய்டு தேர்வுகளுக்கு பெருமளவில் தயாராகி பங்கு பெறுவதைப் போன்று தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனை மாணவர்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் "தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனறித் தேர்வு" நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 2025-2026-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான "தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனறித் தேர்வு" 11.10.2025 (சனிக்கிழமை) அன்று நடத்தப்படவுள்ளது. இத்தேர்வில் 1500 மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை வழியாக மாதம் ரூ.1500/- வீதம் இரண்டு வருடங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
தேர்வு எப்படி இருக்கும்? பாடத்திட்டம்
இத்தேர்வில் 50 விழுக்காடு அரசுப் பள்ளி மாணவர்களும், மீதமுள்ள 50 விழுக்காட்டிற்கு அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பிற தனியார் பள்ளி மாணவர்களும் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள். தமிழ்நாடு அரசின் 2025-2026 கல்வியாண்டில் வெளியிடப்பட்ட திருத்தியமைக்கப்பட்ட பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாட புத்தகத்தில் உள்ள ஏழு(7) இயல்களில் கடந்த ஆண்டில் மாணவர்கள் பயிலாத "இயல் 2-ல் உள்ள மேகம், பிரும்மம்; இயல் 6-ல் முத்தொள்ளாயிரம்; மற்றும் இயல் 7-ல் அக்கறை" ஆகிய 4 தலைப்புகளைத் தவிர ஏனைய பகுதிகளிலிருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படும். இத்தேர்வு கொள்குறி வகையில் நடத்தப்படும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்டத் தலைநகரங்களில் இத்தேர்வு நடத்தப்படும்.
மாணவர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்
இந்த தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவ, மாணவிகள் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடங்களை மட்டும் படித்து தேர்வு எழுதினால் போதுமானது. எளிதாக தேர்வில் வெற்றி பெறலாம். இதன் மூலம் உங்களுக்கு மாதம் 1500 ரூபாய் வீதம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும். கூடுதல் தகவல் தேவைப்படுபவர்கள் யூடியூப்களில் தமிழ் மொழித் திறனறிவு தேர்வில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் இருக்கின்றன. அதை பார்க்கவும். மாடல் வினாத்தாள் வேண்டும் என்றால் தமிழ் மொழில் திறனறிவு தேர்வு முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள் என தேடினால், மாடல் வினாத்தாள் கிடைக்கும். இவற்றை வைத்து ஒரு மாதம் உங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு தேர்வில் வெற்றி பெறவும்.
