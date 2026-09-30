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செயற்கை நுண்ணறிவு ஸ்டார்ட்அப் தொடங்க ஆசையா? தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்

செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி ஸ்டார்அப் தொடங்க விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பயிற்சி வழங்குகிறது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 30, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 10:12 AM IST
செயற்கை நுண்ணறிவு ஸ்டார்ட்அப் தொடங்க ஆசையா? தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்
Image Credit: Tamil Nadu AI Startup Scheme 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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