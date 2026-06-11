/பத்திரப்பதிவு துறையில் வந்த முக்கிய மாற்றம்! பொதுமக்களுக்கு நல்ல செய்தி

Tamil Nadu Government : முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு பத்திரப்பதிவுத்துறையில் முக்கிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது. அண்மையில், சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள பதிவுத் துறையின் 160 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த புராதான மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலக கூட்டரங்கில், வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
இக்கூட்டத்தில் பதிவுக்கு வரும் பொதுமக்களிடம் கண்ணியமாக நடந்துகொள்ளுமாறும், பொதுமக்களை அலுவலகத்தில் அமரவைத்தும், அவர்களுடைய தேவைகளை சரிவர பூர்த்தி செய்தும், தாமதம் இன்றி அன்றைய தினமே ஆவணங்களை பொதுமக்களிடம் திரும்ப வழங்குமாறும், அவர்களுக்கு பதிவு சம்மந்தமாக எழும் சந்தேகங்களை உடனுக்குடன் புரியும்படியும் பொறுமையுடனும் எடுத்துக்கூறுமாறும், எவ்வித புகாருக்கும் இடமளிக்காமலும் செயல்படுமாறும் அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், கட்டிட களப்பணிக்காக ஆவணங்களை தாமதமில்லாமல் உடனுக்குடன் பார்வையிட்டு ஆவணதாரர்களுக்கு திரும்ப வழங்கப்படவேண்டும் என உத்தரவிட்டார். நிலுவை ஆவணங்களை மாவட்டப்பதிவாளர்கள் ஆய்வு செய்து உடனுக்குடன் உரிய தீர்வு அளித்திட வேண்டும் எனவும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருவாய் இலக்கினை அடைந்திட அனைத்து முயற்சிகளையும் துரிதமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார்.
அனைத்து நில புல எண்களுக்கும் இம்மாத இறுதிக்குள் சந்தை வழிகாட்டி மதிப்பு இருப்பதை உறுதி உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும், தேவையில்லாத காரணங்களுக்காக ஆவணங்களை நிலுவை வைத்து பொதுமக்களை அலைக்கழிக்க கூடாது எனவும், பதிவுக்கு தேவைப்படும் ஆவணங்களை சரிபார்த்து பதிவு செய்து வழங்குமாறும், 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருவாய் இலக்கினை அடைய துரிதமாக செயல்படுமாறும், முழுமையான அர்ப்பணிப்புடனும் முழு ஈடுபாடுடனும் தன்னலமற்று பணியாற்றுமாறும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார்.
இதேபோல், சாதிச் சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட முக்கியச் சான்றிதழ்களை 5 நாள்களில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை
அடுத்த மாதம் முதல் அமலுக்கு வருகிறது. தமிழகத்தில் வருவாய்த் துறையினரின் சார்பில் வழங்கப்படும் சாதி சான்றிதழ், முதியோர் உதவித் தொகை, ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட அனைத்தும் ஆன்லைன் மூலமாகவே பெறப்பட்டு வருகிறது. ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து ஆவணங்களைப் பெறுவதற்கு நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது என பொதுமக்கள் சார்பில் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டு வந்தது.
எனவே பொதுமக்களின் சிரமத்தைக் குறைக்கவும், சேவையை விரைவுபடுத்தவும், சாதி, வருமானம் மற்றும் 34 இதர சான்றிதழ்களை வழங்கும் செயல்முறையை சீரமைக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி தாலுகா அலுவலகங்களில் பணியமர்த்தப்பட்ட துணை வட்டாட்சியர்களுக்கு மாநிலம் முழுவதும் பெரும்பாலான சான்றிதழ்களை வழங்க அதிகாரம் அளிக்கப்படும். இந்த புதிய முறை, தற்போதைய செயலாக்க நேரத்தை வெறும் ஐந்து நாட்களாகக் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த புதிய முறை ஜூலை மாதம் முதல் அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, தற்போது சான்றிதழ்களை வழங்கி வரும் தாலுகா அளவிலான வழக்கமான வட்டாட்சியர் இந்தப் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக சட்டம்-ஒழுங்கு விவகாரங்கள் மற்றும் நில நிர்வாகத்தில் மட்டுமே தனிக் கவனம் செலுத்துவார். கடந்த மாதம் 10-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், மாணவர்கள் பலரும் கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கு சாதி சான்றிதழ் முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் மாணவர்கள் சாதி சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் 5 நாட்களில் சாதி சான்றிதழ் என்ற அறிவிப்பு, மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதே போல ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து பல மாதங்களாக காத்திருக்கும் பொதுமக்களுக்கு இது பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.