10 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu 10th Marksheet 2025: மார்ச்/ஏப்ரல் 2025 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை எழுதிய தேர்வர்களுக்கு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 29, 2025, 02:36 PM IST
  • 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ்
  • பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • செப்டம்பர் மாதம் முதல் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

10 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu 10th Marksheet 2025: நடப்பாண்டில் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வெழுதிய மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பை அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது. 10 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவ, மாணவிகள் செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி முதல் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான முழு விவரத்தையும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

10 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்

இது தொடர்பாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், " மார்ச்/ஏப்ரல்-2025 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை எழுதிய தேர்வர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் 03.09.2025 (புதன்கிழமை) அன்று காலை 10.00 மணி முதல் வழங்கப்படும். பள்ளி மாணவர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளியிலும், தனித்தேர்வர்கள் தாங்கள் தேர்வு எழுதிய தேர்வு மையத்திலும் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்." என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்

நடப்பாண்டில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவ, மாணவிகளின் தேர்வு முடிவுகளை தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மே மாதம்  வெளியிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ்களும் ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டன. தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் தங்களின் தேர்வு பதிவெண், பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட விவரங்களை கொடுத்து ஆன்லைன் மூலம் தங்களின் மதிப்பெண் சான்றிதழை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி மாணவ, மாணவிகள் 10 ஆம் வகுப்பு இணையவழி மதிப்பெண் சான்றிதழை பெற்றிருந்தனர்.இப்போது அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் செப்டம்பர் 3  ஆம் தேதி முதல் தேதி முதல் மாணவர்கள் படித்த பள்ளிகளில் விநியோகிக்கப்பட உள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தனித்தேர்வர்களுக்கு எச்சரிக்கை

காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த தனித்தேர்வர்கள் 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம் அரசுத்தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் மார்ச் 2013 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரையிலான பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளின் உரிமை கோரப்படாத தனித்தேர்வர்களது அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொள்ள அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மார்ச் 2013 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரையிலான காலத்தில் தேர்வு எழுதிய பத்தாம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை அழித்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் பெறாதவர்களுக்கு இதுவே இறுதி வாய்ப்பு என்பதால் சம்பந்தப்பட்ட தனித்தேர்வர்கள் தேர்வு எழுதியமைக்கான உரிய ஆவணங்களுடன் அணுகி, காஞ்சிபுரம், அரசுத்தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் 08.09..2025-க்குள் தங்களது மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

மேற்கண்ட தேதிக்குள் பெறப்படாத சான்றிதழ்கள் அழிக்கப்படும் எனவும், அதன் பின்னர் சான்றிதழ்களை பெற விரும்புவோர் இரண்டாம்படி சான்றிதழுக்கு உரிய கட்டணம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அலுவலக முகவரி - அரசுத்தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், (அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வளாகம்), நசரத்பேட்டை, செங்கல்பட்டு-காஞ்சிபுரம் பிரதான சாலை, காஞ்சிபுரம் - 631 501. தொலைபேசி எண் - 044-29895700. 

மேலும் படிக்க | 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

10th marksheet10th original marksheet Tamil NaduTamil Nadu SSLC certificate 2025TN 10th Public Exam ResultTamil Nadu DGE announcement

