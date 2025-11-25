English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குடும்பக் கட்டுப்பாடு : ஆண்களுக்கு உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

குடும்பக் கட்டுப்பாடு : ஆண்களுக்கு உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்யும் ஆண்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:44 AM IST
  • குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யும் ஆண்களுக்கு உதவித்தொகை
  • குடும்பகட்டுப்பாடு திட்டம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • பெரம்பலூர், நாகப்பட்டினத்தில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்

Trending Photos

ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
camera icon8
Aadhaar
ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon7
Job
பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
camera icon10
Most Brand Value Celebrities
இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
குடும்பக் கட்டுப்பாடு : ஆண்களுக்கு உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆண்களுக்கு குடும்பக் கட்டுப்பாடு தொடர்பான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில், குடும்பக்கட்டுப்பாடு செய்யும் ஆண்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும், அதுதொடர்பான விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் இதற்கான பிரச்சாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் உலக வாசக்டமி (NSV) இருவார விழாவையொட்டி ஆண்களுக்கான குடும்பநல சிகிச்சை முகாம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு பிராச்சார ரதத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் 24 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆண்களுக்கான குடும்பக் கட்டுப்பாடு பிரச்சாரம்

தமிழ்நாட்டில் குடும்பநலத்திட்டம் 1956 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குடும்பநலத்திட்டம் சமுதாய பங்கேற்புடன் செயல்படுத்தப்படுவதால் மக்கள் திட்டமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. உலக வாசக்டமி இருவார விழாவானது திருமணமான ஆண்களிடையே அவர்கள் குடும்பக்கட்டுப்பாடு செய்து கொள்வதன் அவசியத்தை வலியுருத்தி ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. பொதுவாக பெண்களே குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு அறுவைச் சிகிச்சை செய்து கொள்ளும் வழக்கம் பரவலாக உள்ளது. இதற்கு மாற்றாக ஆண் கருத்தடை சிகிச்சையானது எளிய முறையில் பாதுகாப்பான வழியில் செய்யப்படுகிறது. மயக்க மருந்து கொடுக்கப்படுவதில்லை. மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டியதில்லை. கத்தியின்று செய்யப்படுவதால் தழும்பு ஏற்படுவதில்லை.

நாகப்பட்டினத்தில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்

எனவே இந்த எளிய ஆண் கருத்தடை சிகிச்சை முறையை திருமணமான ஆண்கள் ஏற்க செய்வதற்காக அவர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நவம்பர் 21 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை உலக வாசக்டமி இருவார விழா நடைபெறுகிறது. நமது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகப்பட்டினம் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் தினந்தோறும் ஆண் கருத்தடை சிகிச்சை முகாம் நடைபெறுகிறது. 

குடும்பக் கட்டுபாடு உதவித்தொகை

மேலும், குடும்பக்கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள விருப்பம் இருந்தும் இதயநோய், இரத்த சோகை, உயர் இரத்த அழுத்தம், உடல் பருமன், இரண்டு முறைக்கு மேல் அறுவை சிகிச்சை குழுந்தை பேறு போன்ற காரணங்களால் குடும்பக்கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளாத தாய்மார்களின் கணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கருத்தடை சிகிச்சை(NSV) செய்து கொள்ள முன்வரவேண்டும். மேலும், கருத்தடை சிகிச்சை மேற்கொள்பவர்களக்கு ரூபாய் 1100 /- ம் ஊக்குவிப்பாளர்களுக்கு ரூபாய் 200 /- அரசு சார்பில் வழங்கப்படுகிறது.

பெரம்பலூர் பொதுசுகாதாரத்துறை கூட்டம்

பெரம்பலூரிலும், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பொது சுகாதாரத்துறையின் பேரிடர் கால முன்னேற்பாடுகள், தொற்றுநோய் பரவாமல் தடுக்க எடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகள், புகையிலை பயன்பாட்டை தடை செய்தல், அயோடின் குறைபாடுகளால் ஏற்படும்நோய்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பொருண்மைகள் குறித்துவிரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல்

இதில் பேசிய பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர், மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் நோயான டெங்கு காய்ச்சல், நீரினால் பரவும் நோய் மற்றும்இன்புளுயன்சா நோய் தடுப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்த உரியநடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். வடகிழக்கு பருவமழை காலம் தொடங்கி விட்டதால்குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்காமல் இருப்பதை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள்மற்றும் நகராட்சி ஆணையர் உறுதி செய்திட வேண்டும். காய்ச்சல் ஏதும் பரவாமல் தடுக்கதேவைப்படும் இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

மேலும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிகள் தரைமட்ட நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளை 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுத்தம் செய்துபராமரிக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான சமுதாய கூடங்கள், திரையரங்குகள், திருமண மண்டபங்களில் கொசுஉற்பத்தியாகாமல் இருக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் மேற்கொள்ளவேண்டும். காய்ச்சலுக்காக சிகிச்சைக்கு வரும்அனைத்து வெளி நோயாளிகளுக்கும் சித்தா மருத்துவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நிலவேம்புகுடிநீர் வழங்கிட வேண்டும். அயோடின் குறைபாடுகள் தடுப்பு திட்டத்தின் கீழ் அனைத்துகடைகளிலும் அயோடின் கலந்த உப்பு விற்பனை செய்யப்படுகின்றதா என சம்பந்தப்பட்டஅலுவலர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டார்.

ஆண்களுக்கு குடும்பக்கட்டுப்பாடு

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் கரப்பக்கால மரணங்கள் எந்தவொரு மருத்துவமனையிலும் நிகழாதவாறும், கர்ப்பிணிப் பெண்களை பேணி பாதுகாத்து அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சைகள், வழிகாட்டுதல்களை மருத்துவர்கள் மூலம் வழங்கிட வேண்டும். பிரசவத்தின்போதேஉரிய அனுமதியுடன் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்திட வேண்டும். ஆண்களுக்கென பிரத்யேகமாககுடும்ப கட்டுப்பாடு செய்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டார்.

காசநோய் கண்டறிதல் திட்டத்தின் கீழ் சளி பரிசோதனையை அதிகமாக செய்து, காசநோய் கண்டறிதலை அதிகப்படுத்தி காசநோயினை முற்றிலும் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மருத்துவர்கள் புற்றுநோய் குறித்து பொதுமக்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வுஏற்படுத்தி அதனை ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் வலியுறுத்தினார்.

மேலும் படிக்க: டாஸ்மாக் : இன்று முதல் முக்கிய மாற்றம்! பாட்டிலை கொடுத்தால் 10 ரூபாய்

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Tamil Nadu governmentFamily planning schemeMale sterilization incentiveNSV SchemeTN Govt Announcements

Trending News