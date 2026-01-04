English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  +2 படித்தவரா? ஆதார் சேவை மையத்தில் வேலை... கைநிறைய சம்பளம் வேற - எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

+2 படித்தவரா? ஆதார் சேவை மையத்தில் வேலை... கைநிறைய சம்பளம் வேற - எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Tamil Nadu Aadhaar Seva Centre Recruitment: ஆதார் சேவை மையத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தமிழகத்தில் மூன்று காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 4, 2026, 03:26 PM IST
  • ஆதார் சேவை யைமத்தில் வேலை
  • மாதம் ரூ.20,000 சம்பளம்
  • முழு விவரம் இதோ

+2 படித்தவரா? ஆதார் சேவை மையத்தில் வேலை... கைநிறைய சம்பளம் வேற - எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Tamil Nadu Aadhaar Seva Centre Recruitment 2026: இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மூலம் மக்களுக்கு ஆதார் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக நாடு முழுவதும் ஆதார் சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆதார்  சேவை மையங்கள் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கி வருகிறது.  ஆதார் அட்டை பெறவும், ஆதார் அட்டையில் திருத்தம் மேற்கொள்ளவும் பல்வேறு இடங்களில் ஆதார் சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

ஆதார் சேவை மையத்தில் வேலை

ஆதார் சேவை யைமங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை மத்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்ப  துறையின் மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.  அந்த வகையில், தற்போது காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆதார் ஆப்ரேட்டர்/சூப்பர்வைசர் பணியிடங்களை நிரப்பப்பட உள்ளது. அதாவது, நாடு முழுவதும் 282 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

இதில் தமிழகத்தில் 3 பணியிடங்களும், ஆந்திராவில் 4 இடங்களும், கர்நாடகாவில் 10 பணியிடங்களும், கேரளாவில் 11 பணியிடங்களும், புதுச்சேரியில் ஒரு இடங்களும், தெலங்கானாவில் 11 பணியிடங்களும் என மொத்தம் 282 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதில் குறிப்பாக தருமபுரி, நீலகிரி, விருதுநகர் மாவட்டங்களில் தலா ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

தகுதிகள்

ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆபரேட்டர் பணிக்கு  விண்ணப்பிப்பவர்கள் 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் 2 ஆண்டுகள் ஐடிஐ அல்லது 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 3 ஆண்டுகள் பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ முடித்திருக் வேண்டும்.  மேலும் அடிப்படை கணினி திறன் அவசியம். விண்ணப்பதாரர்கள் ஆதார ஏஜென்சி மூலம் பெற்ற சான்றிதழ் கொண்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும்.  இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் அவர்களின் கல்வித்தகுதி, கணினி திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நேர்காணல் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.  இந்த பணிக்கு மாதம் ரூ.20,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் csc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.20 செலுத்த வேண்டும்.  விண்ணப்பதாரரின் பெயர், மொபைல் எண், கல்வித்தகுதி விவரங்களை போன்றவற்றை உள்ளிட்டு, விண்ணப்ப கட்டணத்தை யுபிஐ, கிரெடிட், டெபிட் கார்டு மூலம் செலுத்த வேண்டும். ஜனவரி 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதார் சேவை மையங்களில் பணி செய்ய விரும்புபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். குறிப்பாக அந்தந்த மாவட்டங்களில் இருப்பவர்கள் சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகிறது.

