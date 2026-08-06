/வேளாண் பட்ஜெட் 2026: சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. டாப் 10 அறிவிப்புகள் இதோ

TN Agriculture Budget 2026 Highlights: தமிழக சட்டப்பேரவையில் நேற்று 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான தவெக அரசியல் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வேளாண் பட்ஜட்டை அமைச்சர் வினோத் தாக்கல் செய்தார். வேளாண் பட்ஜெட்டில் முக்கியமான அம்சங்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை 2026 - 2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNAgribudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @vinothravi11 | pic.twitter.com/a2sNXGbaq3— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 6, 2026
தமிழ்நாடு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை 2026 - 2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNAgribudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @vinothravi11 | pic.twitter.com/a2sNXGbaq3— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 6, 2026