/முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்த 300 புதிய பேருந்துகள்! 3 நாட்கள் காத்திருப்பா? ஜெயக்குமார் கேள்வி

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ரூ.127.21 கோடி மதிப்பில் வாங்கப்பட்ட 300 புதிய பேருந்துகளின் சேவை இன்று (ஜூன் 25) முறைப்படி தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் இப்பேருந்துகளின் சேவைக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார். அதேநேரம் பேருந்துகள் சேவையை தொடங்கி வைத்த பின்னர் முதலமைச்சர் விஜய் பொதுமக்களுடன் இணைந்து மாநகரப் பேருந்தில் பயணம் செய்தார். எனினும், இந்தத் தொடக்க விழாவைச் சுற்றி பல்வேறு அரசியல் விமர்சனங்களும் குளறுபடிகளும் எழுந்துள்ளன.
இந்த புதிய பேருந்துகள் சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி, சேலம், விழுப்புரம் மற்றும் கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் கீழ் புதிய மற்றும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட உள்ளன.
தமிழகத்தில் மொத்தம் 8 அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக்கழகம் (MTC) மற்றும் அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் (SETC) ஆகியவற்றின் தலைமை அலுவலகங்கள் சென்னையில் உள்ளன. மீதமுள்ள 6 போக்குவரத்துக் கழகங்கள் 24 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுச் செயல்படுகின்றன.
இந்த 300 புதிய பேருந்துகளின் தொடக்க விழா முதலில் கடந்த 22-ஆம் தேதி முதலமைச்சரின் பிறந்தநாளையொட்டி சென்னையில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
அதற்காக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பேருந்துகள் மற்றும் அவற்றின் பணியாளர்கள் சென்னைக்கு அழைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் திட்டமிட்டபடி விழா நடைபெறாததால், பேருந்துகள் மூன்று நாட்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியானது.
இதனால் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வர வேண்டிய புதிய பேருந்துகள் தாமதமாக சேவையில் இணைக்கப்பட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.
புதிய பேருந்துகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்த அதே வேளையில், இந்த விழாவிற்குப் பின்னால் இருக்கும் குளறுபடிகளைச் சுட்டிக்காட்டி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தற்போதைய அரசை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
அவர் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் எழுப்பியுள்ள முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்:
முதலமைச்சரின் பிறந்தநாளையொட்டி கடந்த 22-ஆம் தேதியே இந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சென்னைக்கு வரவழைக்கப்பட்டன. ஆனால், 3 நாட்களாகத் தொடக்க விழா நடத்தப்படாததால் 300 பேருந்துகளும் அப்படியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன. இதனால் 900-க்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து ஊழியர்கள் உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதி இல்லாமல் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
ஏற்கனவே தாமதமான நிகழ்ச்சியை விரைந்து முடிக்காமல், முதலமைச்சர் பேருந்தில் ஏறி வீடியோ எடுப்பதற்காகக் கடற்கரை சாலையில் சுமார் 30 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
பாதுகாப்பைக் காரணம் காட்டி பொதுமக்களை நிறுத்தி வைத்தபோது, ஆத்திரமடைந்த நபர் ஒருவர், "ஏன் எங்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லையா?" என்று அங்கிருந்த காவலரிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இந்த கேள்வி காவலருக்கானது மட்டுமல்ல, முதலமைச்சருக்கானது என்று ஜெயக்குமார் தனது பதிவில் சாடியுள்ளார்.
முதல்வரும் - மூன்று நாட்கள் காத்திருந்த 300 பேருந்துகளும்— DJayakumar (@djayakumaroffcl) June 25, 2026
முதல்வரின் பிறந்தநாள் அன்று சென்னையில் புதிதாக 300 பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அறிவித்து தொடக்க விழாவிற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பேருந்துகள் வரவழைக்கப்பட்டன.
ஆனால், கடந்த மூன்று நாட்களாக… pic.twitter.com/cKj1HOT6JT
தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 8 அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவற்றின் விவரங்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
|
போக்குவரத்துக் கழகம்
|
தலைமையகம்
|
செயல்பாடு
|மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் (MTC)
|சென்னை
|நகரப் பேருந்து சேவை
|தமிழ்நாடு அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் (SETC)
|சென்னை
|நீண்ட தூர சேவை
|விழுப்புரம் போக்குவரத்துக் கழகம்
|விழுப்புரம்
|மாவட்ட மற்றும் பிராந்திய சேவை
|சேலம் போக்குவரத்துக் கழகம்
|சேலம்
|பிராந்திய சேவை
|கோவை போக்குவரத்துக் கழகம்
|கோயம்புத்தூர்
|மேற்குத் தமிழ்நாடு சேவை
|கும்பகோணம் போக்குவரத்துக் கழகம்
|கும்பகோணம்
|டெல்டா மாவட்ட சேவை
|மதுரை போக்குவரத்துக் கழகம்
|மதுரை
|தென் மாவட்ட சேவை
|திருநெல்வேலி / பிற மண்டல சேவைகள்
|பல்வேறு மண்டலங்கள்
|பிராந்திய இயக்கம்
மீதமுள்ள 6 போக்குவரத்துக் கழகங்கள் 24 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு மாநிலம் முழுவதும் சேவைகளை வழங்கி வருகின்றன.