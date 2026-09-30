/செயற்கை நுண்ணறிவு ஸ்டார்ட்அப் தொடங்க ஆசையா? தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்

தமிழ்நாடு அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் இயங்கும் ஐடிஎன்டி ஹப் (iTNT Hub - Tamil Nadu Technology Hub) செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் புதுமைகளைப் புகுத்துவோருக்காக "AI-Focused Pre-Incubation Program" என்ற சிறப்புத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மெஷின் லேர்னிங் சார்ந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள், ஆய்வுகள், காப்புரிமைகள் அல்லது மாதிரி வடிவங்களை நிஜ உலகப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வெற்றிகரமான வணிக வாய்ப்புகளாகவும் ஸ்டார்ட்அப்களாகவும் மாற்றுவதே இத்திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். இதற்காகத் தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விருப்பக் குறிப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இத்திட்டத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மெஷின் லேர்னிங் துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், பேராசிரியர்கள் தலைமையிலான புத்தாக்கக் குழுக்கள், காப்புரிமைக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள், மற்றும் AI சார்ந்த மாதிரி வடிவங்கள் அல்லது தொழில்நுட்பக் கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ள தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், ஏற்கனவே காப்புரிமை பெற்றவர்களும் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இன்குபேஷன் திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பயனாளர்களுக்குப் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களும் வழிகாட்டல்களும் வழங்கப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, அவர்களின் தொழில் யோசனையை உறுதிப்படுத்துதல், தொழில் துறை ரீதியான பயன்பாட்டு வழிகாட்டல்கள், காப்புரிமை மற்றும் அறிவுசார் சொத்துரிமைக்கான வாய்ப்புகள் போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். மேலும், தொழில்நுட்ப மற்றும் சந்தை தேவைகளுக்கான வழிகாட்டுதல், தயாரிப்புகளை வணிகமயமாக்கும் வழிகள் மற்றும் புதிய தொழில் நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்கான முழுமையான ஆதரவு இத்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் பங்கேற்க விருப்பமுள்ள புத்தாக்கக் குழுக்கள் மற்றும் தனிநபர்கள், போஸ்டரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து தங்களின் விருப்பத்தைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இத்தகவலை தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை வெளியிட்டுள்ளது. AI துறையில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களை உருவாக்க நினைக்கும் தமிழகக் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு இத்திட்டம் ஒரு சிறந்த களமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை