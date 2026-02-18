பிறப்புச் சான்றிதழ் முதல் பட்டா மாறுதல் வரை: தமிழக அரசின் 5 அதிரடி அறிவிப்புகள்!

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு, பிறப்புச் சான்றிதழ், பட்டா மாறுதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது. மேலும், திருப்பூர் வேலைவாய்ப்பு, கோவை மாவட்ட மக்களுக்காக கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் தொடர்பான அப்டேட்டும் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பிறப்புச் சான்றிதழ்
பிறப்புசான்று பதிவில் குழந்தையின் பெயர் பதிவு செய்யவதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பிறப்பு இறப்பு பதிவுச்சட்டம் 1969-ன்படியும் பிறப்பு இறப்பு பதிவு விதிகள் 2000-த்தின்படியும், 2009-ம் ஆண்டிற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் பிறந்த குழந்தையின் பிறப்புச்சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்வதற்கான கால அவகாசம் 30.12.2024 என முடிவடைந்த நிலையில் இது தொடர்பான பரிந்துரைகளை முதன்மை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளர் அரசுக்கு அனுப்பியிருந்தார். அதற்கிணந்த அரசு பரிசீலித்து மீண்டும் 26.09.2026 முடிய கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பொது மக்கள் இந்த இறுதி வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பட்டா மாறுதல் விண்ணப்பம்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஈரோடு. மொடக்குறிச்சி, கொடுமுடி,பெருந்துறை, சத்தியமங்கலம், கோபிசெட்டிபாளையம், நம்பியூர் மற்றும் பவானி வட்டங்களில், கீழ்பவானி பாசன திட்டங்களின்போது நிபந்தனையின்கீழ் வழங்கப்பட்ட பூமிகளின், நிபந்தனையை நீக்கம் செய்து அயன்பட்டாவாக மாற்றம்செய்ய அரசாணை உரிய வழிகாட்டுதல்களுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, கீழ்பவானி பாசன திட்டங்களின்போது வழங்கப்பட்ட, திட்ட நிபந்தனை பட்டாக்களை அயன்பட்டாவாக மாற்றக்கோரும் நில உரிமையாளர்கள், நில ஒப்படை வழங்கப்பட்டதற்கான அசல் நில ஒப்படை ஆணை, பதிவு பெற்ற ஆவணங்கள், பட்டா, சிட்டா, வில்லங்கச்சான்று மற்றும் இணையத்தில் கோரப்படும் விபரங்களுடன், www.erode.nic.in/lbp/ என்ற இணையவழியில், திட்ட நிபந்தனை பட்டாக்களை அயன்பட்டாவாக மாறுதல் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும், இது தொடர்பாக 18.02.2026 அன்று கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகங்களில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களில் கலந்து கொண்டு உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பூர் வேலைவாய்ப்பு
திருப்பூர் மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகிற்குட்பட்ட வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகில் கிராமபுற பகுதிகளில் காலியாகவுள்ள வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடத்திற்கு தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பிட தகுதியான நபர்களிடமிருந்து 06.02.2026 முதல் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தற்போது வயது வரம்பு 30-லிருந்து 35-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாலும், மேலும் கூடுதலாக 3 காலிப்பணியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாலும். தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் 20.02.2026. 35 வயதிற்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
கோவை மாவட்டம் - கலைஞர் கனவு இல்லம்
கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூரில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கு பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதிக்குள் இத்திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக விரும்பினால் அந்தந்த கிராம ஊராட்சிமன்ற அலுவலகத்தை நாடவும்
தருமபுரி - புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம்
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக அதியன் கூட்டரங்கில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் 16 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி, பேருந்து வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் வேண்டியும், பட்டா வேண்டுதல், சிட்டா பெயர் மாற்றம், புதிய குடும்ப அட்டை வேண்டுதல், வாரிசு சான்றிதழ், வேலைவாய்ப்பு, இலவச வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் ஓய்வூதியத் தொகை உள்ளிட்ட இதர உதவித் தொகைகள் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்தும் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித் தொகைகள், உபகரணங்கள் வேண்டியும் மொத்தம் 638 மனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டன.
பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்கள் அனைத்தும், சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் வழங்கி, நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தகுதியான மனுக்களுக்கு உரிய தீர்வினை உடனுக்குடன் வழங்கிட வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தினார்.
