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பத்திரப்பதிவு துறையில் வந்த முக்கிய மாற்றம்! பொதுமக்களுக்கு நல்ல செய்தி

Tamil Nadu Government : பத்திரப்பதிவுத்துறையில் வந்திருக்கும் முக்கிய மாற்றங்கள் குறித்து இங்கே பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:02 PM IST
பத்திரப்பதிவு துறையில் வந்த முக்கிய மாற்றம்! பொதுமக்களுக்கு நல்ல செய்தி
Image Credit: Tamil Nadu Registration Department

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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