கல்வீச்சு நடக்கவில்லை... மின்தடை செய்யவில்லை... ஏடிஜிபி விரிவான விளக்கம்

ADGP Davidson Devasirvadam: தமிழ்நாடு ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேலு ஆகியோர் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர், "39 பேரும் மருத்துவமனைக்கு வரும்போதே உயிரிழந்தனர். ஒரே ஒருவர் மட்டுமே சிகிச்சையில் இருக்கும்போது மரணமடைந்தார்" என்றார்.
தொடர்ந்து, ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம், "தவெக முதலில் கேட்ட லைட் ஹவுஸ் ரவுண்டானா பகுதி மிகவும் ஆபத்தான இடம். ஒரு பக்கம் பெரிய பெட்ரோல் பங்க், மற்றொரு பக்கம் அமராவதி ஆறு, பாலம் உள்ளது. அங்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை வைத்து நிகழ்ச்சி நடந்த முடியாது என அவர்களிடம் விளக்கம் அளித்தோம். அவர்கள் கேட்ட உழவர் சந்தையும் மிகவும் குறுகலான இடம். அதனால்தான் அண்மையில் மற்றொரு கட்சி (அதிமுக) 10 ஆயிரம் - 15 ஆயிரம் பேர் கூட்டி கூட்டம் நடத்திய வேலுச்சாமிபுரத்தை பரிந்துரைத்தோம். அதை ஏற்றுக்கொண்டு தவெகவினரும் மனு கொடுத்து அந்த இடத்தில் பரப்புரைக்கு அனுமதி பெற்றனர்.
எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் காவல் துறைக்கு ஒத்துழைப்பு தந்தால்தான் போதிய பாதுகாப்பு தர முடியும். காவல்துறைக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு இல்லை. சிலர் காலை முதல் சாப்பிடாமல் இருந்துள்ளனர். தவெக பரப்புரையில் கல்வீச்சு ஏதும் நடைபெறவில்லை. விஜய் பேசும்போது மின்தடை செய்யப்படவில்லை" என்றார். மேலும், விஜய் வருவதற்கு முன் மக்கள் மரத்தில் ஏறுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதால் சிறிது நேரம் மின்தடை செய்யப்பட்டது. அந்த இடத்தில் மின்தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது.
விஜய் பரப்புரைக்கு மொத்தம் 500 போலீசார் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. காவல் கண்காணிப்பாளர், 3 ஏடிஎஸ்பிக்கள், 4 டிஎஸ்பிக்கள், 17 ஆய்வாளர்கள், 58 உதவி ஆய்வாளர்கள் பணியில் இருந்தனர். திருச்சியில் இருந்து 650, அரியலூரில் இருந்து 787, பெரம்பலூரில் இருந்து 480, நாகையில் இருந்து 410 காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இடத்தை அளவீடு செய்து 250 பேருக்கு 1 காவலர் என்ற கணக்கில் போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிப்பது வழக்கம். மிதமான ஆபத்துள்ள இடங்களில் 100 பேருக்கு 1 காவலர் என்றும் அதிக ஆபத்தான இடங்களில் 50 பேருக்கு 1 காவலர் தருவது வழக்கம். இங்கு 20 பேருக்கு ஒரு காவலர் என்ற அளவில் பாதுகாப்பு தந்தோம். விஜய் பரப்புரை கூட்டத்தில் கல்வீச்சு சம்பவங்கள் ஏதும் நடக்கவில்லை. சம்பவம் நடந்ததும் முதல்வரின் உத்தரவின் பேரில் உடனடியாக கரூர் வந்தேன்" என்றார்.
