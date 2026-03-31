வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக்.. சுங்கக் கட்டணம் அதிரடி உயர்வு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Tamil Nadu Toll Plaza Fare Hike: தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நாடு முழுவதும் சுமார் 1,000க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், தமிழகத்தில் 90 சுங்கக்ச்சாவடிகள் உள்ளன. இந்த சுங்கச்சவாடிகள் நேரடியாக தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் சுங்கச்சாவடி கட்டணங்களை மாற்றி வருகிறது.
Toll Plaza Fare Hike: ஏப்ரல் 1 முதல் சுங்கக் கட்டணம் உயர்வு
நாடு முழுவதும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. அந்த வகையில், தமிழகத்தில் உள்ள 60 சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தமிழகத்தல் உள்ள 60 சங்கச்சாவடிகளில் சுங்கக் கட்டணம் 5 சதவீதம் முதல் 7 சதவீதம் வரை இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்க உள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள 77 சுங்கச்சாவடிகளில் 66 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி உயருகிறது. இந்த கட்டண உயர்வு நெடுஞ்சாலை உள்கட்டமைப்பு பராமரிப்பதையும் மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாக கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டள்ளது. புதிய விலை உயர்வின்படி, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி கார்கள், ஜீப்புக்ள, வேன்கள் வழக்கமான கட்டணத்தை விட ரூ.10 முதல் ரூ.40 வரை கூடுதலாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
மேலும், லாரிகள், பேருந்துகள் போன்ற கனரக வாகனங்கள் ரூ.50 முதல் ரூ.200 வரை சுங்கக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்த விலை உயர்வு மாதாந்திர பயண அட்டைக்கும் பொருந்தும். அதாவது, மாதாந்திர அட்டை கட்டணம் ரூ.350லிருந்து ரூ.350 ஆகவும் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
Toll Plaza Fare Hike: தமிழகத்தில் எந்தெந்த சுங்கச் சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்வு
வருடாந்திர அட்டைக்கான கட்டணம் ரூ.3,000லிருந்து, ரூ.3075 ஆக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் ஏற்கனவே உயர்ந்து வரும் நிலையில், இந்த சுங்கக் கட்டணம் உயர்வு வாகன ஓட்டிகளுக்கு கூடுதல் நதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும். மேலும், லாரி உரிமையாளர்கள் தங்களது வாடகையும் உயர்த்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் இன்று நள்ளிரவு 12 மணி முதல் 60 சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டணம் உயருகிறது. அதன்படி, திண்டிவனம், ஆத்தூர், கணியூர், கப்பலூர், கீழ்க்குப்பம், கிருஷ்ணகிரி, மாத்தூர், நாங்குநேரி, ஸ்ரீபெரும்புதூர், பரனூர், திருப்பாச்சேத்தி, வானகரம், விராலிமலை, வாணியம்பாடி உள்ளிட்ட சுங்கக் சாவடிகளின் கட்டணம் உயருகிறது.
Toll Plaza Fare Hike: 3 சுங்கச்சாவடிகளில் புதிய வசதி
தமிழகத்தில் மூன்று சுங்கச்சாவடிகளில் புதிய வதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நீண்ட வரிசைகளில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கவும், தடையற்ற போக்குவரத்தை உறுதி செய்யவும் பயண நேரத்தை குறைக்கவும் தானியங்கு கட்டண வசூலை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கொண்டு வர உள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள மூன்று சுங்கச்சாடிவகள் உட்பட நாடு முழுவதும் 16 சுங்கச்சாவடிகளில் இந்த புதிய வசதி அறிமுகமாக உள்ளது. தமிழகத்தில் நேமிலி, சென்னசமுத்திரம், பரனூர் ஆகிய சுங்கச்சாவடிகளில் தானியங்கி கட்டண வசூல் செய்யும் வகையில், வசதிகள் அமைக்கப்பட உள்ளது. fastag கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட உயர் செயல்திறன் கொண்ட rfid ரீடர்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் இயக்கும் ANPR (தானியங்கி எண் பலகை அங்கீகாரம்) மூலம் செயல்படும்.
இந்த அம்சவம் வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடியை கடக்கும்போது, ஏஐ கேமராக்கள் வாகனப் பதிவு எண்களை பதிவு செய்யும். அதே நேரத்தில், rfid என்ற அம்சம் fastag விவரங்களை கண்டறிந்து, இணைக்கப்பட்ட கணக்கில் இருந்து சுங்கக்கட்டணத்தை தானாகவே கழித்துவிடும். இதன் மூலம் நீங்கள் சுங்கச்சாவடிகளில் நின்று செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்காது.
Toll Plaza Fare Hike: பயண நேர குறையக் கூடும்
இதனால், உங்களது பயண நேரம் வெகுமாக குறையும். இதுகுறித்து அதிகாரி கூறுகையில், தானியங்கி வாகனப் பதிவு எண் அடையாளக் கேமராக்களைப் பொருத்துவதற்கான இடங்கள் குறிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பணிகள் நான்கு மாதங்களில் நிறைவடையும். மென்பொருள் நிறுவப்பட்டு, சோதனைக்கு பிறகு சுங்கச்சாவடிகளில் இந்த வசதி அறிமுகப்படுத்தப்படும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இரண்டாம் கட்டமாக தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நாடு முழுவதும் 36 சுங்கச்சாவடிகளில் இந்த வசதியை கொண்டு வருகிறது. இந்த வசதிகள் சுங்கக்சாவடிகளில் வரும் பட்சத்தில், வாகனங்கள் ஒரு நிமிடம் சுங்கச்சாவடிகளில் நிற்க தேவையில்லை. நீங்கள் சுங்கச்சாவடிகளில் நிற்காமல் தாரளமான நீங்கள் செல்லலாம். இதனால், உங்கள் பயண நேரம் குறையக் கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
