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முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்த 300 புதிய பேருந்துகள்! 3 நாட்கள் காத்திருப்பா? ஜெயக்குமார் கேள்வி

தமிழ்நாடு அரசின் போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் வாங்கப்பட்ட 300 புதிய பேருந்துகள் இன்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக சேவையில் இணைக்கப்பட்டன. இதற்கிடையில், பேருந்துகள் மூன்று நாட்கள் சென்னையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாகவும், ஊழியர்கள் சிரமமடைந்ததாகவும் குற்றம்சாட்டி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அரசை விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:14 PM IST
முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்த 300 புதிய பேருந்துகள்! 3 நாட்கள் காத்திருப்பா? ஜெயக்குமார் கேள்வி
Image Credit: AI Generated | CM Vijay Launched 300 New Government Buses and Jayakumar Raises QuestionSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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