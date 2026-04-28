  தமிழ்நாடு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: ரிசலட் தேதி இதுதான்!

தமிழ்நாடு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: ரிசலட் தேதி இதுதான்!

Tamil Nadu 10th Result 2026 : தமிழகத்தில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை மாணவர்கள் www.tnresults.nic.in மற்றும் www.dge.tn.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் அறியலாம். மேலும் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும் என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 28, 2026, 12:31 PM IST
  • தேர்வு முடிவுகளை எந்தெந்த இணையதளங்களில் பார்க்கலாம்?
  • முடிவுகளைச் சரிபார்க்க என்னென்ன விவரங்கள் தேவை?
  • இணையதளம் தவிர வேறு வழிகளில் முடிவுகளை அறிய முடியு

Tamil Nadu 10th SSLC Result 2026 : தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் (DGE - Directorate of Government Examinations), 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான TN SSLC பொதுத்தேர்வு (10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு) முடிவுகளை விரைவில் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை 9 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் எழுதியுள்ளனர். தேர்வு முடிவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்ற அறிவிப்பு, அதிகாரப்பூர்வ தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் துல்லியமான தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், கடந்த சில காலமாக வெளியான தேர்வு முடிவுகளைப் பாற்கலையில், தமிழ்நாடு SSLC தேர்வு முடிவுகள் அதாவது 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.

TN SSLC 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2026 - எதிர்பார்க்கப்படும் தேதி

சமீபத்திய தகவல்களின்படி, TN SSLC 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் விரைவில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. கடந்த ஆண்டு, 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 16-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டன; அப்போது ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 93.8 சதவீதமாக இருந்தது.

இதனிடையே 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளுக்கான இறுதி முடிவுகள் வெளியாகும் தேதியை அதிகாரிகள் விரைவில் உறுதிப்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்வு வாரியம் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பின் வாயிலாக தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடும். தேர்ச்சி விகிதம், மாவட்ட வாரியான செயல்திறன் மற்றும் பாலின வாரியான புள்ளிவிவரங்கள் போன்ற முக்கிய விவரங்களும் அப்போது வெளியிடப்படும்.

TN SSLC 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் சரிபார்க்க அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள்

  1. tnresults.nic.in
  2. dge.tn.gov.in

TN SSLC 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

  1. tnresults.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்.
  2. முகப்புப்பக்கத்தில் உள்ள 'TN SSLC Result 2026' இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.
  3. பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிடவும்.
  4. விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
  5. தேர்வு முடிவு திரையில் தோன்றும்.
  6. எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காகத் தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

தமிழ்நாடு 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள தேர்வு மையங்களில், கடந்த மார்ச் 10 ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6, 2026 வரை நேரடி முறையில் (offline mode) நடத்தப்பட்டன. இத்தேர்வினை 8 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 806 பள்ளி மாணவர்களும், 13 ஆயிரத்து 744 தனித்தேர்வர்களும் எழுதியிருந்தனர். இத்தேர்வுகளை எழுதிய மாணவர்கள், தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள, தங்கள் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைத் தயாராக வைத்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

தமிழ்நாடு 10-ஆம் பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதும், மாணவர்கள் www.tnresults.nic.in மற்றும் www.dge.tn.gov.in ஆகிய அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் தங்களது பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியைப் பயன்படுத்தி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

2026-ஆம் ஆண்டு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?
தற்போதைய நிலவரப்படி, அதிகாரப்பூர்வ தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், கடந்த கால நடைமுறைகளை வைத்துப் பார்க்கும்போது, மே மாதம் முதல் அல்லது இரண்டாம் வாரத்தில் முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தேர்வு முடிவுகளை எந்தெந்த இணையதளங்களில் பார்க்கலாம்?
மாணவர்கள் கீழ்க்கண்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான tnresults.nic.in மற்றும் dge.tn.gov.in இல் தேர்வு முடிவுகளை சரிபார்க்கலாம்.

முடிவுகளைச் சரிபார்க்க என்னென்ன விவரங்கள் தேவை?
தேர்வு முடிவுகளை அறிய மாணவரின் பதிவு எண் (Registration Number) மற்றும் பிறந்த தேதி (Date of Birth) ஆகியவற்றைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.

இணையதளம் தவிர வேறு வழிகளில் பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை அறிய முடியுமா?
மாணவர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளிகளில் வழங்கப்பட்ட கைபேசி எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலமாகவும் முடிவுகள் அனுப்பப்படும்.

தேர்வில் தோல்வியடைந்தால் அல்லது மதிப்பெண் குறைவாக இருந்தால் என்ன செய்வது?
மாணவர்கள் தங்கள் விடைத்தாள்களை மறுமதிப்பீடு செய்யவோ அல்லது விடைத்தாளின் நகலைப் பெறவோ விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வில் தோல்வியடைந்த மாணவர்களுக்கு உடனடியாகத் துணைத் தேர்வுகள் நடத்தப்படும். இதன் மூலம் அவர்கள் அதே கல்வி ஆண்டில் மேல் படிப்பைத் தொடர முடியும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

