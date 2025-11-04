அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்! முக்கிய கோரிக்கைகள் மற்றும் அரசின் நடவடிக்கை

Anganwadi Workers Protest In Madurai: தமிழக அரசின் தேர்தல் கால வாக்குறுதியான அங்கனவாடி ஊழியர்களை அரசு ஊழியர்கள் ஆக்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்கம் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். அதில் ஆயிரக்கணக்கான அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் பங்கேற்று தங்கள் கோரிக்கைகளை மேற்கோள்காட்டி, தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாத தமிழக அரசுக்கு எதிராகவும், அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் கோரிக்கையை தாமதப்படுத்தும் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர். அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் போராட்டம்:
தமிழக அரசின் தேர்தல்கால வாக்குறுதியான அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர்களை அரசு ஊழியராக்க வேண்டும், பணி ஓய்வுபெறும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு 10 லட்சமும், உதவியாளர்களுக்கு 5 லட்சமும் பணிக்கொடையாக வழங்க வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்திட வேண்டும். பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு அகவிலைப்படியுடன் கூடிய குடும்ப ஓய்வூதியமாக மாதம் 9 ஆயிரம் வழங்கிட வேண்டும், அங்கன்வாடிகளுக்கு மே மாத விடுமுறையை ஒரு மாத காலமாக வழங்கிட வேண்டும், காலி பணியிடங்களை நிரப்பிட வேண்டும், அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் 5G அலைபேசி, 5G சிம் வழங்கி அனைத்து மையங்களுக்கும் Wifi இணைப்பை உடனடியாக வழங்கி FRS முறையை எளிமைப்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் வாழ்வாதார கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்றிட வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர்ள் சங்கம் சார்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாலை நேர ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்:
அரசு ஊழியர் ஆக்குதல்: தமிழக அரசின் தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர்களை அரசு ஊழியராக்கி காலமுறை ஊதியம் வழங்கிட வேண்டும்.
பணிக்கொடை: பணி ஓய்வுபெறும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு ₹10 லட்சம் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு ₹5 லட்சம் பணிக்கொடையாக வழங்க வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற தீர்ப்பை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும்.
குடும்ப ஓய்வூதியம்: பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு அகவிலைப்படியுடன் கூடிய குடும்ப ஓய்வூதியமாக மாதம் ₹9,000 வழங்கிட வேண்டும்.
கோடை விடுமுறை: அங்கன்வாடிகளுக்கு மே மாத விடுமுறையை ஒரு மாத காலமாக வழங்கிட வேண்டும்.
காலிப் பணியிடங்கள்: குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்.
தொழில்நுட்ப வசதிகள்: அனைத்து மையங்களுக்கும் 5G அலைபேசி, 5G சிம் மற்றும் Wifi இணைப்பு வழங்கி, FRS முறையை எளிமைப்படுத்த வேண்டும்.
அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் மனக்குமுறல்:
மதுரையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய சங்க மாவட்டச் செயலாளர் வரதலட்சுமி, "ஊழியர்களின் குறைந்த ஊதியத்தில் இருந்தே மின் கட்டணம், வாடகை, சமையல் பொருட்கள் வாங்குவது என அங்கன்வாடிகளை ஊழியர்கள்தான் நடத்துகின்றனர். அரசாங்கம் எதுவும் செய்வதில்லை என்று பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டினார். "பத்தாயிரம் சம்பளம் வாங்கும் நாங்களே அனைத்து செலவுகளையும் செய்கிறோம்," எனவும் அவர் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கோரிக்கைகள் - தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகள்:
கௌரவ ஊதிய உயர்வு (Honorarium Hike): அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் கௌரவ ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. நமக்குகிடைத்த தகவலின் படி, அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கான கௌரவ ஊதியம் ₹7,000-ல் இருந்து ₹9,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. (இந்த உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் ஆகிறது, மேலும் தற்போதைய கோரிக்கைகளில் இந்த உயர்வு போதுமானதல்ல எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது).
கோடை விடுமுறை (Summer Vacation): அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் முக்கிய கோரிக்கையான மே மாத விடுமுறை குறித்து அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் மே மாதம் சம்பளத்துடன் கூடிய கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு, கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இது செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். 2025 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் 11 ஆம் நாள் முதல் 25 ஆம் நாள் முடிய 15 நாட்களுக்கு கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. (முழு ஒரு மாத விடுமுறை வழங்கப்படாததால், ஊழியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்).
விடுமுறை நாட்களில் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து வழங்குவதை உறுதி செய்ய, சத்து மாவினை முன்கூட்டியே (Take Home Ration - THR) வழங்கவும் அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.
காலிப் பணியிடங்கள் (Vacancies): காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புதல், பதவி உயர்வு, பணி மாறுதல் மற்றும் பணியாளர் நலன் தொடர்பாக சங்கங்களால் அளிக்கப்பட்ட அனைத்து கோரிக்கைகளையும் இந்த அரசு நிறைவேற்றித் தந்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் பி. கீதா ஜீவன் கூறியுள்ளார். குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் உதவியாளர் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று கூறவில்லை. அரசு பரிசீலனை செய்து வருகிறது" என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அரசின் எச்சரிக்கை:
கோடை விடுமுறை வழங்கப்பட்ட பின்னரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மீது சட்டப்படியான கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் எச்சரித்துள்ளார். ஆயினும், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் அரசு ஊழியர் ஆக்குதல் மற்றும் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி பணிக்கொடை வழங்குதல் போன்ற பெரிய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். என்பது குறிபிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க - கோவை பாலியல் வன்கொடுமை: நைட் 11 மணிக்கு அந்த பொண்ணு ஏன் அங்க போகணும்? கமிஷனர் பதில்!
மேலும் படிக்க - இலவச தையல் இயந்திரம், பால் பண்ணை பயிற்சி - அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்
மேலும் படிக்க - புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கிறீர்களா? முக்கிய தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ