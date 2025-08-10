12 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் கிடைக்காது! தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : கன்னியாகுமரி மாவட்ட 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய தனித்தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மேல்நிலைப் பொதுத்தேர்வு (HSE) எழுதிய தனித்தேர்வர்களின் கவனத்திற்கு, கோரப்படாத அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் தற்போது வழங்கப்படுகின்றன. ஆகஸ்ட் 2021 / செப்டம்பர் 2021 மேல்நிலை முதலாமாண்டு/இரண்டாமாண்டு துணைத்தேர்வு முதல் மே 2022 பொதுத்தேர்வு / ஆகஸ்ட் 2022 மேல்நிலை முதலாமாண்டு/இரண்டாமாண்டு துணைத்தேர்வு வரையிலான அனைத்து பருவங்களுக்குரிய சான்றிதழ்கள் இப்போது வழங்கப்படுகின்றன. இந்த சான்றிதழ்களை 90 நாட்களுக்குள் பெறவில்லை என்றால் விதிமுறைகளின்படி அழிக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சான்றிதழைப் பெறும் வழி:
இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள், தேர்வர்கள் தங்கள் தேர்வு எழுதிய நுழைவுச்சீட்டுடன் நாகர்கோவில் முதன்மைக்கல்வி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்திற்குச் சென்று சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் சான்றிதழ்களைப் பெறத் தவறினால், அவை உரிய விதிகளின்படி அழிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மாணவர்கள் உடனடியாகச் சென்று தங்கள் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மார்ச் 2025 பொதுத் தேர்வு: அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள்
மார்ச் 2025-இல் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் மற்றும் மதிப்பெண் பட்டியல்கள் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படுகிறது.
1. பள்ளி மாணவர்கள்: தாங்கள் படித்த பள்ளிகளிலேயே அசல் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
2. தனித் தேர்வர்கள்: தாங்கள் தேர்வு எழுதிய மையங்களில் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
3. மேலும் தகவல்களுக்கு, மாணவர்கள் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கலாம்.
4. ஜூன்/ஜூலை 2025 துணைத் தேர்வு: விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுகூட்டல்/மறுமதிப்பீடு
ஜூன்/ஜூலை 2025 துணைத் தேர்வெழுதிய மாணவர்கள் மற்றும் மார்ச் 2025-க்கு முந்தைய பருவங்களில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கான 1 ARREAR தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள், தங்கள் விடைத்தாளின் நகல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
விடைத்தாள் நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்:
தேதி: ஆகஸ்ட் 6, 2025 (புதன்கிழமை) அன்று பிற்பகல் முதல் விடைத்தாள் நகல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
இணையதளம்: www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று, 'Notification' என்ற பிரிவில் "HSE Second Year Exam, JUNE/JULY- 2025 - Scan Copy Download" என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
வழிமுறை: பதிவு எண் (Register Number) மற்றும் பிறந்த தேதி (Date of Birth) ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு விடைத்தாள்களைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
மறுகூட்டல்/மறுமதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பித்தல்:
விடைத்தாளின் நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்த பிறகு, மதிப்பெண்களில் திருப்தியடையாத மாணவர்கள் மறுமதிப்பீடு அல்லது மறுகூட்டல் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் காலம்: ஆகஸ்ட் 7, 2025 (வியாழக்கிழமை) காலை 11:00 மணி முதல் ஆகஸ்ட் 6, 2025 (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 5:00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பப் படிவம்: இதே இணையதளத்தில் “Application for Retotalling / Revaluation” என்ற தலைப்பைக் கிளிக் செய்து, படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, இரண்டு நகல்களில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
சமர்ப்பிக்கும் இடங்கள்: விண்ணப்பங்களை நேரடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். புதிய ஆறு மாவட்டங்களான தென்காசி, கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பத்தூர், இராணிப்பேட்டை, மயிலாடுதுறை, செங்கல்பட்டு ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மட்டும் அந்தந்த மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கட்டண விவரங்கள்: கட்டணத்தை ரொக்கமாகச் செலுத்த வேண்டும்.
மறுமதிப்பீடு: ஒரு பாடத்திற்கு ரூ. 505/-
மறுகூட்டல்:
உயிரியல் பாடத்திற்கு ரூ. 305/-
மற்ற அனைத்துப் பாடங்களுக்கும் (ஒவ்வொன்றிற்கும்) ரூ. 205/-
